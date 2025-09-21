Vào 19h tối nay (20/9), tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 650km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h. Như vậy, bão đã tăng 5 cấp chỉ trong hơn một ngày.

Hiện nay các mô hình dự báo quốc tế đã có sự thống nhất hơn về đường đi của bão Ragasa với nhận định cho rằng, khả năng cao bão sẽ dịch xuống phía nam, đi vào vịnh Bắc Bộ nước ta trong khoảng ngày 25/9.

Về cường độ, bão Ragasa được nhận định sẽ tiếp tục mạnh lên, trở thành một siêu bão khi vào Biển Đông, có thể đạt cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h tối 21/9, tâm bão còn cách đảo Luzon khoảng 340km về phía đông với sức gió mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17.

Bão Ragasa được dự báo hướng về vịnh Bắc Bộ trong khoảng giữa tuần sau (24-25/9)

Trong đêm 21/9 và ngày 22/9, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và mạnh thêm nữa. Đến 19h tối 22/9, bão mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17 khi đến vùng biển phía bắc đảo Luzon.

Dự báo trong ngày 23/9, bão tăng tốc lên 20-25km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Đến 19h tối 23/9, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía đông nam. Lúc này bão vẫn duy trì cường độ của một siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng ban hành rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông thời gian này.

Dự báo trong đêm 23 và ngày 24/9, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, men theo vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từ khoảng đêm 24/9, bão đổi hướng tây tây nam, đi qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ khoảng ngày 25/9.

Như vậy, xác suất bão vào đất liền các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ của nước ta là rất cao. Về cường độ khi vào vịnh Bắc Bộ cần theo dõi thêm do sự chi phối của nhiều yếu tố.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều 22/9, khu vực phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, gió tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8m, gần tâm bão trên 10m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.