Cận cảnh căn nhà đang xây của chàng trai chăn bò Việt từng khiến thế giới phát sốt: xây trên đất chính chủ, mái Thái, ngói Ruby, sân vườn thênh thang

Sau khi tậu một mảnh đất có tổng diện tích là 648m2 ở quê (thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) hồi cuối năm 2021, So Y Tiết đã bắt tay vào việc rào đất và đổ móng xây nhà.

Như vậy, sau hơn 30 năm chăn bò thuê, ở đợ, So Y Tiết cũng đã có một mái ấm cho riêng mình trong sự chúc phúc, ủng hộ của rất nhiều người.



"Cảm giác có mảnh đất đầu tiên trong cuộc đời thật ý nghĩa. Có thể với nhiều người là bình thường, là đương nhiên khi chúng ta có kinh tế, nhưng với mình nó không hề bình thường. Nó rất đặc biệt, mảnh đất đầu tiên này mình mua được, đã chấm dứt 34 năm cuộc đời ở trọ, ở đợ, ở thuê. Một cuộc đời không mái ấm... nó sẽ chấm dứt. Và mình hạnh phúc. Khó tả lắm. Mình xin cảm ơn tất cả", So Y Tiết hạnh phúc nói khi mua mảnh đất ở quê trước đó.

Chàng trai chăn bò So Y Tiết

Chính diện nhà của So Y Tiết

Trên kênh YouTube hơn 500 nghìn lượt đăng ký của mình, So Y Tiết đã cập nhật quá trình xây dựng mái ấm của mình. Anh chàng không giấu được niềm vui, sự xúc động.

Y Tiết cho hay anh chia đất ra làm hai phần, một phần xây nhà, phần còn lại để làm vườn, trồng rau. Hiện tại, căn nhà đã xong phần thô, đang trong giai đoạn lợp ngói, ốp gạch và sơn hoàn chỉnh.

Theo anh chàng chăn bò người Bình Định, phần mái nhà anh được lợp bằng ngói Ruby, xây dựng theo cấu trúc mái ở Thái Lan. Riêng bên trong không gian sống có 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Dự kiến, tổ ấm của anh sẽ hoàn thiện vào tháng 5 tới đây.

Từ góc quay trên cao, dễ thấy cơ ngơi của chàng chăn bò khá chỉn chu và khang trang. Chưa hết, phía trước căn nhà là một dải rừng xanh, một không gian sống lý tưởng mà nhiều người từng mong muốn.

So Y Tiết tiết lộ hình ảnh toàn cảnh ngôi nhà của anh từ flycam.

So Y Tiết sinh năm 1988 ở huyện Vân Canh, Bình Định. Cha mẹ mất sớm, anh được gửi vào trại mồ côi và bắt đầu những năm tháng bươn chải từ công việc chăn bò, làm thuê,... Trong một lần đăng tải một video hát tiếng Anh "đếm số" ngẫu hứng lên TikTok, So Y Tiết nhận được sự chú ý của hàng chục ngôi sao Âu Mỹ.

Trên Instagram, trang WorldStarHipHop cũng bất ngờ đăng tải video hát tiếng Anh của anh. Tiếp đó, nam rapper Snoop Dogg, ca sĩ Chris Brown, Rihanna, Cardi B,... cũng lần lượt chia sẻ video này với sự hứng thú đồng thời gắn thẻ Y Tiết trên trang cá nhân hàng chục triệu lượt theo dõi của họ.

Nhờ đoạn clip hát tiếng Anh "đếm số", So Y Tiết nổi tiếng chỉ sau 1 đêm

Chưa hết hot khi đoạn nhạc đếm số hài hước của Y Tiết đã được phối lại cùng lời rap của nam rapper đình đám See You Again - Wiz Khalifa. Sự nổi tiếng này đã đưa cuộc đời chàng trai chăn bò sang một trong mới. Hiện tại anh sở hữu các nền tảng mạng xã hội hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt theo dõi. Facebook và Instagram cũng được gắn tick xanh chính chủ.

Ngoài việc làm YouTuber, So Y Tiết còn làm cameo trong các bữa tiệc sinh nhật người nổi tiếng trong và ngoài nước.

https://afamily.vn/can-canh-can-nha-dang-xay-cua-chang-trai-chan-bo-viet-tung-khien-the-gioi-phat-sot-xay-tren-dat-chinh-chu-mai-thai-ngoi-ruby-san-vuon-thenh-thang-20220502102615784.chn