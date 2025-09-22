Theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Ragasa cách TP Tuguegarao ở phía Bắc Luzon 535 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với vận tốc 15 km/giờ. Bão có thể di chuyển gần hoặc đổ bộ vào đảo Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22-9.

Hình ảnh vệ tinh về bão Ragasa sáng 21-9 Ảnh: Weatherzone

Theo hãng tin Tân Hoa xã, PAGASA cảnh báo rằng Ragasa có thể kèm theo mưa lớn và gió mạnh, có khả năng cơ quan khí tượng Philippines sẽ ban hành tín hiệu gió bão nhiệt đới cao nhất.

Dự báo đường đi và cường độ của bão Ragasa. Ảnh: PAGASA

Cơ quan này cũng cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra triều cường gây nguy hiểm chết người, với những con sóng có thể cao hơn 3 m trong vòng 48 giờ tới tại các làng ven biển hoặc vùng thấp ở các tỉnh Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.

Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) hôm 21-9 ra lệnh sơ tán để đề phòng lũ lụt và sạt lở đất khi siêu bão Ragasa tiến gần và trên đường hướng tới miền Nam Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Jonvic Remulla yêu cầu các quan chức địa phương phải nhanh chóng di dời các gia đình khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền cho biết gần 300 người sẽ được sơ tán khỏi huyện Hoa Liên, số lượng người sơ tán có thể thay đổi tùy thuộc vào đường di chuyển của bão.

Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario hôm 21-9 cho rằng lũ lụt nghiêm trọng và lở đất dự kiến sẽ xảy ra ở các khu vực phía Bắc đảo chính Luzon. Ông nói: "Chúng tôi dự kiến ảnh hưởng của siêu bão sẽ bắt đầu từ tối nay. Ảnh hưởng mạnh nhất sẽ xảy ra vào lúc 8 giờ sáng mai".

Ngoài Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), bão Ragasa dự kiến sẽ gây ra những tác động đáng kể đến miền Nam Trung Quốc, bao gồm các khu vực ven biển của các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây, cũng như Hồng Kông (Trung Quốc), từ cuối ngày 23 đến 25-9. Dự kiến sẽ có lượng mưa khoảng 200 mm dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt và gián đoạn giao thông.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cùng ngày cho biết thời tiết tại trung tâm tài chính này sẽ "xấu đi dần dần" vào ngày 23 và 24-9, với gió giật mạnh và mực nước biển dâng cao do ảnh hưởng từ cơn bão tương tự siêu bão Mangkhut năm 2018.