Phát hiện chung cư mini sai phép với 200 căn hộ ở ngoại thành Hà Nội

Từ không phép… đến xây vượt 6 tầng

Sau thảm hoạ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân), Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini.

Tại huyện Thạch Thất - nơi được coi như "thủ phủ" chung cư mini mới của Hà Nội, chính quyền địa phương vào cuộc, lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC&CNCH, trật tự xây dựng đối loại hình này và phát hiện loạt vi phạm, tồn tại. Đồng thời, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trước sai phạm của tòa nhà mang tên “Chung cư cao cấp My House” nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã) có quy mô "khủng" 9 tầng với gần 200 căn hộ, chính quyền sở tại thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động.

“Chung cư cao cấp My House” nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) xây sai phép có quy mô 9 tầng, với gần 200 căn hộ, không khác gì dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, dù xây dựng trên đất ở nông thôn, nhưng tòa nhà “Chung cư cao cấp My House” cao tới 9 tầng, nằm nổi bật giữa khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Thậm chí nếu không biết, nhiều người dân còn tưởng đây là dự án nhà ở xã hội nào đó.

Theo thông tin giới thiệu, tòa nhà có 9 tầng với 160 phòng, diện tích từ 25 - 55m2 với giá cho thuê từ 2,9 - 5,5 triệu đồng/tháng và cách các trường đại học lớn như FPT hay Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ từ 1,5 - 2,5 km. Người quản lý tòa nhà tiết lộ, đến tháng 11 nơi này sẽ bắt đầu nhận khách đến thuê phòng.

Theo ghi nhận của PV, tại tầng 1 “chung cư cao cấp My House” là hầm để xe, tầng 2 là siêu thị, bếp ăn và một số căn hộ, từ tầng 3 đến tầng 8 là căn hộ cho thuê, tầng 9 là quán café và một số căn hộ. Thậm chí, do quy mô quá "khủng" nên cả tòa chung cư này có riêng một trạm biến áp.

Hình ảnh bên trong tòa “chung cư cao cấp My House”.

Mỗi căn hộ trong tòa chung cư mini này có diện tích từ 25 - 55m2, được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Liên quan đến “chung cư cao cấp My House”, theo tìm hiểu của PV, hồi tháng 3/2023, UBND xã Tân Xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Công, chủ đầu tư công trình do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Giữa tháng 3/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Công do xây dựng không phép.

Để hợp thức hóa cho công trình không phép, huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép cho công trình này. Theo đó, tháng 4/2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cấp GPXD số 32 cho ông Vũ Minh Công và bà Nguyễn Thị Quý Hợi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, Thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5m2.

Công trình được cấp phép 3 tầng + tum, diện tích tầng 1 là 150m2, tổng diện tích sàn gần 492m2, mật độ 20,7%.

Điều đáng nói, sau khi được cấp phép, công trình vẫn tiếp tục xây dựng sai phép với quy mô “khủng”. Theo ghi nhận của PV, công trình xây gần như hết đất, cao 9 tầng với gần 200 căn hộ như thể 1 khu nhà ở xã hội. Hiện công trình đã đưa vào sử dụng và đăng tìm khách thuê.

Rút giấy phép, đình chỉ hoạt động

Trước những vi phạm của chủ công trình, đến tháng 6/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó yêu cầu buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm không phù hợp với GPXD được cấp. Tuy nhiên, tại quyết định này cũng không ghi rõ thời gian thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm.

Được huyện Thạch Thất cấp phép 3 tầng + tum để “hợp thức” sai phạm nhưng chủ đầu tư “Chung cư cao cấp My House” vẫn bất chấp, tiếp tục xây dựng công trình vi phạm vươn cao tới 9 tầng nhưng chính quyền địa phương "ngó lơ" không có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Sau đó, ngày 26/6/2023, huyện Thạch Thất quyết định thu hồi GPXD đối với công trình này với lý do chủ công trình không khắc phục việc xây dựng sai với GPXD. Như vậy, từ công trình không phép, sau khi được huyện Thạch Thất cấp phép để “hợp thức” sai phạm thì đến nay tòa nhà “Chung cư cao cấp My House” với quy mô 9 tầng lại trở về là công trình không phép.

Trao đổi với PV, UBND Xã Tân Xã thừa nhận thời gian qua trên địa bàn xã nở rộ việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với nhiều căn hộ để cho sinh viên thuê (chung cư mini – PV). "Theo quy hoạch vùng được huyện Thạch Thất phê duyệt những công trình trên địa bàn chỉ được phép xây năm tầng, có khu vực chỉ được xây ba tầng. Những căn xây vượt tầng ở Phú Hữu đã bị xử phạt hành chính, báo cáo huyện", lãnh đạo UBND xã Tân Xã cho biết.

Đối với tòa “chung cư cao cấp My Home” , lãnh đạo UBND xã Tân Xã xác nhận: Công trình này được cấp phép 3 tầng, 1 tum. Quá trình xây dựng không phép, cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý vi phạm. Sau khi được cấp phép, chủ công trình tiếp tục xây dựng sai phép, huyện cũng đã yêu cầu chủ công trình phá dỡ phần vi phạm nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Hiện công trình đã bị thu hồi giấy phép và bị đình chỉ hoạt động.

Đại diện UBND phường Tân Xã cũng cho biết, đã lên kế hoạch cưỡng chế, báo cáo UBND huyện. “Chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế phần công trình sai phép, cắt tầng. Và buộc đình chỉ hoạt động đối với công trình này đến khi khắc phục xong vi phạm”, lãnh đạo UBND xã Tân Xã nói.

Tuy nhiên, việc công trình xây vượt đến 6 tầng với quy mô “khủng” khiến dư luận đặt câu hỏi, khi phát hiện vi phạm tại sao chính quyền địa phương không đình chỉ, xử lý dứt điểm, liệu có sự "tiếp tay" hay buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương?.