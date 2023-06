Cán bộ CSGT và cảnh sát hình sự cứu nam shipper bị choáng, ngã xe trên đường

Khoảng 10h ngày 4/6, phía trước số nhà 185 đường Trần Phú (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), khi đang chạy xe, anh Nguyễn Tuấn Đ. (SN 1994, làm nghề shipper, trú đường Lê Duẩn, phường Tây Lộc, TP Huế) bị ngã xuống đường.

Lúc này, Trung tá Phạm Quang Anh (cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Huế) và Trung tá Trần Đức Thành (Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang lưu thông qua khu vực này, phát hiện sự việc nhanh chóng dừng xe để cứu người, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Hai cán bộ công an đã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân trước khi cùng với anh Nguyễn Đình Anh Khoa (trú TP Huế) và một số người dân đưa nạn nhân lên xe cấp cứu để chở đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Hai cán bộ CSGT và cảnh sát hình sự Thừa Thiên - Huế cùng người dân đưa người bị nạn lên xe cấp cứu

Trung tá Phạm Quang Anh cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh vừa kết thúc việc bảo vệ điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại hội đồng Thi Trường THPT Quốc học (TP Huế) và đang chở con đi học về, phát hiện sự việc nên dừng xe lại, khẩn trương giúp đỡ nạn nhân.

Cùng thời điểm đó, Trung tá Trần Đức Thành cũng di chuyển qua đoạn đường trên nên nhanh chóng dừng xe để cùng Trung tá Phạm Quang Anh và người dân giúp đỡ người gặp nạn.

Theo người nhà nạn nhân, do có bệnh nên trong quá trình di chuyển anh Đ. bị choáng, tự ngã xuống đường. May mắn, anh D. được các chiến sỹ công an và người dân phát hiện, hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.