Phòng tắm không đặt bồn rửa mặt, khu vệ sinh cũng được tách riêng: Cách bố trí tưởng lạ nhưng ở lâu mới thấy quá tiện

Một cách cải tạo đang được nhiều gia đình lựa chọn là không cố nhét tất cả công năng vào cùng một phòng. Thay vào đó, khu rửa mặt được đưa ra ngoài, khu tắm được thu gọn và khu vệ sinh được tối giản. Cách bố trí này thoạt nhìn có vẻ khác thường, nhưng khi sử dụng thực tế lại giải quyết được khá nhiều bất tiện của phòng tắm nhỏ.

1. Không cố nhồi mọi thứ vào một căn phòng

Sai lầm phổ biến khi thiết kế phòng tắm nhỏ là cho rằng bồn cầu, lavabo và khu tắm bắt buộc phải nằm cạnh nhau. Khi diện tích chỉ vài mét vuông, ba khu vực này rất dễ “đụng” nhau: mở cửa vướng lavabo, bước vào nhà tắm phải né bồn cầu, vừa tắm xong toàn bộ sàn đều ướt.

Trong phương án cải tạo này, nguyên tắc được đặt lên hàng đầu là tách những hoạt động có thể diễn ra đồng thời. Khu rửa mặt được chuyển ra bên ngoài phòng tắm, còn phía trong chỉ giữ lại các chức năng thực sự cần thiết. Nhờ vậy, diện tích không hề tăng nhưng cảm giác sử dụng lại thoáng hơn đáng kể.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất xuất hiện vào buổi sáng. Một người có thể đánh răng, rửa mặt ở lavabo bên ngoài trong khi người khác sử dụng khu vệ sinh hoặc tắm phía trong. Với gia đình có từ 3-4 thành viên, việc này giúp giảm đáng kể cảnh phải đứng chờ trước cửa nhà tắm.

2. Đưa lavabo ra ngoài: Chi tiết nhỏ nhưng thay đổi cả cách sử dụng

Lavabo thường chiếm một phần diện tích không nhỏ trong phòng tắm, đặc biệt khi đi kèm tủ chậu và gương lớn. Nếu ngoài phòng tắm có một đoạn hành lang, hốc tường hoặc góc trống phù hợp, có thể cân nhắc đưa toàn bộ khu rửa mặt ra ngoài.

Thiết kế này có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, khu rửa mặt luôn khô ráo hơn do không bị hơi nước từ vòi sen tác động trực tiếp. Gương ít bị mờ, tủ chậu cũng hạn chế tình trạng ẩm mốc. Thứ hai, các thành viên trong gia đình có thể sử dụng lavabo mà không chiếm dụng phòng tắm.

Nếu áp dụng cách này, nên chọn mặt chậu ít khe nối, bề mặt dễ lau và tủ có khả năng chống ẩm tốt. Phần thoát nước cần được xử lý kín và có bẫy nước chống mùi để tránh tình trạng mùi từ đường ống quay ngược lên khu vực sinh hoạt.

3. Khu vệ sinh càng nhỏ càng cần tính chuyện dễ vệ sinh

Trong phòng tắm diện tích hẹp, chỉ cần một thiết bị có kích thước lớn hơn cần thiết cũng đủ khiến lối đi bị bó hẹp. Vì vậy, thay vì chạy theo những mẫu bồn cầu quá đồ sộ hoặc nhiều chức năng, thiết kế nên ưu tiên kích thước phù hợp và khoảng trống sử dụng.

Các mẫu bồn cầu treo tường là một lựa chọn có thể cân nhắc vì phần két nước được giấu trong tường, phía dưới sàn không bị chân bồn cầu che khuất nên việc lau dọn thuận tiện hơn. Tuy nhiên, loại thiết bị này cần thi công đúng kỹ thuật và phải tính đến khả năng bảo trì về sau.

Với gia đình có người lớn tuổi, yếu tố quan trọng hơn cả kiểu dáng là độ an toàn. Việc lắp thêm tay vịn cạnh khu vệ sinh hoặc khu tắm có thể giúp người cao tuổi đứng lên, ngồi xuống chắc chắn hơn. Sàn cũng nên chọn loại chống trượt thay vì chỉ quan tâm đến màu sắc hay độ bóng.

4. Khu tắm chỉ cần khoảng 1m² nhưng phải tách nước thật tốt

Một trong những nguyên nhân khiến phòng tắm nhỏ lúc nào cũng có cảm giác bẩn là toàn bộ sàn đều bị ướt sau mỗi lần tắm. Nước bắn vào bồn cầu, tủ, chân tường và các khe gạch, lâu ngày dễ tạo cặn, nấm mốc và mùi ẩm.

