Chàng trai chăn bò khiến sao Mỹ phát cuồng: Có quyết định bước ngoặt sau MV 4 câu, cô gái bí ẩn nơi hậu trường tiết lộ điều thầm kín

“Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới", “hiện tượng mạng Việt Nam" là những biệt danh chàng trai Sô Y Tiết được biết đến sau hàng loạt bản nhạc đếm số bằng tiếng Anh hài hước, mộc mạc. Sự duyên dáng của anh làm "chao đảo" cả sao Hollywood như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber, Wiz Khalifa...

Phủ sóng mạng xã hội toàn cầu, Sô Y Tiết nhận được hàng loạt đề cử và giải thưởng nhờ sự bình chọn của khán giả. Năm 2020, anh là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của We Choice Awards.

Mới đây, Sô Y Tiết ra mắt MV đầu tay, một ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác chỉ vẻn vẹn 4 câu. Nhưng điều đặc biệt là sự xuất hiện chính thức của 1 cô gái trong MV này - người đã góp phần khiến anh đưa ra quyết định bước ngoặt.

Bông lan chia sẻ: "Bọn mình gặp nhau trên facebook lâu rồi, mình biết anh được vài năm. Bọn mình hay trao đổi về cuộc sống gia đình và hoàn cảnh mồ côi, vì bọn mình giống nhau. Nhắn tin qua lại chủ yếu là tâm sự chuyện gia đình, vì giống hoàn cảnh dễ nói chuyện hơn, kiểu cùng tần số. Điều của anh Tiết khiến mình ấn tượng nhất là anh Tiết hay khóc khi nhắc về gia đình mình, khóc rất nhiều, do anh ấy dễ tủi thân.

Mình từng có suy nghĩ đàn ông là phái mạnh, nhưng không, gặp anh Tiết mình nhận ra: "À đàn ông họ cũng khóc, đằng sau nụ cười ấy là cả 1 câu chuyện dài". Vì bề ngoài anh ấy luôn cười tươi và lạc quan, luôn biết đùa giỡn tấu hài cho mọi người được vui vẻ. Mình rất ấn tượng vì anh ấy có tinh thần học hỏi tiếng Anh, anh ấy thích học bằng cách giao tiếp thực tế chứ không muốn đọc quá nhiều sách vở".

Cặp đôi này khá đồng điệu trong mọi khía cạnh. Họ cũng thường tập nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh cho dù cả hai không chuyên nghiệp cho lắm. Ví dụ có những câu nghe rất hài hước nhưng lại giúp họ có động lực hơn: Play dạo biển thôi baby, Go out for quay video, anh ơi Let’s work...

Cô gái đồng hành cùng Y Tiết trong thời gian qua

Bông Lan cũng cho biết thêm, cặp đôi quen nhau trước khi Sô Y Tiết nổi tiếng, nhưng cả hai đều có cuộc sống riêng và lo mưu sinh nên chưa nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân.

Cô kể: "Khi anh Tiết may mắn được nổi tiếng, có công việc, tự tin với thu nhập để xây dựng gia đình thì anh ấy mới dám chủ động tỏ tình. Bình thường không dám tán mình đâu. Đàn ông mà khi tự tin với bản thân rồi thì dễ tỏ tình với bạn gái hơn. Và tất nhiên mình đồng ý. Vì cuộc sống mình cũng không còn ai ngoài anh ấy bên cạnh. Ngoài chuyện tình cảm thì thật sự bọn mình nghiêm túc làm việc cùng nhau để cuộc sống đỡ vất vả sau này".

Có lẽ vì xuất phát điểm như nhau nên Bông Lan không cảm thấy có rào cản hay khó khăn gì trong tình yêu của họ. Cô cũng tiết lộ: "Bọn mình có các kế hoạch làm việc lâu dài để 5-10 năm sau mình vẫn tồn tại với công việc, luôn nhìn về tương lai mình như thế nào và cố gắng cùng nhau".

"Nàng thơ" của hiện tượng mạng làm "chao đảo thế giới"

Sô Y Tiết và Bông Lan đã có hơn 1 năm bên nhau, trong quá trình quen biết có rất nhiều kỉ niệm vui - buồn lẫn lộn. Vui là lúc cả hai cùng cố gắng và cuộc sống cải thiện, ăn ngon hơn, được gặp gỡ với nhiều người tốt và luôn động viên nhau phát triển công việc.

Nhưng họ cũng khó tránh khỏi những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống. Cả hai đều dễ bị stress và nóng tính, nhưng rồi luôn tự nhủ cùng nhau vượt qua, cùng nhau cố gắng.

Chia sẻ về ca khúc trong MV mới, Y Tiết tâm sự, anh sáng tác dựa trên chính những cảm xúc chân thực của mình, đó là nỗi lòng của một người con trai muốn nói với một người con gái. “Anh cần em, anh yêu em, ở lại bên anh” - ngắn gọn, đơn giản nhưng là những điều ngọt ngào và chân thành nhất anh muốn gửi đến Bông Lan.

Nói về bạn gái, Y Tiết bày tỏ sự biết ơn và trân trọng: "Cô ấy không những là cameraman của tôi mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều như viết, làm video, 2 đứa cùng nhau làm mọi việc. Có cô ấy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Tôi phải cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Cảm ơn bạn gái luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi lúc ốm đau, nếu lúc đó chỉ có một mình, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Còn Bông Lan, cô khẳng định: "Tình yêu của chúng mình không đơn thuần chỉ là yêu, mà còn là đồng nghiệp, cùng cố gắng để thoát nghèo, có cái nhà riêng để ở, tự lập tự lo, cũng là tình bạn chia sẻ mọi mặt để bù đắp cho nhau mạnh mẽ hơn".

Tình yêu đẹp hơn nữa thì cả 2 người luôn coi nhau là tri kỉ. Hiện tại Sô Y Tiết đã chuyển lên thành phố ở để lo cho tương lai ổn định sự nghiệp, lập gia đình. Chúc cho tình yêu của họ sẽ "đơm hoa kết trái", vững vàng và ngọt ngào như sự nỗ lực, cố gắng vượt số phận của họ.