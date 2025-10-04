4 thứ trong nhà càng cũ càng linh: Nhà nào giữ, con cháu ba đời hưởng lộc, tích thêm phúc lành

Có những món đồ trong nhà không chỉ là vật dụng đơn thuần mà còn mang theo ký ức, niềm tin và một chút “linh khí” của tổ tiên. Người xưa vẫn dặn: đừng tùy tiện vứt bát hương, chum vại hay bàn thờ cũ; xử lý không khéo, phúc phần của gia đình rất dễ bị ảnh hưởng. Sau đây là bốn vật cần cân nhắc giữ lại, kèm cách xử lý phù hợp để vừa tôn trọng truyền thống vừa tránh rước họa.

Bát hương cũ

Bát hương là điểm tụ linh khí của gia đình, chứa đựng lịch sử hương khói, tên họ, những lời khấn nguyện đã được dâng trong nhiều năm. Khi bát hương đã nứt mẻ hay xuống màu, đừng nghĩ ngay tới việc vứt vào thùng rác. Nếu muốn thay mới, làm lễ cẩn trọng: gọi họ hàng, thắp hương, khấn xin phép tổ tiên, sau đó mang bát hương cũ đến chùa, gửi gắm hoặc chôn ở góc khuất trong vườn dưới gốc cây lớn. Hành động này vừa giữ được lòng thành, vừa tránh gây cảm giác bất kính khiến người nhà phiền não.

Chuông gió

Chuông gió dù mất thanh, sứt mẻ vẫn mang tác dụng phong thủy: tiếng leng keng nhẹ nhàng tạo dòng chuyển khí, đẩy năng lượng ứ đọng ra khỏi nhà. Tháo bỏ chuông gió hỏng và treo lại ở hành lang, hiên nhà hoặc góc vườn là cách tận dụng tốt; nếu muốn bỏ, có thể tặng cho người cần hoặc treo ở nơi mang tính trang trí chứ không vứt bừa.

Bàn thờ và tủ thờ cũ

Bàn thờ, tủ thờ qua nhiều đời không chỉ là đồ nội thất mà còn thấm đượm phúc phần của gia đình. Khi đã mòn, nứt, thay mới là chuyện có thể, nhưng bắt buộc phải làm lễ xin phép tổ tiên trước và sau đó đem bàn thờ cũ tới chùa hoặc giao cho cơ sở thờ cúng có uy tín. Tuyệt đối không mang ra vứt lề đường hay đem bán tùy tiện; hành vi đó dễ gây điều tiếng và khiến tâm linh gia đình bị xáo trộn.

Chum vại sứt mẻ

Chum vại truyền thống mang hình tượng kho chứa lương thực, biểu trưng cho của cải, sung túc. Một chiếc chum sứt mẻ có thể được tái sử dụng thành chậu cảnh, lu chứa nước mưa hay vật trang trí trong vườn; đặt nó ở góc phải của sân nhà, dưới tán cây hoặc gần bếp sẽ mang lại cảm giác kho lộc vẫn tồn tại. Nếu không dùng, đừng đem vứt bừa; tặng hoặc trao cho người làm vườn là lựa chọn tốt.

Lời khuyên khi muốn bỏ đồ linh thiêng

Trước khi quyết định vứt bất kỳ đồ vật gắn với nghi lễ, hãy dừng lại và suy nghĩ: đó có phải là di sản tinh thần không? Nếu có, hãy làm một chút thủ tục: dọn dẹp, thắp nén hương, khấn vái xin phép rồi mới thay thế. Mang tới chùa, nhờ nhà chùa xử lý an toàn, hoặc tận dụng để làm vật trang trí trang nghiêm, không chỉ tránh điều không hay mà còn giữ được nét tôn kính với tổ tiên.

Kết lại, giữ hay bỏ không phải là chuyện tiện lợi hay tiết kiệm; đó là hành động thể hiện thái độ với quá khứ và với những người đã khuất. Một chút trân trọng hôm nay sẽ nuôi dưỡng phúc lành cho cả nhà mai sau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm