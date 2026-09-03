Cẩn trọng: Sốt xuất huyết có thể diễn biến nguy kịch

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) vừa điều trị cho nam bệnh nhân 30 tuổi, trú tại xã Nhân Nghĩa, mắc sốt xuất huyết với nhiều dấu hiệu cảnh báo.

Người bệnh nhập viện vào ngày thứ 3 của bệnh trong tình trạng sốt cao, đau đầu, choáng váng và mệt nhiều. Test nhanh kháng nguyên NS1 dương tính, xác định sốt xuất huyết.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Hematocrit có thời điểm tăng lên 0,52 L/L, biểu hiện tình trạng cô đặc máu. Tiểu cầu từ 75 G/L tiếp tục giảm, có lúc xuống 16 G/L. Men gan cũng tăng cao, với AST 656 U/L và ALT 253 U/L.

Trước tình trạng này, các bác sĩ tiến hành điều trị và theo dõi sát, trong đó chú trọng bù dịch, kiểm soát tình trạng tuần hoàn và xét nghiệm các chỉ số cần thiết qua từng ngày.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, Hematocrit giảm về 0,46 L/L, tiểu cầu tăng lên 45 G/L và tình trạng lâm sàng cải thiện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và dự kiến xuất viện sau khoảng 7 ngày điều trị nếu tình trạng ổn định.

Theo BS.CKII Hà Lê Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng, đặc biệt trong giai đoạn bệnh chuyển từ sốt sang giai đoạn nguy hiểm. Người bệnh cần được thăm khám khi sốt cao và theo dõi các dấu hiệu bất thường theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà.

Để phòng sốt xuất huyết, người dân cần loại bỏ nơi muỗi sinh sản, diệt loăng quăng, ngủ màn và thực hiện các biện pháp tránh muỗi đốt. Người dân cũng có thể trao đổi với nhân viên y tế về việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết để được tư vấn chỉ định và lịch tiêm phù hợp.