Căng đét: Han So Hee đăng story “khịa” lại Hyeri, lên tiếng về nghi vấn ngoại tình với Ryu Jun Yeol

Chủ đề hot nhất hiện nay đó chính là drama tình ái tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Sau khi Han So Hee - Ryu Jun Yeol vướng tin hẹn hò, Hyeri liền bỏ follow bạn trai cũ và đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị". Dù công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng dân mạng vẫn không ngừng đồn đoán Han So Hee là "tiểu tam" phá hoại cặp đôi Reply 1998. Thậm chí iMBC còn đăng tải thông tin Han So Hee lần đầu gặp Ryu Jun Yeol trong triển lãm của nam diễn viên vào tháng 11/2023, trùng khớp với thời điểm anh chia tay Hyeri.

Đến chiều ngày 15/3, Han So Hee đã trực tiếp đăng ảnh lên Instagram đáp trả lại cáo buộc làm "tiểu tam". Nữ diễn viên thể hiện sự cao tay khi "1 mũi tên trúng 2 con nhạn", vừa phủ nhận những gì truyền thông đăng tải, vừa đá xoáy Hyeri. Cụ thể, mỹ nhân My Name đăng ảnh meme chú chó "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm".

Han So Hee đăng ảnh meme chú chó cùng lời giải thích...

... và cà khịa cả Hyeri lẫn truyền thông Hàn Quốc

Câu nói "Tôi cũng thấy thú vị lắm" được cho là để cà khịa câu "Thật thú vị" của Hyeri. Trong khi đó, việc nữ diễn viên khẳng định không thích Transit Love là lời đáp trả iMBC. Transit Love là thuật ngữ chỉ 1 người "say nắng" người khác khi đang có người yêu, lúc chia tay người cũ thì nhanh chóng hẹn hò với người mình "say nắng" trước đó.

Điều này trùng hợp với "timeline tình yêu" của Han So Hee - Ryu Jun Yeol do iMBC đăng tải. Cụ thể, Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay vào ngày 13/11/2023 thì chỉ 2 ngày sau đó, Han So Hee lần đầu gặp nam diễn viên tại triển lãm của anh. Han So Hee - Ryu Jun Yeol được bắt gặp nô đùa cùng nhau tại bể bơi 1 khách sạn ở Hawaii ngày 14/3/2024. Đến sáng ngày 15/3, công ty quản lý của 2 ngôi sao phủ nhận chuyện hẹn hò. Đến buổi trưa, Hyeri (đang quay phim ở Thái Lan) đăng ảnh ẩn ý và bỏ theo dõi bạn trai cũ. Tất cả đã tạo nên drama tình ái gây bão mạng xã hội khắp châu Á.

iMBC đưa tin Han So Hee gặp Ryu Jun Yeol ở triển lãm của anh chàng vào ngày 15/11/2023, chỉ 2 ngày sau khi anh chia tay Hyeri

Em gái của nữ diễn viên cũng đến triển lãm và còn chụp ảnh thân thiết với Ryu Jun Yeol

Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện hàng loạt hint hẹn hò của cặp đôi. Han So Hee mua gấu Bắc cực bông khổng lồ theo biệt danh của bạn trai tin đồn

Nữ diễn viên "thả tim" bài đăng của Ryu Jun Yeol từ năm 2016

Netizen soi ra Han So Hee - Ryu Jun Yeol đi cùng chuyến bay từ Hawaii về Hàn Quốc

Nguồn: Instagram