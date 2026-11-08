Căn nhà 280m² của nữ giảng viên đại học khiến nhiều người trầm trồ: Không thiết kế cầu kỳ, nhưng mọi góc đều toát lên vẻ sang trọng

Nhà rộng 280m² nhưng không có những chi tiết trang trí cầu kỳ

Trong quan niệm của nhiều người, một ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông thường đi kèm với nội thất đắt tiền, đèn chùm lớn, tường ốp đá và những đường phào chỉ cầu kỳ. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế nhà ở những năm gần đây đang có sự thay đổi rõ rệt. Không ít gia chủ có điều kiện kinh tế tốt lại chủ động tiết chế đồ đạc, ưu tiên vật liệu tự nhiên và sự thoải mái trong sinh hoạt.

Ngôi nhà của Muxi, một nữ giảng viên đại học sống tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), là một ví dụ điển hình.

Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 280m², được thiết kế trên hai tầng theo phong cách gỗ hiện đại, kết hợp những nét đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản và tinh thần wabi-sabi – đề cao vẻ đẹp tự nhiên, giản dị và không hoàn hảo.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù sở hữu diện tích lớn, gia chủ gần như không sử dụng những chi tiết trang trí mang tính phô trương. Tường nhà được xử lý phẳng, không có phào chân tường, nội thất chủ yếu là gỗ, da và những món đồ mang hơi hướng cổ điển.

Toàn bộ không gian sử dụng bảng màu trung tính gồm trắng kem, nâu gỗ, xám và một chút đen. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác sang trọng nhưng không lạnh lẽo, đồng thời giúp các khu vực trong nhà có sự liên kết hài hòa.

Phòng khách rộng thoáng, càng ít đồ càng thấy sang

Phòng khách là khu vực thể hiện rõ nhất quan điểm thiết kế của nữ giảng viên. Trong quá trình cải tạo, các bức tường ngăn không chịu lực được tháo dỡ để tạo ra một không gian sinh hoạt rộng và thông thoáng.

Thay vì bố trí phòng khách ngay trước cửa ra vào, kiến trúc sư thiết kế lối tiếp cận theo kiểu cảnh quan mở dần. Từ hành lang bước vào, người ở có thể lần lượt quan sát các khu vực trong nhà, giống như một bức tranh được mở ra theo từng bước chân.

Sàn phòng khách sử dụng gạch có bề mặt mô phỏng vật liệu tự nhiên, phối hợp ba kích thước 90 × 90cm, 90 × 45cm và 45 × 45cm. Cách lát xen kẽ giúp mặt sàn có chiều sâu mà không cần thêm họa tiết trang trí.

Những mảng tường lớn được sơn trắng ngà, trong khi khu vực đặt tivi chỉ sử dụng một tấm ốp gỗ đơn giản. Bộ sofa da tối màu kết hợp bàn trà cổ tạo điểm nhấn vừa đủ.

Đáng chú ý, gia chủ quyết định không sử dụng phào chân tường. Theo Muxi, lựa chọn này giúp các bề mặt có cảm giác liền mạch, hạn chế những đường nét thừa và tạo ấn tượng gọn gàng hơn. Phần chân tường cũng được xử lý bằng lớp sơn có khả năng chống bám bẩn, giúp việc vệ sinh thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, kiểu thiết kế không phào chân tường đòi hỏi quá trình thi công chính xác, đặc biệt ở vị trí tiếp giáp giữa sàn và tường, để hạn chế các vấn đề phát sinh khi sử dụng lâu dài.

Bếp ăn bán mở: Không gian kết nối cả gia đình

Nếu phòng khách mang lại cảm giác tĩnh tại thì khu vực bếp và phòng ăn lại được thiết kế để khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên.

Một chiếc bàn ăn gỗ nguyên khối được bố trí cạnh khu bếp bán mở. Đảo bếp nằm ở vị trí trung tâm, kết nối khu vực sơ chế, nấu nướng và bàn ăn.

Cách sắp xếp này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển khi chuẩn bị bữa cơm. Người nấu ăn vẫn có thể trò chuyện với những thành viên đang ngồi ở bàn hoặc sinh hoạt gần đó.

Gia chủ cũng rất chú trọng ánh sáng. Đèn âm trần, đèn chiếu điểm và đèn thả giấy kiểu Nhật được kết hợp để tạo nhiều lớp chiếu sáng. Nhờ vậy, khu bếp đủ sáng khi nấu nướng nhưng vẫn giữ được bầu không khí ấm cúng trong những bữa ăn gia đình.

