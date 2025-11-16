Cận cảnh nhan sắc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Tối 15/11, Đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 diễn ra tại khu du lịch Mộc Châu Island (Sơn La) đã tìm ra chủ nhân vương miện: Trần Minh Phương, thí sinh sinh năm 2005 đến từ Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng ngàn khán giả, được dàn dựng hoành tráng và mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức đúng dịp cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo thêm ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, tình đồng bào và niềm tự hào bản sắc. Nhiều lãnh đạo Trung ương và tỉnh Sơn La đã dự khán, thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động văn hóa – du lịch quan trọng này.

Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ khăn Piêu, hoa ban và họa tiết thổ cẩm Tây Bắc, kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại. Từ vị trí ghế ngồi đến lối di chuyển của thí sinh đều được tính toán kỹ lưỡng, mang đến một đêm thi chỉn chu, mãn nhãn.

Theo Thạc sĩ – Doanh nhân Đàm Hương Thủy, Trưởng BTC cuộc thi, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ra đời với mong muốn “tôn vinh trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt”, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị văn hóa – du lịch của 54 dân tộc Việt Nam ra thế giới. Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh cuộc thi là cơ hội để lan tỏa hình ảnh vùng đất Tây Bắc giàu bản sắc, thiên nhiên hùng vĩ và con người thân thiện đến bạn bè quốc tế.

Trong đêm thi, 30 thí sinh trải qua ba phần: áo dài – bikini – trang phục dạ hội sắc màu dân tộc. Bộ sưu tập “Sắc màu thổ cẩm” của NTK Cao Thu Vân mở màn nhẹ nhàng mà sâu sắc, mang đến hình ảnh những tà áo dài kết hợp hoa văn dân tộc đầy tinh tế. Phần bikini cho thấy sự tự tin, khỏe khoắn của dàn thí sinh 10X – 2K. Đỉnh cao cảm xúc là màn trình diễn dạ hội từ BST “Tinh hoa dân tộc Việt” của NTK Triệu Lệ Quân, nơi mỗi người đẹp kể một câu chuyện văn hóa bằng màu sắc và chất liệu thổ cẩm.

Top 10 được xướng tên gồm: Minh Phương, Thúy Tiên, Thanh Trúc, Kha Thị Thơ, Như Quỳnh, Huyền Diệu, Chu Ngọc Ánh, Hoàng Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Việt và Hải Yến. Sau đó, Top 5 bước vào phần ứng xử xoay quanh các chủ đề: du lịch bền vững, sức mạnh văn hóa dân tộc, vai trò phụ nữ Việt, bản sắc và hội nhập. Hầu hết thí sinh đều thể hiện được sự tự tin, bình tĩnh và khả năng diễn đạt rành mạch.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất, vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã được trao cho Trần Minh Phương (SBD 402). Cô gái Hà Nội 20 tuổi còn nhận thêm giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. Sở hữu gương mặt thanh tú, phong thái tự nhiên và nụ cười rạng rỡ, Minh Phương gây thiện cảm từ những vòng ngoài. Hành trình dự thi của cô được đánh giá nổi bật bởi tinh thần cầu tiến, sự chỉn chu và niềm tự hào khi quảng bá văn hóa quê hương.

Đảm nhiệm cương vị mới, tân Hoa hậu sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam và trở thành Đại sứ du lịch Sơn La, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Tây Bắc đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Các danh hiệu Á hậu thuộc về:

Á hậu 1: Trần Thụy Thúy Tiên (Huế)

Á hậu 2: Kha Thị Thơ (Nghệ An)

Á hậu 3: Dương Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa)

Á hậu 4: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Tĩnh)

Đêm chung kết còn mang đến không khí lễ hội rực rỡ với loạt tiết mục nghệ thuật: Tùng Dương cháy hết mình với Chiếc khăn Piêu và Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Double2T mang tinh thần hip-hop miền núi đến sân khấu; cùng nhiều tiết mục giàu bản sắc của Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La.

Khép lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị và trải nghiệm văn hóa tại Mộc Châu, Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tìm ra chủ nhân vương miện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La – Tây Bắc như một điểm đến văn hóa giàu bản sắc, hiện đại và đầy hấp dẫn.