Dự án cầu Lợi Nông bắc qua sông Lợi Nông thuộc phường An Đông (TP Huế) được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2017. Công trình vượt sông này nhằm kết nối tuyến đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m thuộc khu A (khu đô thị mới An Vân Dương).