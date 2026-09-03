Buộc tiêu hủy dầu mù u Thái Dương, gel tắm gội toàn thân Oatrum

Ngày 3/9, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TPHCM công bố danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng, có địa chỉ trên đường Lũy Bán Bích, (phường Tân Phú), bị xử phạt 160 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngoài mức phạt tiền, doanh nghiệp này bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Sở Y tế đồng thời yêu cầu công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm dầu mù u Thái Dương.

Sản phẩm dầu mù u thái dương

Cùng đợt kiểm tra, Sở Y tế TPHCM cũng phát hiện một số vi phạm khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược và mỹ phẩm.

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng bị phạt 50 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm gel tắm gội toàn thân Oatrum, loại tuýp 150ml, số lô 10122025, sản xuất ngày 10/12/2025, hạn sử dụng đến ngày 9/12/2028, không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật. Do đó, toàn bộ lô sản phẩm này cũng bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy.

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn bị xử phạt 37 triệu đồng do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc và bán buôn thuốc kê đơn. Doanh nghiệp được yêu cầu kê khai lại giá theo quy định, đồng thời hoàn trả cho khách hàng phần tiền chênh lệch đã thu. Trường hợp không thể hoàn trả, số tiền này phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm khác cũng bị xử phạt với các hành vi như kinh doanh thuốc, dược liệu khi chưa đủ điều kiện; không tuân thủ quy định về bảo quản thuốc; kê khai giá không đúng quy định hoặc bố trí, phân biệt khu vực trưng bày mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế chưa đúng yêu cầu.

Sở Y tế TPHCM cho biết các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn.