Chào mừng doanh nhân Viết Vương đến với "khu tự trị" của Hoa hậu Đỗ Hà!

Trong tháng 11, showbiz Việt liên tiếp đón nhận những tin hỷ của các cặp đôi. Một trong những đám cưới nhận được sự quan tâm nhất của khán giả phải kể tới Hoa hậu Đỗ Hà - doanh nhân Viết Vương. Sau khi dựng rạp khủng tổ chức đám cưới ở quê đàng trai ở Quảng Trị, cặp đôi tiếp tục làm hôn lễ ở Hà Nội vào tối 9/11.

Mới đây, khoảnh khắc doanh nhân Viết Vương rén ra mặt khi bị vợ Đỗ Hà suýt nữa "tác động vật lý" trong đám cưới được chia sẻ chóng mặt. Theo đó, người đẹp sinh năm 2001 định "ra tay" với nửa kia khi thấy ông xã chào bạn Đại học của mình là chị.

Khi Hoa hậu gen Z nhắc nhở và giơ tay lên chuẩn bị đánh yêu, anh liền lộ vẻ mặt hốt hoảng, lấy tay che miệng. Chỉ qua một chi tiết này, cư dân mạng đã khẳng định Đỗ Hà là "nóc nhà" chính hiệu.

Phát hiện khu tự trị Đỗ Hà hoạt động ngay trong lễ cưới ở Hà Nội (Nguồn: Thùy Dương)

Đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Nguyễn Viết Vương khiến dân mạng thích thú vì những khoảnh khắc “rén nóc nhà” lộ rõ trên gương mặt. Trong cả hai lễ cưới tại Quảng Trị và Hà Nội, nam doanh nhân gần như không rời mắt khỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Tại lễ ăn hỏi, khi chứng kiến Đỗ Hà xúc động rơi nước mắt trước giờ về nhà chồng, Viết Vương lập tức đưa tay xoa nhẹ lưng vợ để an ủi. Hành động tinh tế ấy khiến khán giả xuýt xoa hài hước nhận xét: “Cảm xúc của thiếu gia nhà giàu này dường như hoàn toàn phụ thuộc vào Đỗ Hà - vợ vui thì chồng cười, vợ rưng rưng là chồng bối rối liền!”

Không chỉ trong nghi lễ, mà ở mọi khung hình, Viết Vương đều thể hiện ánh nhìn dịu dàng và sự quan tâm tuyệt đối dành cho vợ. Nhiều fan đùa rằng, trong gia đình này, “nóc nhà” không cần lên tiếng mà chỉ cần Đỗ Hà mỉm cười, thế giới của anh Viết Vương lập tức bừng sáng. Cô được ông xã cưng chiều, nâng niu đến mức nhiều người ví von nàng hậu như “công chúa đời thực”, còn doanh nhân Viết Vương được cho là đã bước vào "khu tự trị" của Đỗ Hà.

Hai người từng giữ kín chuyện tình cảm nhiều năm trước khi công bố lễ ăn hỏi và hôn lễ

Trong bài phát biểu tại tiệc cưới ngày 9/11, Đỗ Thị Hà bật khóc và gọi chồng là “bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời em”. Hoa hậu Đỗ Hà tiết lộ tình yêu của cặp đôi được vun đắp từ những điều bình dị. Đỗ Hà chia sẻ: "Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh.

Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…".

Trước khi chính thức về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương từng hẹn hò trong âm thầm, gần như không xuất hiện công khai trước công chúng. Đến tháng 2/2024, khán giả bất ngờ bắt gặp cả hai cùng đi du lịch tại Nhật Bản và sau đó là chuyến Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thường xuyên đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Chuyện tình của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương được nhiều người ví giống như cặp đôi Bình An - Phương Nga. Cả hai đều có nét tương đồng từ ngoại hình xứng đôi, cách yêu kín tiếng cho đến việc chồng rén vợ ra mặt. Không ít lần, cư dân mạng lại cười ngả nghiêng trước những clip đời thường diễn viên Bình An bị nửa kia "tác động vật lý".

Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này.

Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".

