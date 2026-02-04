Từ nay đến hết tháng Chạp: 3 con giáp hưởng lộc gia đình, tiền bạc âm thầm tìm đến trước Tết

Thời điểm cận Tết, khi mọi nhà tất bật dọn dẹp, chuẩn bị sum vầy, cũng là lúc vận khí gia đình có ảnh hưởng rõ rệt đến tài lộc mỗi người. Tử vi phương Đông cho rằng, giai đoạn từ nửa cuối tháng Chạp đến giao thừa là thời điểm phúc khí dễ tụ, đặc biệt với những người có gia đạo êm ấm.

Trong khoảng thời gian này, 3 con giáp dưới đây được dự báo có tài vận chuyển biến tích cực. Điều đáng nói là may mắn không đến từ cơ hội lớn bên ngoài, mà đến từ sự đồng lòng của gia đình và người thân.

Tuổi Mão: Càng gần Tết, hậu phương càng vững, tiền bạc càng dễ thở

Ảnh minh họa

Những ngày cuối tháng Chạp, tuổi Mão bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí gia đình. Các mâu thuẫn nhỏ được hóa giải, thay vào đó là sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chuẩn bị Tết.

Chính sự ổn định này giúp tuổi Mão tập trung hơn vào công việc và tài chính. Từ nay đến giao thừa, nhiều người có thể nhận được khoản tiền thưởng, tiền làm thêm hoặc cơ hội hợp tác nhỏ do người quen, người thân giới thiệu.

Dòng tiền không quá đột biến nhưng đều đặn và ổn định, giúp tuổi Mão giảm áp lực chi tiêu dịp Tết và còn có thể tích lũy một khoản nhỏ.

Tuổi Dậu: Gia đình đồng lòng, tài lộc trước Tết dần hanh thông

Cuối tháng Chạp là thời điểm tuổi Dậu bận rộn nhất khi vừa lo công việc, vừa lo chuyện gia đình. Tuy nhiên, năm nay vận trình có dấu hiệu dễ thở hơn khi người thân chủ động san sẻ trách nhiệm.

Từ nay đến sát Tết, tuổi Dậu có xu hướng đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt hơn. Một số người còn nhận được sự hỗ trợ về vốn hoặc cơ hội kiếm thêm thu nhập từ người quen trong gia đình.

Khoảng thời gian này, tiền bạc của tuổi Dậu tuy không tăng mạnh nhưng ổn định và ít phát sinh rủi ro, giúp họ bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Hợi: Phúc khí gia đình tích tụ, lộc Tết đến tự nhiên

Ảnh minh họa

Những ngày cận Tết, tuổi Hợi có xu hướng dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc người thân và giữ hòa khí trong nhà. Chính sự bình ổn này lại trở thành yếu tố thu hút tài lộc.

Từ nay đến hết tháng Chạp, tuổi Hợi có thể nhận được khoản tiền bất ngờ như quà biếu, thưởng Tết hoặc cơ hội công việc do người thân giới thiệu. Nguồn thu không quá lớn nhưng đều đặn, đủ để giúp họ chuẩn bị Tết đủ đầy.

Với tuổi Hợi, tài lộc giai đoạn này đến từ việc biết trân trọng gia đình và giữ được sự gắn kết lâu dài.

Lời kết:

Từ nay đến hết tháng Chạp là thời điểm vận khí gia đình ảnh hưởng rõ rệt đến tài lộc mỗi người. Với tuổi Mão – Dậu – Hợi, may mắn không đến từ sự mạo hiểm hay bứt phá lớn, mà đến từ hậu phương vững vàng và sự đồng hành của người thân.

Đôi khi, lộc Tết không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở cảm giác an tâm khi biết phía sau luôn có gia đình sẵn sàng nâng đỡ. Và chính sự bình yên ấy lại là nền tảng giúp tài lộc bền lâu hơn trong năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm