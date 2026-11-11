Căn nhà 50m² cũ kỹ của bà nội trợ khiến nhiều người bất ngờ: Chỉ nhờ 2 cách sắp xếp mà chỗ chứa đồ như tăng gấp đôi

Ngôi nhà 50m² cũ kỹ nhưng lúc nào cũng sạch đẹp, ngăn nắp

Sống cùng chồng và con gái trong một ngôi nhà hai tầng rộng khoảng 50m² ở vùng ngoại ô Hàn Quốc, Hami.Mommy từng phải đối mặt với không ít bất tiện vì diện tích hạn chế và thiết kế đã cũ. Những chiếc tủ nhỏ, ngăn kéo thiếu khoa học cùng hàng loạt vật dụng sinh hoạt khiến ngôi nhà rất dễ trở nên chật chội.

Thế nhưng, thay vì lựa chọn cải tạo toàn bộ hoặc mua sắm thêm nội thất đắt tiền, người phụ nữ này lại tìm ra cách biến những không gian tưởng chừng vô dụng thành nơi lưu trữ hiệu quả.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hami.Mommy được nhiều người yêu thích nhờ những video ghi lại cuộc sống thường ngày: thức dậy từ 6 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc cây cối và tận hưởng một tách cà phê trong khoảng sân nhỏ.

Điều khiến người xem thích thú không chỉ là nhịp sống bình yên mà còn là cách cô giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, dù diện tích không lớn.

Theo Hami.Mommy, muốn có thời gian tận hưởng cuộc sống, trước hết phải giảm bớt thời gian dành cho việc nhà. Và cách hiệu quả nhất không phải dọn dẹp liên tục, mà là sắp xếp mọi thứ sao cho dễ tìm, dễ lấy và dễ cất lại sau khi sử dụng.

Từ suy nghĩ này, cô áp dụng hai nguyên tắc lưu trữ đơn giản nhưng mang lại thay đổi đáng kể.

1. Chia lại không gian bên trong tủ: Một chiếc tủ có thể chứa được nhiều đồ hơn

Sai lầm phổ biến trong những ngôi nhà nhỏ là chỉ quan tâm đến kích thước tủ mà bỏ quên cách tổ chức không gian bên trong.

Hami.Mommy nhận thấy nhiều chiếc tủ trong nhà mình vẫn còn khoảng trống phía trên, trong khi đồ đạc phía dưới lại chất thành đống. Việc xếp chồng vật dụng không chỉ gây lộn xộn mà còn khiến mỗi lần lấy đồ trở thành một công việc mất thời gian.

Đầu tiên, cô bắt tay cải thiện chiếc tủ ở lối vào, nơi vừa dùng để treo quần áo, vừa chứa nhiều vật dụng sinh hoạt.

Thay vì để đồ trực tiếp trên sàn tủ, Hami.Mommy bổ sung những chiếc kệ chia tầng có thể điều chỉnh kích thước. Nhờ đó, phần không gian phía trên được tận dụng để chứa thêm đồ, còn phía dưới trở nên thông thoáng hơn.

Cô cũng sử dụng thanh treo dạng ống lồng kết hợp móc chữ S để cất túi mua sắm, mũ và găng tay. Ngay cả mặt trong cánh cửa tủ cũng được tận dụng làm nơi treo các vật dụng nhỏ.

Kết quả là chiếc tủ vốn chật chội trở nên ngăn nắp mà không cần thay mới.

Cách làm tương tự được áp dụng trong nhà bếp.

Với ngăn kéo đựng dao kéo, cô sử dụng khay chia ô phù hợp kích thước để phân loại thìa, đũa, dĩa và các dụng cụ nấu ăn. Những vật dụng nhỏ không còn nằm lẫn vào nhau, giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

Ở tủ dưới bồn rửa, Hami.Mommy bố trí thêm kệ hai tầng để phân chia khu vực chứa nồi, chảo và đồ dùng nhà bếp. Các vật dụng nặng được đặt ở vị trí thấp, thuận tiện khi lấy ra và hạn chế nguy cơ rơi đổ.

Đặc biệt, những chiếc hộp đựng thực phẩm từng bị xếp chồng lộn xộn nay được phân loại theo kích thước. Phần hộp và nắp được sắp xếp thành từng nhóm, giúp việc lấy ra sử dụng thuận tiện hơn.

Ngay cả khăn lau và khăn tắm cũng được cô cất trong những giỏ kéo riêng biệt. Thay vì phải lục tung cả ngăn tủ, chỉ cần kéo giỏ ra là có thể lấy được món đồ cần dùng.

Điểm đáng học hỏi là Hami.Mommy không cố mua thêm nhiều hộp đựng, mà ưu tiên tạo vị trí cố định cho từng nhóm vật dụng. Nhờ vậy, dù số lượng đồ dùng không thay đổi nhiều, ngôi nhà vẫn có cảm giác rộng rãi và trật tự hơn.

2. Tận dụng những khoảng trống bị bỏ quên: Từ gầm cầu thang đến khe hở trong nhà

Nếu cách đầu tiên giúp tăng hiệu quả chứa đồ bên trong tủ, bí quyết thứ hai của Hami.Mommy là khai thác những khoảng không gian vốn ít được sử dụng.

