Ngày nay, máy giặt đã trở thành thiết bị quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, những sai sót tưởng chừng nhỏ trong quá trình sử dụng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà không phải ai cũng nhận ra. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến người dùng cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho gia đình.

1. Dùng quá nhiều bột giặt, chất tẩy rửa

Thói quen cho nhiều bột giặt, chất tẩy với suy nghĩ giúp quần áo sạch sẽ hơn không chỉ khiến máy giặt nhanh bị hỏng mà còn gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Việc cho nhiều bột giặt hay chất tẩy rửa sẽ khiến lồng giặt có quá nhiều bọt và tràn ra bên ngoài. Điều này khiến cho các bo mạch và bộ phận điện của máy giặt bị ẩm ướt, dễ gây ra các hiện tượng chập điện, gây hỏng máy và điện giật nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong gia đình.

Do đó, để đảm bảo an toàn, chỉ nên cho bột giặt hoặc chất tẩy rửa vừa đủ khi giặt quần áo. Trong trường hợp quần áo quá bẩn, nên giặt qua bằng tay trước rồi mới cho vào máy giặt.

2. Đặt máy giặt ở vị trí không an toàn

Vị trí đặt máy giặt cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ tới tuổi thọ của máy giặt và độ an toàn khi chúng ta sử dụng thiết bị này. Nhiều gia đình thường để máy giặt trong nhà tắm để tiện sử dụng hoặc để máy giặt gần với phòng bếp. Tuy nhiên, đây là sai lầm khiến nguy cơ cháy nổ xảy ra cao hơn.

Theo đó, việc đặt máy giặt trong nhà tắm sẽ dễ làm hoen rỉ các chi tiết máy, làm máy ẩm và ảnh hưởng đến động cơ bên trong máy giặt vì đây là khu vực có độ ẩm cao. Theo thời gian, môi trường ẩm thấp sẽ khiến máy giặt nhanh bị hư hỏng, bộ phận cách điện bên trong máy giặt cũng bị ảnh hưởng khiến cho điện bị rò rỉ, nguy cơ xảy ra điện giật, cháy nổ máy giặt tiềm ẩn.

Việc đặt máy giặt trong phòng bếp cũng tương tự bởi đây là khu vực nấu nướng có nhiệt độ cao, chứa nhiều đồ điện gia dụng và khí gas. Trong quá trình nấu nướng sẽ hình thành nên quá trình oxy hóa khí CO cũng như các chất mặn, khiến cho đồ điện tử bị ảnh hưởng nhiều. Nếu đặt gần sẽ có thể tác động mạnh đến các luồng điện bên trong máy giặt cũng có thể gây ra cháy nổ lớn.

Do đó, các chuyên gia khuyên mọi gia đình nên đặt máy giặt ở những nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát như tầng thượng, ban công để tránh những nguy hiểm đề cập ở trên.

3. Cho quá nhiều quần áo vào giặt một lúc

Máy giặt chỉ chứa được một lượng đồ nhất định, nhưng nhiều người khi sử dụng vẫn cố nhồi nhét nhiều quần áo để không phải giặt nhiều lần, tiết kiệm điện nước. Tuy nhiên, thói quen tưởng vô hại này lại có thể khiến máy giặt bị quá tải, khiến trục xoay trong lồng giặt dễ bị mắc kẹt, hỏng buồng quay dẫn đến chập cháy, không đảm bảo an toàn.

Vì vậy, trước khi sử dụng máy giặt, mọi người nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để giặt theo đúng số lượng đồ máy quy định. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nên kiểm tra thường xuyên máy giặt để xử lý những hư hại kịp thời nhằm giúp đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa các vụ cháy nổ không mong muốn.

(Tổng hợp)