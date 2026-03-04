Càng cố chấp giành giật, bạn càng dễ trắng tay: 3 quy luật ngầm của tạo hóa định sẵn vận mệnh đời người

Chúng ta thường rỉ tai nhau phải đấu tranh, phải giành giật để có được chỗ đứng, nhưng lại quên mất một sự thật tàn nhẫn mà thấm thía: Con người dù có khôn ngoan, mưu mẹo đến đâu cũng chẳng thể nào thắng nổi Đạo Trời và những quy luật tự nhiên. Bài viết dưới đây không dạy bạn cách trốn tránh thực tại, mà giúp bạn nhìn thấu quy luật của nhân quả để gỡ bỏ những "chấp niệm" không đáng có, từ đó sống một đời an yên, nhẹ gánh hơn.

Người tính muôn ngàn bước, rốt cuộc cũng không bằng Trời tính một bước

Người xưa thường mộc mạc răn dạy nhau rằng: "Người tính không bằng trời tính". Vậy cái "một bước" mà ông trời tính ở đây rốt cuộc là gì? Câu trả lời gói gọn trong một chữ: Đức .

Đức hạnh của một người chính là tấm bùa hộ mệnh vững chắc nhất đi theo họ suốt cả một đời. Nó có sức mạnh vô hình giúp những người sinh ra vốn chịu nhiều ngang trái, vận mệnh gập ghềnh có thể mỉm cười chuyển nguy thành an. Trong số những thứ như giàu nghèo, vinh nhục, thì tuổi thọ và sự bình an là thứ con người khó toan tính nhất vì nó vượt ra khỏi mọi sự can thiệp của tiền bạc. Dân gian vẫn hay bảo nhau, tích đức thì kéo dài phúc thọ, tổn đức thì chuốc lấy tai ương. Hay như câu nói "ăn hết lộc thì cạn mệnh" cũng là vì lẽ đó.

Sách Kinh Dịch từ ngàn xưa cũng đã đúc kết một chân lý: Một gia đình hay làm việc thiện, ắt sẽ để lại phúc báo dư dả cho đời sau. Đừng vội bi quan nghĩ rằng số phận là thứ đã bị đóng đinh hoàn toàn. Việc bạn nuôi dưỡng tâm tính thiện lành, năng làm việc tốt, tích âm đức cho bản thân chính là đang tự tay dệt nên tấm áo phúc lộc cho mình. Thứ phúc lộc tự gieo trồng ấy vững chãi đến mức, kẻ khác có đỏ mắt thèm khát đến mấy cũng chẳng thể nào cướp đi được. Bạn cầu phúc hay rước họa, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở chính cái tâm của bạn.

Thuận theo tự nhiên không phải là nhu nhược, mà là cảnh giới cao nhất của sự khôn ngoan

Làm người, nếu cứ cố tình làm những việc đi ngược lại luân thường đạo lý và quy luật tự nhiên, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh trớ trêu. Những mánh khóe, mưu mô của con người vĩnh viễn không thể đọ lại sự vận hành của vũ trụ. Nếu thực sự hiểu thấu điều này, chúng ta sẽ tự khắc sống khiêm nhường lại, biết giữ cho mình sự kính sợ trước thiên nhiên, trước những quy luật ngầm của Đất Trời. Đáng tiếc là con người thời nay thường tự tin thái quá, coi trời bằng vung để rồi tự chuốc lấy quả đắng.

Sử cũ kể lại rằng, nhà tiên tri kiệt xuất Lý Thuần Phong từng dự báo với Đường Thái Tông về vận mệnh nhà Đường: Có một người mang họ Võ đang ở ngay trong hoàng cung, tương lai sẽ đoạt lấy thiên hạ của cơ nghiệp họ Lý. Đường Thái Tông nghe vậy liền nổi sát tâm, toan tính giết sạch tất cả những người họ Võ trong cung để nhổ cỏ tận gốc.

