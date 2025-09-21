Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lúc 13h ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo đến 13h ngày 22/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 120km về phía Bắc và mạnh lên cấp siêu bão với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Ragasa liên tục mạnh thêm, sắp đạt cấp siêu bão và đang tiến nhanh vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 23/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9.

Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục duy trì cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 24/9, bão số 9 Ragasa trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và xu hướng giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão Ragasa sắp mạnh lên cấp siêu bão, từ 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

"Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định.

Về thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho biết, chiều và tối 21/9, Thanh Hóa đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Đêm 21/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Từ đêm 22-23/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 25-27/9, khu vực này nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 22-23/9 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, cục bộ mưa to. Từ 25-27/9, dự báo các địa phương này hứng mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.