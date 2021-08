Căn hộ trên tầng cao xanh mát ấn tượng với đủ loại cây nhiệt đới của chàng trai Sài Gòn

Anh Phương hiện đang sống một mình trong căn hộ cá tính ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, anh luôn mơ ước sở hữu một không gian cho riêng mình, được trồng các loại cây mà mình thích.

Căn hộ khi bước vào sẽ giống như đến thăm một khu vườn nhỏ, nơi có ánh sáng ngập tràn, làn gió mát lành cùng vẻ đẹp tràn đầy sức sống của các loại cây xanh.



Anh Phương là một người làm về tài chính. Trong những ngày thành phố giãn cách, anh có nhiều thời gian hơn để ngắm nghía tổ ấm của mình. Các loại cây được anh chọn lựa kỹ lưỡng, tìm hiểu đặc tính thích nghi trước khi mang về trồng trong nhà.

Không gian căn hộ chung cư với những vật dụng được sắp xếp đơn giản đã thêm nét đẹp tràn đầy sức sống nhờ cách decor thêm sắc màu thiên nhiên.

Chàng trai độc thân làm việc trong lĩnh vực tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh là một người yêu cây. Từng góc nhỏ được anh đặt thêm những chậu cây xinh xắn.

Không gian nhỏ vốn đơn điệu đã “biến hình” thành khu vườn tốt tươi, đẹp mắt. Mỗi khi bước vào nhà, anh cảm thấy như được tận hưởng vẻ đẹp tốt tươi, vui vẻ, giúp những ngày sống giữa thành phố trở nên thân thiện, tách biệt khỏi ồn ào.

Khu vườn tốt tươi, xanh mát với đủ loại cây nhiệt đới. Anh Phương tận dụng những góc có nhiều ánh sáng tự nhiên để đặt các chậu cây.

Ngồi ở bất kỳ góc nào cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp xanh tươi, như bước vào khu vườn trong lành mát mẻ.

Chủ nhân của căn nhà chia sẻ về niềm yêu thích trồng cây: "Từ tháng 4/2019, mình muốn đổi mới không gian sống. Ban đầu là 1 - 2 cây để trang trí nhưng bị "nghiện" lúc nào không hay. Mình luôn có cảm giác chỗ nào còn trống là mua thêm để nhét vào. Đây là tình trạng chung của những người nghiện cây".

Với không gian nhà chung cư, lại ở trên tầng cao nên anh Phương hoàn toàn không lo bị muỗi hay côn trùng làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Hầu hết các loại cây anh chọn để chưng trong nhà đều là cây thuộc họ ráy, chi trầu bà, môn... Nhiều chi và loài chưa có tên tiếng Việt như Philodendron, Anthurium, Monstera...

Anh vô cùng ấn tượng với các loại cây nhiệt đới, những loại cây đều tràn ngập sức sống, xanh tươi mướt mắt và đặc biệt, cây nào cũng cho lá to, đẹp. Chúng mọc đủ chậm để khiến chủ nhân của căn hộ mong ngóng và thưởng ngoạn cái cách mà lá của chúng từ từ duỗi ra và to lên. Cây càng nuôi lớn, lá càng to lên.

Lối vào đẹp như mơ với vẻ đẹp mềm mại, ấm cúng.

Những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, khi dịch trong thời điểm khá căng thẳng, ngồi trong nhà và tận hưởng vẻ đẹp trong lành của khu vườn tự tạo, anh Phương cảm thấy vui vẻ, an yên hơn.

Một góc xanh tươi, đẹp mắt giúp anh Phương có thêm góc thật chill trong tổ ấm của mình.

Ban công phòng ngủ được anh trồng khá nhiều cây. Vườn cây siêu mini ấy đủ để mỗi sáng mai thức dậy, anh đều thích thú với việc kéo rèm, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn vườn cây xanh tươi.

Để chăm sóc "vườn cây", anh Phương mua trên mạng 3 máy phun sương. Cứ 2 ngày anh châm nước một lần. Những lúc rảnh rỗi, anh thường ra ban công xịt nước để tăng độ ẩm cho cây.

Các loại cây hầu hết được anh tưới 1 lần 1 tuần. Theo anh, cần theo dõi độ ẩm của đất, sự phát triển của cây và đưa ra lượng nước tưới phù hợp để tránh việc cây bị úng mà từ từ chết.

Anh Phương cho biết, rất nhiều người e ngại vì cây thải cacbonic. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu cho rằng, hàng trăm cây trong nhà cũng không hô hấp nhiều bằng một em bé, nên anh Phương không lo chuyện bị cây "tranh giành" oxy.

Để cây tốt tươi, mỗi lần mang cây từ vườn vào nhà thì sẽ có một số sâu bọ, kiến đi theo chậu. Anh Phương thường nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt bằng thuộc xịt côn trùng.

Buổi tối, khoảng ban công thắp đèn giúp từ trong phòng ngủ, anh cảm thấy vô cùng thư giãn.

Những chậu cây nhiệt đới đẹp mắt với những chiếc lá khỏe khoắn, xanh tươi.

Những ngày thành phố giãn cách, căng mình chống dịch, mỗi người dân ở yên trong nhà là cách chống dịch tốt nhất thì không gian xanh mà anh Phương đã tạo chính là liều thuốc tuyệt vời nhất. Căn nhà bỗng chốc rộng rãi hơn, xanh mát, mang lại cảm giác thư thái, giúp anh thoải mái tận hưởng thiên nhiên giữa thành phố chật chội và nắng gắt.

Nguồn ảnh: NVCC