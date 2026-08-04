HLV Kim Sang Sik đang cùng ĐT Việt Nam có hành trình ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Mới nhất, chiến thắng 3 - 0 trước Indonesia vào tối 3/8 tiếp tục giúp đội tuyển nhận về nhiều lời khen. Bên cạnh chuyên môn, cuộc sống của chiến lược gia người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm, bao gồm cả nơi ở của thầy Kim.

Theo sắp xếp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik ở tại khu biệt thự dành cho chuyên gia và HLV trưởng đội tuyển quốc gia trên đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình 1, Hà Nội). Đây là khu nhà nằm ngay trong khuôn viên trụ sở VFF, chỉ cách sân tập của các đội tuyển vài bước chân, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hằng ngày.

Khu biệt thự gồm hai căn nhà dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia và Giám đốc kỹ thuật. Trước HLV Kim Sang Sik, nơi đây từng là chỗ ở của các đời HLV ĐTQG Việt Nam như Park Hang Seo và Philippe Troussier. Sau mỗi lần thay đổi HLV trưởng, căn nhà sẽ được sửa sang, làm mới nội thất để phù hợp với nhu cầu và sở thích của người kế nhiệm.

Năm 2025, KBS (Korean Broadcasting System) - đài phát thanh và truyền hình quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc - từng làm phóng sự về căn biệt thự này sau khi HLV Kim Sang Sik dọn vào ở.

Nhìn từ trên cao, căn biệt thự nổi bật với tông màu trắng và vàng nâu chủ đạo, thiết kế ba tầng hiện đại cùng khoảng sân nhỏ bao quanh, nhiều cây xanh tạo cảm giác yên tĩnh. Đặc biệt, ngôi nhà nằm ngay sát sân bóng trong khuôn viên VFF nên từ đây có thể dễ dàng quan sát khu vực tập luyện của đội tuyển.

Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng khách sử dụng tông màu kem sáng với bộ sofa da cỡ lớn, bàn trà mặt kính cùng hệ cửa sổ rộng giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Trên các kệ trưng bày là những kỷ niệm chương, bằng khen và ảnh lưu niệm liên quan đến bóng đá.

Khu bếp và phòng ăn được bố trí theo không gian mở, nối liền với phòng khách. Hệ tủ bếp sử dụng hai gam màu trắng và gỗ sáng, kết hợp mặt bếp đá tối màu tạo cảm giác hiện đại. Căn bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị như tủ lạnh cỡ lớn, máy rửa bát, bếp từ cùng bàn ăn dành cho nhiều người, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của vị HLV người Hàn Quốc.

Cũng theo phóng sự của KBS, khu vực xung quanh biệt thự mà HLV Kim Sang Sik đang ở có người hỗ trợ dọn dẹp và bảo vệ để đảm bảo an ninh. Vị HLV cũng rất thân thiện với mọi người, khi thấy có người đang quét sân biệt thự, ông liền vẫy tay chào hỏi vui vẻ.

Không chỉ là nơi ở, căn biệt thự còn được xem như "đại bản doanh" của HLV trưởng ĐT Việt Nam. Từ đây, ông Kim Sang Sik có thể nhanh chóng di chuyển ra sân tập, làm việc với ban huấn luyện hoặc theo dõi các hoạt động chuyên môn của đội tuyển.

(Ảnh chụp màn hình/ Kênh YouTube KBS Entertain)