Trong ngôi nhà hai tầng rộng 50m², khu vực dưới cầu thang là một ví dụ điển hình. Thay vì để trống hoặc chất đồ tùy tiện, cô bố trí những chiếc kệ mở, ghế nhỏ và hộp đựng theo độ cao khác nhau của từng vị trí dưới gầm cầu thang.

Nhờ cách sắp xếp này, không gian vốn khó sử dụng trở thành nơi lưu trữ hữu ích mà vẫn giữ được sự gọn gàng.

Một thay đổi khác nằm ở khu vực chứa thực phẩm. Trước đây, tủ đựng đồ khô thường xuyên bị lấp đầy bởi ngũ cốc, gia vị, túi trà và nhiều vật dụng sinh hoạt. Dù tủ vẫn còn khoảng trống giữa các tầng kệ, việc xếp đồ không hợp lý khiến mọi thứ trở nên chật chội.

Để giải quyết, Hami.Mommy sử dụng những chiếc giỏ treo dưới kệ, tạo thêm một tầng chứa đồ mà không cần lắp đặt hệ tủ mới.

Các túi trà, gói gia vị và vật dụng nhỏ được chuyển vào giỏ treo, trong khi những món lớn hơn tiếp tục đặt trên mặt kệ.

Ưu điểm của phương pháp này là linh hoạt, dễ tháo lắp và có thể điều chỉnh tùy nhu cầu sử dụng.

Trong phòng tắm, người phụ nữ Hàn Quốc cũng tận dụng khoảng trống gần cửa sổ để lắp thanh treo dạng ống lồng. Kết hợp cùng móc chữ S và móc kẹp, cô có thêm vị trí treo chổi vệ sinh, khăn lau và các dụng cụ làm sạch.

Những món đồ trước đây thường nằm rải rác trên bệ cửa sổ nay được sắp xếp theo chiều dọc, giúp khu vực này trở nên thoáng mắt hơn. Tuy nhiên, các vật dụng treo cần có trọng lượng phù hợp với khả năng chịu lực của thanh, đồng thời không cản trở việc mở cửa và thông gió.

Điều thú vị là phần lớn những thay đổi trong nhà Hami.Mommy đều đến từ các phụ kiện nhỏ, thay vì những món nội thất cồng kềnh.

Một chiếc giỏ treo, vài thanh chia tầng hay những chiếc móc đơn giản có thể giúp khai thác đáng kể không gian lưu trữ sẵn có.

Nhà nhỏ không đáng sợ, đáng sợ là đồ đạc không có chỗ riêng

Nhìn vào ngôi nhà của Hami.Mommy, nhiều người có thể nghĩ rằng để giữ không gian luôn gọn gàng như vậy, cô phải dành rất nhiều thời gian dọn dẹp mỗi ngày.

Nhưng thực tế, chính việc tổ chức lại đồ đạc mới là yếu tố giúp giảm bớt công sức làm việc nhà.

Khi mỗi món đồ đều có vị trí cố định, việc lấy ra và cất lại trở nên nhanh chóng. Những chiếc tủ cũng ít bị xáo trộn hơn, từ đó hạn chế tình trạng phải dọn đi dọn lại nhiều lần.

Đáng chú ý, hai phương pháp của Hami.Mommy cũng phù hợp với nhiều căn hộ nhỏ tại Việt Nam, đặc biệt là những gia đình sống trong không gian 40–60m².

Thay vì vội vàng mua thêm tủ, các gia đình có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra những khoảng trống đang bị lãng phí.

Khu vực Cách cải thiện đơn giản Tủ quần áo Thêm kệ chia tầng, móc treo sau cánh cửa Ngăn kéo bếp Dùng khay chia ô theo nhóm vật dụng Tủ dưới bồn rửa Thêm kệ phù hợp, tránh đường ống nước Gầm cầu thang Bố trí kệ thấp, hộp đựng theo chiều cao Tủ thực phẩm Lắp giỏ treo dưới kệ để chứa đồ nhỏ Phòng tắm Dùng thanh treo và móc chịu lực phù hợp

Tất nhiên, việc tăng số lượng ngăn chứa không có nghĩa sức chứa thực tế của ngôi nhà chắc chắn tăng gấp đôi. Hiệu quả còn phụ thuộc vào thiết kế tủ, số lượng đồ đạc và cách sử dụng của từng gia đình.

Một điều quan trọng khác là không nên biến mọi khoảng trống thành nơi chứa đồ. Những vị trí cần thông gió, lối đi và khu vực tiếp cận thiết bị điện, đường ống vẫn cần được giữ thông thoáng.

Sau cùng, điều đáng học hỏi nhất từ ngôi nhà 50m² của bà nội trợ Hàn Quốc không nằm ở số lượng phụ kiện lưu trữ, mà ở tư duy sử dụng không gian.

Nhà rộng chưa chắc đã gọn, nhà nhỏ cũng không đồng nghĩa với chật chội. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách sắp xếp bên trong một chiếc tủ, tận dụng vài khoảng trống và giảm những món đồ không cần thiết, không gian sống đã có thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Và có lẽ đó mới là điều khiến ngôi nhà cũ kỹ của Hami.Mommy trở nên đáng mơ ước: không cần nội thất xa hoa, chỉ cần đủ ngăn nắp để mỗi ngày trở về nhà thực sự là một khoảng thời gian thư giãn.