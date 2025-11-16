Làm chồng Kim Tae Hee hạnh phúc đến thế này sao?

Mới đây, Bi Rain đã đăng tài vlog đến thăm Đại học Quốc gia Seoul và giao lưu với các sinh viên. Đây chính là trường đại học mà bà xã Kim Tae Hee từng theo học.

Mở đầu vlog, khi được hỏi về những cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học Quốc gia Seoul, khách mời đã nhắc đến Jo Soo Mi, Honey Lee, Lee Juck và Jang Ki Ha. Sau đó, người này nhắc đến Kim Tae Hee và nói: "Cô ấy đỗ vào khoa với thành tích tốt nhất. Đó là khoa May mặc và Dệt may. Sinh viên tốt nghiệp ở đây đều là những người thông minh, tốt bụng và mạnh mẽ". Bi Rain liền mỉm cười trước lời khen dành cho vợ: "Chắc chắn là như vậy rồi".

Đại học Quốc gia Seoul là nơi Kim Tae Hee từng theo học

Trùng hợp là trong lúc đi dạo ở trường, Bi Rain cũng gặp một sinh viên khoa May mặc và Dệt may. Sinh viên đó nhắc đến Kim Tae Hee và nói: "Mọi người lúc nào cũng nhắc đến chị Kim Tae Hee. Chị ấy nổi tiếng mà". Điều này chứng tỏ sau hơn 2 thập kỷ, Kim Tae Hee vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở trường.

Sinh viên ngày nay hết lời khen ngợi Kim Tae Hee

Nam ca sĩ cùng dùng bữa ở căng tin với các thành viên câu lạc bộ phát thanh. Trong bữa ăn, anh nói "Tôi cảm thấy như mình đã từng thấy nơi này rồi", và đoàn làm phim cũng đồng tình "Cảm giác như chúng ta đã từng thấy nó trong phóng sự vậy". Và sự thật đúng là vậy. Đây chinh là căng tin mà Kim Tae Hee đã dùng bữa trong phóng sự quay lúc còn đi học.

Bi Rain dùng bữa nơi căng tin vợ anh từng ăn

Thời đi học, cô được mệnh danh là "nữ thần Đại học Quốc gia Seoul", vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn vô cùng thân thiện. Cô nằm trong top 1 đến 1,5% sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất để bước chân vào trường Đại học danh giá nhất xứ Hàn. Cô theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang, khoa May mặc và Dệt may, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc.

Sau 20 năm, độ nổi tiếng của Kim Tae Hee tại Đại học Quốc gia Seoul vẫn không hề suy giảm. Sinh viên mọi thế hệ vẫn luôn truyền tai nhau về huyền thoại "con nhà người ta" mang tên Kim Tae Hee. Chính vì vậy, Bi Rain không khỏi "phổng mũi" khi về thăm lại trường cũ của Kim Tae Hee và nghe người xung quanh ca ngợi vợ anh không ngớt.

Nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần Đại học Quốc gia Seoul", vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn vô cùng thân thiện

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng của cả hai, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản tại một nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Cả hai được xem là một "cặp đôi quyền lực", không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Bi Rain - Kim Tae Hee là cặp đôi vàng của showbiz

Nguồn: Xports News