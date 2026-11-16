Căn hộ 55m² của cô gái độc thân 36 tuổi khiến nhiều người bất ngờ: Không sofa, không tivi, nhà gần như trống không nhưng đẹp đến khó tin

Căn hộ 55m² và nguyên tắc sống: Mua ít để không phải dọn dẹp nhiều

Sau những giờ làm việc căng thẳng, điều Nami mong muốn nhất là trở về một ngôi nhà sạch sẽ, yên tĩnh, nơi cô có thể nghỉ ngơi mà không phải tiếp tục vật lộn với việc nhà.

Khác với nhiều người thường xuyên mua sắm đồ trang trí để làm đẹp không gian sống, Nami chọn cách ngược lại: Hạn chế mua sắm ngay từ đầu. Cô cho rằng thay vì dành hàng giờ sắp xếp, lau chùi những món đồ không thực sự cần thiết, tốt hơn hết là chỉ giữ lại những thứ phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt.

Nhờ vậy, căn hộ 55m² luôn duy trì trạng thái gọn gàng. Thời gian rảnh, cô có thể đọc sách, uống cà phê, tập yoga hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác không phải làm gì.

Căn hộ được bố trí theo trục Bắc – Nam, với phòng khách, phòng ăn và bếp tập trung ở phía Nam để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ và lối vào nằm phía Bắc, trong khi khu vệ sinh và kho chứa đồ được sắp xếp ở giữa.

Điểm đáng chú ý là dù diện tích không quá lớn, ngôi nhà vẫn mang lại cảm giác rộng rãi nhờ cách tổ chức không gian hợp lý.

Phòng khách không sofa, không tivi nhưng vẫn đẹp và ấm cúng

Nếu bước vào phòng khách của Nami, nhiều người có lẽ sẽ ngạc nhiên vì không tìm thấy những món nội thất vốn được xem là quen thuộc trong các gia đình.

Không có bộ sofa cồng kềnh, không kệ tivi, cũng chẳng có chiếc tivi treo tường chiếm diện tích. Thay vào đó chỉ là một vài món nội thất cần thiết, tủ trưng bày nhỏ cùng những bức tranh trang trí được lựa chọn có chủ đích.

Sàn nhà lát gạch màu be nhạt, kết hợp những bức tường có màu sắc tương đồng, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng và hài hòa. Việc hạn chế đồ đạc giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian, đồng thời khiến căn phòng trông rộng hơn diện tích thực tế.

Phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được thiết kế liên thông theo kiểu LDK phổ biến tại Nhật Bản. Cách bố trí này không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn giúp các hoạt động sinh hoạt diễn ra thuận tiện hơn.

Đặc biệt, khi không có quá nhiều đồ nội thất, việc vệ sinh sàn nhà hay lau dọn các bề mặt cũng trở nên đơn giản. Với Nami, đây mới là giá trị lớn nhất của một ngôi nhà tối giản.

Nhà bếp gọn gàng nhờ một quyết định thông minh

Khu vực bếp và bàn ăn của Nami cũng mang tinh thần tối giản nhưng không hề lạnh lẽo. Chiếc bàn ăn tròn bằng gỗ tự nhiên tạo điểm nhấn ấm áp, cân bằng với những đường nét hiện đại của hệ tủ bếp.

Mặt bàn bếp bằng thép không gỉ được thiết kế liền mạch với bồn rửa, hạn chế các khe nối dễ tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ. Nhờ vậy, việc lau chùi sau mỗi lần nấu ăn cũng thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, bí quyết giúp căn bếp luôn thông thoáng lại nằm ở một không gian ít ai chú ý: Phòng kho rộng khoảng 4m².

Thay vì đặt tủ lạnh, chai lọ, hộp ngũ cốc và nhiều vật dụng khác ngay trong khu vực nấu nướng, Nami dành riêng phòng kho để cất giữ chúng. Nhờ đó, những món đồ cần thiết vẫn được bảo quản đầy đủ nhưng không xuất hiện lộn xộn trước mắt.

Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những căn hộ nhỏ: Không nhất thiết phải loại bỏ mọi thứ, quan trọng là có vị trí lưu trữ phù hợp.

Phòng ngủ đơn giản, lối vào và nhà tắm đều được tính toán kỹ

Phòng ngủ của Nami không có quá nhiều nội thất. Một chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, chiếc tủ gỗ chia ô vừa làm nơi lưu trữ vừa thay bàn đầu giường, cùng bàn làm việc và ghế là những món đồ chủ đạo.

Cô cũng không sở hữu quá nhiều quần áo. Thay vì mua sắm liên tục theo xu hướng, Nami ưu tiên những bộ trang phục chất lượng, phù hợp với công việc và phong cách cá nhân. Quần áo được treo hoặc cất trong hộp ngăn nắp, giúp phòng ngủ luôn giữ được vẻ thoáng đãng.

Ngay cả lối vào cũng được chăm chút. Khu vực để giày thấp hơn sàn nhà khoảng 8cm, sử dụng bề mặt xi măng tự san phẳng để dễ vệ sinh. Giày dép được xếp trên kệ gỗ, bên cạnh có thêm một chút cây xanh làm điểm nhấn.

Phòng tắm được tổ chức theo kiểu Nhật, phân chia các khu vực vệ sinh, tắm rửa và giặt giũ nhằm hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình sử dụng. Bồn cầu thông minh, kệ chứa đồ và hệ thống thông gió cũng được bố trí gọn gàng.

Nhìn tổng thể, căn hộ 55m² của Nami không gây ấn tượng bằng nội thất đắt tiền hay những món đồ trang trí cầu kỳ. Điều đáng chú ý nằm ở cách cô xác định rõ nhu cầu của bản thân và kiên quyết không đưa những thứ dư thừa vào nhà.

Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng phù hợp với lối sống ít đồ đạc đến mức này, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ cùng chung sống. Nhưng căn hộ của Nami vẫn gợi ra một bài học đáng suy ngẫm: Muốn nhà cửa gọn gàng, đôi khi điều cần thay đổi đầu tiên không phải cách dọn dẹp, mà chính là thói quen mua sắm.

Một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải được lấp đầy bằng đồ đạc. Đôi khi, chính những khoảng trống mới là thứ mang lại cảm giác thư thái và tự do cho người sống trong đó.