Điểm đặc biệt là khoảng sân trong rộng 16m² nằm giữa phòng khách và khu bếp ăn. Sân được lát gạch xám đậm, bố trí cây xanh, tạo một khoảng đệm gần gũi với thiên nhiên.

Khi ánh nắng chiếu xuống, bóng cây in lên những bức tường sáng màu, khiến không gian thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Ngoài sân trong, ngôi nhà còn có khu vườn ngoài trời rộng khoảng 300m². Đây là nơi gia chủ có thể đi dạo, chăm sóc cây cối hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh sau giờ làm việc.

Phòng ngủ chính 48m², thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi

Nằm trên tầng hai, phòng ngủ chính rộng khoảng 48m², được chia thành nhiều khu vực chức năng gồm nơi nghỉ ngơi, phòng thay đồ, góc làm việc và không gian thư giãn.

Dù có diện tích tương đối lớn, căn phòng không xuất hiện những chi tiết trang trí phức tạp. Giường ngủ, tủ quần áo và các món nội thất đều có kiểu dáng đơn giản, sử dụng màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo.

Hệ tủ quần áo được thiết kế cao sát trần, kết hợp với các ngăn kéo và kệ thấp. Nhờ có hệ thống lưu trữ riêng, quần áo và đồ dùng cá nhân được sắp xếp ngăn nắp, hạn chế tình trạng đồ đạc bày ra ngoài.

Theo quan điểm của Muxi, phòng ngủ không cần quá nhiều điểm nhấn thị giác. Điều quan trọng nhất là mang lại cảm giác dễ chịu và giúp người sử dụng có giấc ngủ tốt.

Ở cuối phòng là khu vực thư giãn có sàn kiểu tatami, bàn tròn thấp và đèn thả giấy. Đây cũng là góc đọc sách, làm việc nhẹ nhàng hoặc ngồi nghỉ vào những ngày cuối tuần.

Phòng ngủ thứ hai tiếp tục sử dụng hai tông màu trắng và gỗ, kết hợp giường màu tối để tạo sự tương phản. Rèm voan trắng giúp lọc ánh sáng tự nhiên, trong khi đèn trần tích hợp quạt góp phần tăng sự thông thoáng.

Ba phòng tắm, cầu thang gỗ và những món đồ cổ tạo nên nét riêng

Ngôi nhà có tổng cộng ba phòng tắm, đều sử dụng màu nâu cà phê, trắng và gỗ làm chủ đạo. Thiết kế hạn chế các chi tiết trang trí không cần thiết, tập trung vào cảm giác sạch sẽ, thuận tiện khi sử dụng.

Khu vực cầu thang cũng được chăm chút. Bậc thang và tay vịn bằng gỗ có đường nét thanh thoát, đồng điệu với các không gian còn lại. Đây không chỉ là nơi kết nối hai tầng mà còn góp phần tạo nên vẻ ấm áp cho tổng thể căn nhà.

Một chi tiết khác khiến ngôi nhà trở nên khác biệt là những món đồ trang trí mang dấu ấn thời gian. Muxi có sở thích sưu tầm đồ cổ và các vật dụng có kiểu dáng truyền thống. Thay vì mua nhiều đồ trang trí mới, cô lựa chọn một số món có ý nghĩa thẩm mỹ riêng để đặt tại những vị trí phù hợp.

Chính sự kết hợp giữa nội thất hiện đại và những vật dụng cũ đã tạo nên một không gian có cá tính, tránh cảm giác đơn điệu thường thấy ở một số căn nhà tối giản.

Nhìn tổng thể, điều đáng học hỏi ở ngôi nhà 280m² này không nằm ở diện tích lớn hay số tiền đầu tư, mà là cách gia chủ kiểm soát đồ đạc và tổ chức không gian.

Dù sở hữu diện tích rộng, nữ giảng viên vẫn dành nhiều khoảng trống cho ánh sáng, cây xanh và sinh hoạt gia đình. Nội thất được lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thay vì chỉ nhằm lấp đầy căn phòng.

Tất nhiên, để duy trì một ngôi nhà lớn luôn sạch sẽ, ngăn nắp, gia chủ vẫn cần có thời gian và phương pháp chăm sóc phù hợp. Những thiết kế tối giản cũng không đồng nghĩa với chi phí thấp, bởi chất lượng vật liệu và độ hoàn thiện thi công đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, căn nhà của Muxi cho thấy một điều: Sự sang trọng trong không gian sống không nhất thiết phải đến từ những món đồ đắt đỏ hay cách trang trí cầu kỳ. Đôi khi, chính sự tiết chế, trật tự và cảm giác thoải mái mới là thứ khiến một ngôi nhà trở nên đáng sống.