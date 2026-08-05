Nguyễn Hoàng Đức đang là một trong những cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng thời gian qua. Không chỉ ghi dấu trên sân cỏ, tiền vệ sinh năm 1998 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống ổn định và khối tài sản tích lũy sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Trong đó, căn nhà 3 tầng tại quê nhà là món quà ý nghĩa anh dành cho gia đình, đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều tâm huyết của bố mẹ và chính Hoàng Đức.

Nguyễn Hoàng Đức

Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất rộng 72,5m² tại Hải Phòng. Trong video trên kênh YouTube Giấc Mơ Vô Địch vào tháng 11/2021, mẹ Hoàng Đức cho biết khi mới quyết định làm nhà, bố mẹ cũng trao đổi với con trai và chàng cầu thủ hoàn toàn ủng hộ. Mẹ Hoàng Đức cho biết cho biết con trai góp khoảng 80% tiền làm nhà cho bố mẹ.

Toàn bộ thiết kế đều do bố của Hoàng Đức lên ý tưởng do trước đây ông từng có nhiều năm làm trong lĩnh vực xây dựng nên khá am hiểu về thiết kế và thi công. Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nghề, ông tự tính toán, bố trí công năng cho toàn bộ ngôi nhà mà không cần thuê đơn vị thiết kế.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang phong cách hiện đại, nổi bật cả một vùng quê. Công trình nằm ở vị trí góc đường nên có ba mặt thoáng, các ban công được bố trí rộng rãi với hệ cửa kính lớn giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Tổng thể ngôi nhà mang những đường nét vuông vức, tối giản nhưng vẫn sang trọng.

Phía bên ngoài căn nhà (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Giấc Mơ Vô Địch)

Không gian bên trong cũng được đầu tư và bố trí chỉn chu. Tầng 1 là khu vực bếp và không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Tầng 2 gồm phòng khách và phòng ngủ, trong khi tầng 3 bố trí thêm phòng ngủ, phòng thờ cùng khu vực đặt máy giặt.

Phòng khách sử dụng tông màu trung tính với bộ sofa lớn, kệ trưng bày những kỷ niệm và thành tích trong sự nghiệp bóng đá của Hoàng Đức. Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế theo phong cách mở, kết nối liền mạch với phòng khách, sử dụng hệ tủ bếp hiện đại kết hợp bàn ăn mặt kính tạo cảm giác rộng rãi, gọn gàng.

Bố Hoàng Đức

Kệ trưng bày thành tích của chàng cầu thủ

Phòng ngủ của Hoàng Đức mang đúng phong cách mà anh yêu thích với gam màu trầm làm chủ đạo. Nội thất được thiết kế tối giản nhưng hiện đại, kết hợp hệ tủ âm tường, giường gỗ thấp và các kệ trưng bày mô hình, đồ sưu tầm. Cửa sổ lớn cùng rèm hai lớp giúp căn phòng luôn thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Theo chia sẻ của gia đình, căn phòng do chú ruột của Hoàng Đức thiết kế dựa trên sở thích của nam cầu thủ, đồng thời anh cũng trực tiếp góp ý nhiều chi tiết để mọi hạng mục được hoàn thiện đúng ý mình.

Thiết kế phòng ngủ từng được Hoàng Đức chia sẻ (Ảnh: FBNV)

Trong suốt quá trình xây dựng, Hoàng Đức hiếm khi có mặt vì bận thi đấu và tập trung cùng đội bóng. Anh chủ yếu theo dõi tiến độ qua các cuộc gọi video với gia đình nên chỉ nhìn được tổng thể một cách sơ bộ.

Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, nam cầu thủ không giấu được sự bất ngờ. Anh chia sẻ với mẹ rằng căn nhà bố thiết kế đẹp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng khi xem qua màn hình điện thoại và bày tỏ sự yêu thích với không gian mới.

Do lịch thi đấu và tập luyện dày đặc, Hoàng Đức không có nhiều thời gian ở nhà. Thế nhưng, mẹ anh vẫn đều đặn quét dọn, lau chùi, thay chăn ga, hút bụi và giữ mọi thứ ngăn nắp. Bà muốn căn phòng luôn sạch sẽ, chỉ cần con trai trở về là có thể sử dụng ngay mà không phải chuẩn bị thêm gì.

Bên cạnh căn nhà xây tặng bố mẹ ở quê, Hoàng Đức còn sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc có nhà riêng ở tuổi 27. Căn hộ rộng gần 120m² tại khu vực Mỹ Đình, được anh mua sau ASEAN Cup 2024 và hoàn thiện nội thất theo phong cách hiện đại với tông trắng - xám chủ đạo, hệ thống rèm, đèn thông minh cùng không gian trưng bày bộ sưu tập Bearbrick yêu thích.