Sống 40 năm mới biết: Tuyệt đối không cho 8 thứ này vào máy giặt, không chỉ hỏng đồ mà còn “giết chết” máy rất nhanh

1. Chăn dày, chăn nặng

Nhiều gia đình có thói quen nhét chăn vào máy giặt để tiết kiệm thời gian, đặc biệt là các loại chăn Raschel hoặc chăn dày mùa đông. Tuy nhiên, khi ngấm nước, trọng lượng của chăn có thể tăng gấp nhiều lần, vượt quá khả năng chịu tải của máy.

Hậu quả thường thấy là lồng giặt quay yếu, rung mạnh hoặc thậm chí cháy mô-tơ. Trong nhiều trường hợp, chi phí sửa còn cao hơn tiền mua máy mới.

Cách xử lý đúng: Giặt tay với nước ấm hoặc mang ra tiệm giặt chuyên dụng.

2. Đồ chơi nhồi bông chất lượng kém

Thú nhồi bông tưởng như vô hại nhưng lại là “thủ phạm” khiến nhiều máy giặt bị tắc xơ vải. Các sản phẩm giá rẻ thường có đường may lỏng, khi giặt dễ bung chỉ, làm bông tràn ra ngoài.

Không chỉ làm hỏng món đồ chơi, phần xơ vải còn bám vào quần áo khác trong nhiều lần giặt sau.

Cách xử lý đúng: Hút bụi bề mặt thường xuyên, giặt nhẹ bằng tay và chỉ vắt khô nhẹ nếu cần.

3. Ruột gối (đặc biệt gối hạt, gối cao su)

Nhiều người có thói quen cho cả ruột gối vào máy giặt mà không kiểm tra chất liệu. Gối hạt như kiều mạch hoặc thảo mộc có thể bị vỡ, làm tắc đường thoát nước. Gối cao su hoặc memory foam dễ bị rách, nứt hoặc biến dạng khi quay tốc độ cao.

Cách xử lý đúng:

Gối hạt: phơi nắng, thông gió định kỳ Gối cao su: lau sạch bằng khăn ẩm Chỉ giặt vỏ gối bằng máy, nên cho vào túi giặt

4. Đồ chơi có nam châm hoặc bóng nhựa

Đồ chơi lắp ráp có nam châm có thể dính chặt vào lồng giặt, gây trầy xước hoặc làm kẹt máy. Bóng nhựa hoặc đồ chơi rỗng bên trong dễ bị mắc vào khe lồng giặt, gây tắc nghẽn.

Ngoài ra, nước đọng bên trong đồ chơi có thể tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Cách xử lý đúng: Lau bằng khăn ẩm hoặc rửa thủ công.

5. Quần áo len và lụa

Len và lụa là hai chất liệu rất nhạy cảm. Nhiều người tin vào chế độ “giặt len” trên máy nhưng thực tế vẫn có nguy cơ co rút hoặc biến dạng.

Áo len có thể co lại chỉ sau một lần giặt, còn lụa dễ bị xước hoặc mất độ bóng tự nhiên.

Cách xử lý đúng: Giặt tay với nước lạnh và chất tẩy nhẹ.

6. Đồ lót

Đồ lót rất dễ mất form khi quay mạnh trong máy giặt. Gọng áo ngực có thể bị cong, dây chun bị giãn khiến tuổi thọ giảm đáng kể.

Ngoài ra, việc giặt chung với quần áo khác có thể khiến vi khuẩn lây chéo.

Cách xử lý đúng: Giặt tay hoặc cho vào túi giặt riêng, chọn chế độ nhẹ.

7. Áo khoác lông vũ

Áo phao có thể giặt máy nhưng nếu làm sai cách sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Không khí bên trong lớp lông vũ có thể tạo áp suất khiến áo phồng lên quá mức, gây rách vải hoặc ảnh hưởng đến cửa máy.

Ngoài ra, sấy nhiệt cao dễ làm lông vón cục, mất khả năng giữ ấm.

Cách xử lý đúng: Làm ướt kỹ trước khi giặt, giặt chế độ nhẹ và phơi khô tự nhiên.

8. Giày dép

Giặt giày bằng máy không phải lúc nào cũng sai, nhưng nếu không làm sạch bùn đất trước, cặn bẩn có thể làm tắc bộ lọc.

Nhiệt độ cao khi sấy cũng có thể làm biến dạng đế giày hoặc bong keo.

Cách xử lý đúng:

- Làm sạch đất cát trước

- Cho thêm miếng bọt biển khi giặ

- Không sấy nhiệt cao

Lưu ý quan trọng khi dùng máy giặt

Máy giặt giúp tiết kiệm thời gian nhưng không phải “cái gì cũng giặt được”. Hai nguyên tắc cơ bản nhiều người bỏ qua:

- Không giặt quá tải

- Luôn kiểm tra túi quần áo trước khi giặt

Chỉ một đồng xu hoặc vật cứng nhỏ cũng có thể gây trầy xước lồng giặt hoặc kẹt máy.