Thế nhưng, Lý Thuần Phong đã bình tĩnh can ngăn: "Đây là kiếp nạn mà nhà họ Lý phải chịu, là ý Trời. Nhưng may mắn thay, người họ Võ này bản tính vẫn còn chút nhân từ, sau này đoạt ngôi rồi rốt cuộc cũng sẽ trả lại thiên hạ cho nhà Đường. Nếu hoàng thượng cố tình làm trái ý Trời, ra tay tàn sát bừa bãi, sẽ tự mình gọi đến những kẻ tàn ác hơn để thế chỗ vào kiếp nạn này. Khi đó, hậu quả mới thực sự là mất trắng." Đường Thái Tông nghe xong bừng tỉnh và chấp nhận buông bỏ sát niệm.

Đó chính là trí tuệ sâu sắc mà người hiện đại thường thiếu vắng. Khi gặp biến cố, chúng ta thường có xu hướng dùng đủ mọi thủ đoạn cứng rắn, kiện tụng, nhờ vả ô dù hòng ép mọi việc phải diễn ra theo ý mình. Bạn tưởng chừng mình thắng lợi vì tài giỏi, nhưng thực chất là đang bào mòn chính phúc báo của bản thân. Một khi tâm phẫn nộ và khao khát tranh đoạt khởi lên, dù kết quả trước mắt là thắng hay thua, thì những oán khí và hệ lụy rốt cuộc cũng sẽ đổ ập xuống vai bạn.

Đừng bao giờ đem cái "khôn vặt" ra đọ với Đất Trời

Có một câu chuyện thực tế thế này: Một vị luật sư nọ rất rành rẽ các lỗ hổng, chuyên nhận xử lý các vụ kiện bồi thường tai nạn giao thông. Cứ có va chạm xảy ra, anh ta sẽ nhanh chóng tiếp cận, bày mưu tính kế giúp người ta cãi cọ, đòi tiền bồi thường cao ngất ngưởng để từ đó ăn chia lợi nhuận. Khôn ngoan là thế, nhưng kết cục của anh ta lại vô cùng bi đát. Anh ta đâm ra nghiện cờ bạc, tiền kiếm được từ những chiêu trò ấy rốt cuộc nướng sạch vào sới bạc, ôm theo một đống nợ khổng lồ tăm tối.

Tại sao lại như vậy? Thế gian mọi sự đều có nhân có quả. Những va vấp, xui rủi nhỏ nhặt trong đời đôi khi chính là cơ hội để một người trả nghiệp, hóa giải những điều không may. Nhưng con người lại tự cho mình là thông minh, dùng thủ đoạn để ép uổng, biến cái rủi ro lẽ ra để "trả nghiệp" thành một "món hời" về vật chất. Kết quả là, tiền bạc lấy được không ngay thẳng thì tai họa lớn hơn cũng nương theo đồng tiền ấy mà ập đến gõ cửa. Than ôi, thế gian ồn ào này có mấy ai chịu đi chậm lại để hiểu đạo lý ấy!

Chúng ta sống trong một thời đại mà hở ra là người ta nói về việc đấu tranh giành lợi ích, dùng đủ thứ tâm kế để hơn thua nhau từng chút một. Nhưng bạn có biết không, những thứ đạt được từ sự giành giật bằng tâm cơ tăm tối, trên đó đều bị tẩm đẫm những năng lượng tiêu cực.

Tăng Quốc Phiên – vị đại thần nổi tiếng của Trung Hoa từng để lại một câu nói đi cùng năm tháng: "Kẻ sĩ ở đời có 3 thứ tuyệt đối không đấu tranh: Không tranh danh với người quân tử, không tranh lợi với kẻ tiểu nhân, và tuyệt đối không đọ cái 'khôn vặt' với Đất Trời".

Sống ở đời, đừng lúc nào cũng nhăm nhe giành phần hơn về mình. Người có phúc báo, tự khắc những thứ tốt đẹp sẽ an bài. Kẻ cạn phúc, dù có đấu đá mưu mô giành giật được, thì cái ôm vào lòng cũng chỉ là mầm mống của tai ương. Sự an yên, thanh thản trong tâm hồn và một lối sống thuận tự nhiên mới là khối tài sản vô giá mà không một biến cố nào có thể tước đoạt từ bạn.