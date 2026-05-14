Không còn đóng kín cả bức tường bằng tủ treo: Đây mới là kiểu bếp nhiều gia đình muốn làm lại nhất hiện nay

Nhiều năm trước, cứ nhắc đến thiết kế bếp đẹp là người ta nghĩ ngay đến những dãy tủ treo tường kín từ trên xuống dưới. Càng nhiều tủ, càng được cho là “có chỗ chứa đồ”, càng hiện đại. Nhưng vài năm gần đây, xu hướng ấy đang dần thay đổi. Không ít gia đình, đặc biệt là ở các căn hộ nhỏ, bắt đầu bỏ hẳn kiểu tủ treo kín mít để chuyển sang những thiết kế mở, nhẹ mắt và dễ sử dụng hơn.

Lý do rất đơn giản: dùng rồi mới thấy nhiều bất tiện.

Không ít người từng hào hứng lắp hệ tủ treo chạy dài cả bức tường, nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng đã nhận ra đây là một trong những khu vực khó chịu nhất trong căn bếp. Đồ đặt ở tầng trên cùng rất khó lấy, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc phụ nữ thấp người. Có những ngăn tủ gần như trở thành “kho lưu trữ bí mật”, cất đồ xong… quên luôn nửa năm không dùng tới.

Chưa kể, phần nóc tủ và khe hở giữa các cánh cửa là nơi bám dầu mỡ cực nhanh. Mỗi lần lau dọn phải bắc ghế, trèo cao, dùng khăn lau nhiều lần vẫn thấy nhớp nháp. Với những căn hộ nhỏ khoảng 5–6m², việc lắp kín tường bằng tủ còn khiến không gian trông bí bách, nặng nề hơn hẳn.

Điều thú vị là thay vì “hy sinh” không gian lưu trữ, nhiều người lại đang chọn cách sắp xếp thông minh hơn để căn bếp vừa rộng, vừa tiện.

Tủ cao sát trần: Giải pháp thay thế được nhiều người thích

Một trong những kiểu thiết kế được áp dụng nhiều hiện nay là dùng tủ cao sát trần ở một góc bếp thay vì treo kín cả bức tường. Loại tủ này có sức chứa rất lớn, đủ để đặt nồi cơm điện, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy làm bánh… mà không chiếm diện tích mặt bàn.

Điểm tiện nhất nằm ở các kệ kéo nhiều tầng. Thay vì phải với tay lên cao, người dùng chỉ cần kéo nhẹ là có thể lấy đồ ngay trước mắt. Các thiết bị điện cũng được gom về một khu vực nên căn bếp nhìn gọn hơn rất nhiều.

Nhiều gia đình còn kết hợp đèn LED âm bên trong kệ mở để buổi tối nấu ăn không bị tối góc bếp. So với kiểu tủ treo cũ, thiết kế này tạo cảm giác hiện đại và “thoáng thở” hơn hẳn.

Thay vì nhét đồ vào tủ, nhiều người chọn “treo hết lên tường”

Một thay đổi khá thú vị khác là việc sử dụng kệ mở và móc treo nam châm.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đây lại là cách giúp căn bếp gọn hơn đáng kể. Những món đồ dùng mỗi ngày như muỗng, vá, khăn bếp, chai gia vị… nếu nhét hết vào tủ sẽ rất mất thời gian tìm kiếm. Trong khi đó, khi được treo trực tiếp lên tường hoặc đặt trên kệ mở, mọi thứ đều nằm ngay trước mắt.

Nhiều gia đình lắp các thanh nam châm để treo dao kéo hoặc móc inox để treo dụng cụ nấu ăn. Vừa tiện lấy, vừa giảm cảm giác bừa bộn trong ngăn kéo.

Các loại kệ gỗ nhỏ phía trên bồn rửa hoặc bếp nấu cũng trở thành xu hướng vì vừa đủ để đặt những chai lọ dùng thường xuyên mà không khiến không gian bị nặng nề.

Đảo bếp đang dần trở thành “kho chứa đồ” mới

Ở nhiều căn hộ hiện đại, khu vực lưu trữ không còn bị bó hẹp trong bếp.

Nhiều gia đình chọn kết hợp đảo bếp với tủ đựng đồ lớn để chuyển bớt đồ dùng sang khu vực bàn ăn. Đây được xem là cách “mở rộng bếp” mà không cần tăng diện tích thực tế.

Các ngăn kéo lớn dưới đảo bếp có thể chứa xoong nồi, máy pha cà phê, khuôn làm bánh hoặc thiết bị nhỏ. Trong khi đó, tủ đồ phía ngoài dùng để đựng gạo, mì, đồ khô, gia vị dự trữ… giúp khu vực nấu nướng chính luôn gọn mắt.

Nhiều người sau khi chuyển sang kiểu bố trí này đều có chung cảm giác: căn bếp nhìn sáng hơn, sạch hơn và “dễ thở” hơn rất nhiều.

Ngăn kéo đang thay thế dần kiểu tủ mở truyền thống

Một thay đổi khác được nhiều gia đình áp dụng là chuyển toàn bộ tủ dưới thành ngăn kéo thay vì dùng cửa mở kiểu cũ.

Lý do rất thực tế: kéo ra là thấy ngay mọi thứ.

Bát đĩa, dao kéo, nồi niêu hay hộp đựng thực phẩm đều được phân chia rõ ràng. Người dùng không còn phải cúi người, lục tung các tầng sâu bên trong để tìm đồ như trước.

Các ray trượt giảm chấn hiện nay cũng giúp ngăn kéo đóng mở nhẹ hơn, bền hơn và ít bị lệch cánh sau thời gian dài sử dụng.

Thực tế, xu hướng thiết kế bếp hiện nay không còn chạy theo việc “nhét được càng nhiều càng tốt”. Điều nhiều người quan tâm hơn là cảm giác sử dụng hàng ngày: có dễ lấy đồ không, có dễ lau dọn không, có khiến căn bếp bớt ngột ngạt hay không.

Và đôi khi, bỏ bớt vài dãy tủ treo lại là cách khiến căn bếp trông rộng hơn, sáng hơn và dễ sống hơn rất nhiều.