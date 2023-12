Cận cảnh phá dỡ chung cư mini 9 tầng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Theo ông Quang, quá trình tháo dỡ cũng phát sinh khó khăn, do chủ đầu tư đã đầu tư vay ngân hàng để xây dựng, vốn cạn kiệt nay lại tiếp tục tìm nguồn để tự phá dỡ. Khó khăn thứ hai là công trình cao tầng, một phía tiếp giáp với nhà dân. Do đó, phải làm vành đai bảo hiểm, mỗi khi phá dỡ đều phải có người đứng bên ngoài đỡ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. "Tại buổi đối thoại trước đó với chủ đầu tư, chúng tôi đã cho chủ đầu tư ký cam kết, trong đó yêu cầu hết tháng 12 phải xử lý xong công trình", ông Quang nói.