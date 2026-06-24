Thần đồng tuổi teen Lamine Yamal tiếp tục viết nên lịch sử cho bóng đá thế giới khi góp công trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng H diễn ra sáng 22/6.

Ngay phút thứ 10 trên sân Atlanta, đón đường căng ngang tầm thấp chuẩn xác của Mikel Oyarzabal, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bàn thắng này không chỉ giúp đội bóng xứ bò tót khai thông thế bế tắc mà còn đưa Yamal vào danh sách những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại World Cup.

Lập công khi mới 18 tuổi 343 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 trong lịch sử ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, anh vượt qua thành tích của Lionel Messi, người có bàn thắng World Cup đầu tiên năm 2006 khi 18 tuổi 357 ngày.

(Ảnh: BR Football)

Tuổi thơ đặc biệt và bí mật sau ký hiệu "304"

Phía sau ánh hào quang sân cỏ, câu chuyện gia đình của Yamal cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cha anh là ông Mounir Nasraoui, người gốc Morocco, làm nghề sơn nhà, còn mẹ là bà Sheila Ebana, người gốc Guinea Xích đạo, từng làm phục vụ bàn. Hai người gặp nhau tại Tây Ban Nha và sinh Yamal vào năm 2007.

Dù cha mẹ chia tay khi anh mới 3 tuổi, cả hai vẫn cùng chăm sóc và nuôi dạy con. Trong những năm tháng tuổi thơ, Yamal sống cùng mẹ ở Granollers vào các ngày trong tuần và về Mataró ở với cha mỗi dịp cuối tuần. Hiện anh có hai em cùng cha khác mẹ là em trai Keyne và em gái Baraa.

Ảnh: Getty Images

Trong một podcast năm 2025, Yamal từng xúc động kể về bà nội Fatima, người có ảnh hưởng đặc biệt trong cuộc đời mình. Theo lời cầu thủ này, bà đã một mình rời Morocco sang Tây Ban Nha làm việc, chắt chiu từng đồng để sau đó đưa các thành viên trong gia đình sang đoàn tụ. Chính vì lòng biết ơn dành cho bà, Yamal từng hoãn buổi chụp ảnh chính thức trong lễ ký hợp đồng với Barcelona để chờ bà từ Morocco sang tham dự.

"Tôi biết ơn tất cả những gì bà đã làm cho mình và không bao giờ có thể đền đáp hết", anh chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến màn ăn mừng mang dấu ấn riêng của Yamal. Mỗi khi ghi bàn, ngôi sao trẻ thường tạo hình số "304" bằng tay. Đây là cách anh tri ân Rocafonda, khu dân cư lao động đa văn hóa ở thành phố Mataró, nơi đã gắn bó với tuổi thơ của mình.

Ký hiệu tay "304" của Yamal (Ảnh: Getty Images)

Con số này xuất phát từ ba chữ số cuối trong mã bưu chính 08304 của khu vực. Không chỉ xuất hiện trong màn ăn mừng, "304" còn được Yamal đưa lên đôi giày thi đấu cá nhân, tài khoản Instagram và nhiều dự án thương hiệu của anh. Năm 2025, cầu thủ người Tây Ban Nha đã đăng ký các nhãn hiệu "304", "LY304" và "304 FC" tại Liên minh châu Âu.

Dù đã trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới khi mới 18 tuổi, Yamal vẫn cho thấy sự gắn bó với nơi mình lớn lên. Gần đây, anh thông báo kế hoạch tặng 100 quả bóng đá cho trẻ em tại Rocafonda, như một cách tiếp thêm động lực cho thế hệ cầu thủ tương lai của khu phố quê hương.

18 tuổi 343 ngày của Lamine Yamal

Bàn thắng World Cup tại chỉ là cột mốc mới nhất trong chuỗi kỷ lục mà Yamal liên tục thiết lập suốt những năm qua.

