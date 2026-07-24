Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Lamine Yamal trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất thế giới. Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của ngôi sao 19 tuổi cũng được người hâm mộ nhắc lại, trong đó có video house tour từng đăng trên kênh YouTube cá nhân, hé lộ căn hộ nơi anh sinh sống suốt nhiều năm trước khi chuyển đến biệt thự mới.

Video được đăng tải vào cuối tháng 12/2025 và cũng là video đầu tiên trên kênh YouTube của Lamine Yamal. Sau đó video nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, lọt top xu hướng trên YouTube. Hiện tại, sau 7 tháng đăng tải, video đã có gần 16 triệu lượt xem và kênh của chàng cầu thủ có 3,5 triệu người đăng ký.

Trong video Lamine Yamal khá gần gũi và thoải mái, dẫn người xem tham quan từng không gian trong căn hộ của mình. Đây là một căn duplex (căn hộ thông tầng) rộng rãi gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, bếp, phòng khách kết hợp phòng ăn và một ban công, được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và ưu tiên tính tiện dụng.

Vì đang trong quá trình chuyển nhà nên căn nhà khá bừa bộn, ngổn ngang quần áo và đồ đạc đang được đóng gói.

Vừa giới thiệu từng căn phòng, Yamal vừa chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống thường ngày. Anh tiết lộ mình đặc biệt yêu thích mùi hương vani, đến mức luôn sử dụng các loại tinh dầu và nước hoa phòng do chính mình lựa chọn để toàn bộ căn nhà lúc nào cũng mang hương thơm này.

Yamal chia sẻ thêm: “Đây là ngôi nhà của tôi trong vài năm qua và cũng kêu gọi người xem đăng ký kênh. Anh chàng cũng hứa sẽ thực hiện một video giới thiệu ngôi nhà mới khi kênh đạt đến một cột mốc người theo dõi nhất định.

Và ngôi nhà mới ấy hoàn toàn không phải một bất động sản bình thường.

Trong thời qua, Lamine Yamal liên tục mở rộng danh mục bất động sản của mình. Sau khi đầu tư vào một số căn nhà, bao gồm cả nhà dành cho người thân trong gia đình, anh đã mua một trong những bất động sản nổi tiếng nhất khu vực Barcelona. Đó là căn biệt thự từng thuộc sở hữu của nữ ca sĩ Shakira và cựu trung vệ Gerard Piqué, nằm tại Esplugues de Llobregat.

Được xây dựng vào năm 2012 trên khu đất rộng gần 4.000 m², biệt thự nổi bật với kiến trúc hiện đại, khu vườn rộng, hồ bơi cùng nhiều khu vực dành cho giải trí và thể thao. Đây được xem là biểu tượng cho vị thế mới của ngôi sao trẻ Barcelona.

Yamal dự định cải tạo biệt thự để phù hợp với cuộc sống của một vận động viên chuyên nghiệp. Anh sẽ bổ sung khu vực tập luyện, phòng gym riêng cùng hệ thống an ninh hiện đại nhằm đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi. Ngoài ra, vị trí của căn biệt thự cũng rất thuận lợi khi nằm gần trung tâm huấn luyện của Barcelona và nơi ở của nhiều đồng đội.

Dù không được tiết lộ con số chính xác nhưng biệt thự mới của Lamine Yamal được cho là có giá 9,5 triệu bảng Anh, tương đương gần 333 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

(Ảnh cắt từ clip & IGNV)