Thay vì làm vách kính bao kín một khu vực quá lớn, có thể chỉ dành khoảng 1m² cho vùng tắm đứng. Vách kính hoặc vách ngăn giúp giữ phần lớn nước trong khu vực này, trong khi phần sàn còn lại luôn tương đối khô.

Khi khu vực ướt được thu nhỏ, việc vệ sinh cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi tắm chỉ cần xả sạch bọt xà phòng trên tường, gạt nước ở vách kính và làm khô sàn. Quan trọng nhất là độ dốc thoát nước phải được tính đúng ngay từ khi thi công, bởi một phòng tắm đẹp nhưng nước đọng lâu vẫn sẽ nhanh chóng xuống cấp.

5. Đừng lãng phí tường: Cất đồ theo chiều dọc

Phòng tắm nhỏ thường thiếu diện tích sàn nhưng lại còn khá nhiều diện tích trên tường. Vì vậy, thay vì kê thêm tủ hoặc kệ đứng, các loại giá mỏng gắn tường sẽ giúp tiết kiệm không gian hơn.

Dầu gội, sữa tắm, đồ vệ sinh cá nhân nên được gom theo từng nhóm và đặt trên những giá có độ sâu vừa phải. Không nên lắp quá nhiều kệ vì càng nhiều bề mặt ngang càng dễ bám nước và bụi.

Nếu có nhu cầu sử dụng giá sấy khăn, nên chọn mẫu có kích thước phù hợp với diện tích thực tế. Với phòng nhỏ, một thiết bị mỏng gắn sát tường thường hợp lý hơn loại kích thước lớn. Tuy nhiên, các thiết bị điện dùng trong môi trường ẩm cần được lắp đặt đúng tiêu chuẩn an toàn điện và chống nước.

6. Phòng tắm tiện chưa chắc phải đắt tiền

Điểm đáng chú ý nhất của cách bố trí này không nằm ở việc sử dụng vật liệu sang trọng hay thiết bị đắt tiền. Giá trị thực sự đến từ việc thay đổi trình tự sử dụng không gian.

Khi lavabo được đưa ra ngoài, khu tắm được thu nhỏ và khu vệ sinh được bố trí gọn hơn, ba nhu cầu rửa mặt, đi vệ sinh và tắm gần như không còn cản trở nhau. Đó là điều đặc biệt có giá trị với những gia đình đông người nhưng chỉ có một phòng tắm.

Thực tế, nhiều phòng tắm trông rất đẹp khi mới hoàn thiện nhưng sau vài năm sử dụng lại lộ hàng loạt vấn đề: khó lau dọn, nhiều góc chết, sàn luôn ướt, đồ đạc không có chỗ cất. Ngược lại, một không gian được thiết kế dựa trên thói quen sinh hoạt có thể không quá cầu kỳ nhưng lại đem đến cảm giác dễ chịu lâu dài.

7. Không phải nhà nào cũng nên áp dụng nguyên xi

Dù có nhiều ưu điểm, cách bố trí tách lavabo ra ngoài hoặc thay đổi vị trí thiết bị vệ sinh không phù hợp với mọi căn hộ. Trước khi cải tạo cần kiểm tra vị trí đường cấp - thoát nước, khả năng chống thấm, kết cấu tường cũng như quy định của tòa nhà nếu sống ở chung cư.

Đặc biệt, không nên tùy tiện di chuyển bồn cầu quá xa đường thoát chính chỉ để đổi lấy vài chục centimet diện tích. Nếu hệ thống thoát nước bị thiết kế sai độ dốc, những bất tiện về sau có thể lớn hơn rất nhiều so với lợi ích về mặt thẩm mỹ.

Điều đáng học hỏi từ kiểu phòng tắm này vì thế không phải là sao chép từng thiết bị, mà là tư duy thiết kế: công năng nào có thể tách thì tách, diện tích nào không cần thiết thì thu gọn, mọi vị trí đều phải phục vụ cho việc sử dụng và vệ sinh thuận tiện hơn.

Với một phòng tắm nhỏ, sự sang trọng đôi khi không nằm ở đá ốp đắt tiền hay những thiết bị thông minh nhiều chức năng. Đó có thể đơn giản là buổi sáng cả nhà không phải xếp hàng chờ nhau, sau khi tắm sàn vẫn khô ráo và mỗi ngày không phải mất quá nhiều thời gian cọ rửa những góc khó tiếp cận.

Một thiết kế tốt, suy cho cùng, là thiết kế khiến người sống trong căn nhà cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.