Sinh ngày 13/7/2007 tại Esplugues de Llobregat, thuộc vùng đô thị Barcelona, Yamal được xem là một trong những tài năng xuất chúng nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Khi nhìn vào niềng răng và kiểu tóc trẻ trung của anh, ít ai nghĩ rằng đây là cầu thủ này đã và đang phá vỡ hàng loạt cột mốc tưởng như rất khó chạm tới.

Ngôi sao trẻ từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội một Barcelona khi mới 15 tuổi 9 tháng 16 ngày. Sau đó, anh tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Giải vô địch châu Âu (EURO).

Sau tuổi 17, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng được đề cử Quả bóng vàng, đồng thời giành vị trí á quân năm 2025. Anh cũng đoạt giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025.

(Ảnh: BR Football)

Tài năng đặc biệt của Yamal nhanh chóng được Barcelona tưởng thưởng. Ngày 27/5/2025, khi mới 17 tuổi, anh ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Camp Nou. Thỏa thuận này được cho là có giá trị hơn 100 triệu USD, kèm điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ USD.

Dù sớm trở thành ngôi sao và sở hữu bản hợp đồng khổng lồ, Yamal vẫn được nhiều người nhận xét là khá khiêm tốn và giàu tình cảm. Tháng 5/2026, sau khi biết đồng đội Fermín López lỡ World Cup vì chấn thương bàn chân, anh đã đăng trên Instagram thông điệp ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ làm điều đó vì cậu, chiến binh của tôi".

Sau màn trình diễn bùng nổ tại EURO 2024, Yamal bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu.

Ít ai biết rằng chỉ hai tháng trước giải đấu, cầu thủ sinh năm 2007 từng gặp chấn thương gân kheo trái trong màu áo Barcelona. Vì vậy, ban huấn luyện Tây Ban Nha đã rất thận trọng trong quá trình đưa anh trở lại thi đấu.

Tuy nhiên, những gì Yamal thể hiện trước Saudi Arabia cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ tốt nhất. Và với cầu thủ trẻ này, mục tiêu lớn nhất vẫn không thay đổi.

"Tôi muốn vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha", Yamal từng khẳng định vào năm 2024.

Với những gì đã thể hiện ở tuổi 18, giấc mơ đó dường như không còn quá xa vời.

Khối tài sản hàng triệu USD ở tuổi 18

Không chỉ liên tục phá vỡ các kỷ lục trên sân cỏ, Yamal còn sớm trở thành một trong những cầu thủ trẻ có giá trị thương mại lớn nhất thế giới. Một số nguồn ước tính tài sản ròng của anh hiện dao động từ 5 đến 15 triệu USD, con số được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới khi sự nghiệp tiếp tục thăng hoa.

Nguồn thu nhập lớn nhất của ngôi sao người Tây Ban Nha đến từ Barcelona. Sau khi gia hạn hợp đồng vào năm 2025, mức lương của Yamal được cho là tăng từ khoảng 1,8 triệu USD mỗi năm lên 17-18 triệu USD mỗi năm. Theo một số ước tính, nếu hoàn thành các điều khoản thưởng về thành tích cá nhân và tập thể, tổng thu nhập của anh có thể lên tới khoảng 45 triệu USD mỗi năm.

Ảnh: Getty Images

Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, Yamal cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón. Năm 2024, anh ký hợp đồng hợp tác kéo dài 10 năm với Adidas, được cho là có giá trị khoảng 34 triệu USD. Đây được xem là một trong những thỏa thuận tài trợ đáng chú ý nhất dành cho một cầu thủ tuổi teen. Ngoài Adidas, Yamal còn xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu quốc tế như Beats by Dre, OPPO, Powerade và Konami, đồng thời tham gia các hoạt động cùng UNICEF.

Sức hút của Yamal còn thể hiện rõ trên các nền tảng mạng xã hội. Với hơn 80 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram cộng lại, anh hiện là một trong những thiếu niên có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Lượng người hâm mộ khổng lồ không chỉ giúp hình ảnh của Yamal lan tỏa mạnh mẽ mà còn mang lại giá trị thương mại đáng kể, khiến anh trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng hướng tới khi muốn tiếp cận thế hệ khán giả trẻ.

Nguồn: Parade