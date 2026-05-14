Cẩn thận với “ổ bẩn bí mật” trong máy giặt: Nhiều người giặt quần áo mỗi ngày nhưng quên vệ sinh chỗ này, khiến đồ càng giặt càng bẩn

Đây cũng chính là lý do khiến không ít người gặp tình trạng quần áo sau khi giặt vẫn có mùi hôi nhẹ, xuất hiện cặn bẩn li ti, hoặc mặc lên bị ngứa da, nổi mẩn dù đã thay đổi nhiều loại bột giặt khác nhau.

Phần bẩn nhất của máy giặt lại là nơi ít người kiểm tra nhất

Khi vệ sinh máy giặt, đa số mọi người thường chỉ lau gioăng cao su, vệ sinh khay nước giặt hoặc lấy xơ vải trong túi lọc. Tuy nhiên, phần đế tròn nằm dưới đáy lồng giặt mới là nơi tích tụ bụi bẩn nhiều nhất.

Sau mỗi lần giặt, xơ vải, cặn bột giặt, cặn nước cứng, tóc, bụi bẩn từ quần áo… sẽ âm thầm bám vào mặt dưới của phần đế này. Theo thời gian, chúng tạo thành lớp mảng bám màu vàng đen rất khó chịu, kèm theo nấm mốc và vi khuẩn.

Điều đáng nói là mỗi lần máy quay, lớp cặn bẩn này có thể bong ra và quay ngược trở lại trong nước giặt. Nói cách khác, quần áo của bạn có thể đang được giặt trong “nước bẩn tái sử dụng” mà không hề biết.

Nhiều gia đình chỉ phát hiện vấn đề khi:

- Quần áo trắng nhanh xỉn màu

- Khăn tắm có mùi ẩm dù vừa giặt

- Trẻ nhỏ mặc đồ dễ ngứa da

- Máy giặt bắt đầu có mùi hôi khó chịu khi mở nắp

Chỉ mất khoảng 10 phút mỗi tháng để vệ sinh

Tin vui là việc vệ sinh phần đế lồng giặt không quá phức tạp như nhiều người nghĩ. Chỉ cần vài dụng cụ đơn giản có sẵn trong nhà, bạn hoàn toàn có thể tự làm.

Bước 1: Rút điện máy giặt trước khi vệ sinh

Đây là bước quan trọng nhất nhưng nhiều người thường bỏ qua vì nghĩ “chỉ lau nhẹ thôi”. Hãy đảm bảo máy đã được ngắt hoàn toàn nguồn điện để tránh nguy cơ chập hoặc điện giật trong lúc thao tác.

Bước 2: Mở nắp đế ở đáy lồng giặt

Quan sát phần đáy bên trong lồng giặt, bạn sẽ thấy một nắp tròn nằm ở giữa. Dùng móng tay hoặc vật mỏng như dao nhỏ để nhẹ nhàng cạy nắp lên.

Sau khi mở ra, bên trong sẽ xuất hiện các con ốc cố định phần đế.

Bước 3: Tháo phần đế lồng giặt

Dùng tua vít tháo các con ốc ra và để riêng tránh thất lạc. Sau đó cầm chắc phần đế, lắc nhẹ sang hai bên rồi kéo lên trên.

Nhiều người lần đầu tháo thường bất ngờ vì mặt dưới bám đầy cặn đen, nhớt và có mùi hôi.

Bước 4: Đây mới là bước quyết định quần áo có thực sự sạch hay không

Sau khi tháo phần đế ra, bạn nên:

- Dùng bàn chải đánh răng cũ để chà kỹ mặt dưới

- Có thể dùng nước rửa chén hoặc dung dịch vệ sinh máy giặt chuyên dụng

- Chà kỹ các khe nhỏ vì đây là nơi nấm mốc bám nhiều nhất

Ngoài phần đế, thành trong máy giặt cũng cần được lau sạch bằng khăn ẩm để loại bỏ cặn bẩn và lớp nhớt tích tụ lâu ngày.

Sau khi vệ sinh xong:

- Rửa lại bằng nước sạch

- Lau khô

- Để khô tự nhiên khoảng 30 phút trước khi lắp lại

Bước 5: Lắp lại như cũ

Sau khi các bộ phận đã khô hoàn toàn, lắp phần đế trở lại vị trí ban đầu, siết chặt ốc và đậy nắp lại là hoàn tất.

Nếu làm đúng cách, nhiều người sẽ thấy máy giặt giảm mùi hôi gần như ngay lập tức, quần áo sau khi giặt cũng thơm và sạch hơn rõ rệt.

Bao lâu nên vệ sinh máy giặt một lần?

Tần suất lý tưởng phụ thuộc vào mức độ sử dụng:

Nếu gia đình giặt đồ hằng ngày: Nên vệ sinh mỗi tháng 1 lần

Nếu ít sử dụng hơn: Khoảng 2 tháng/lần

Đặc biệt, những khu vực dùng nước cứng càng nên vệ sinh thường xuyên vì cặn vôi tích tụ rất nhanh.

Một vài vị trí khác cũng cần vệ sinh định kỳ

Ngoài đáy lồng giặt, đây là 3 nơi rất dễ bị bỏ quên:

Gioăng cao su cửa máy giặt

Các nếp gấp cao su là “thiên đường” của nấm mốc và cặn bẩn. Sau mỗi lần giặt nên dùng khăn khô lau lại để tránh ẩm mốc.

Túi lọc xơ vải

Không chỉ lấy xơ vải ra là đủ. Bạn nên rửa luôn cả phần rãnh lọc vì đây là nơi tích tụ cặn nhớt rất nhanh.

Khay chứa nước giặt và nước xả

Nếu để lâu ngày, khay này có thể đóng cặn và gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến hiệu quả giặt sạch.

Một chiếc máy giặt sạch mới thực sự giúp quần áo sạch

Nhiều người đầu tư rất nhiều tiền cho nước giặt, nước xả hay máy giặt đời mới nhưng lại quên rằng: Máy giặt bẩn thì quần áo khó sạch hoàn toàn.

Chỉ một bước vệ sinh nhỏ mỗi tháng nhưng có thể giúp:

- Giảm mùi hôi quần áo

- Hạn chế dị ứng da

- Giữ máy hoạt động bền hơn

- Giúp quần áo sạch thật sự sau mỗi lần giặt

Và đôi khi, thứ khiến quần áo “càng giặt càng bẩn” lại nằm ngay trong chính chiếc máy giặt của gia đình bạn.