Ngày hôm qua (24/1), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng ở Ninh Bình. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 22h ngày 23/1, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ, đeo găng tay và bịt khẩu trang kín mít chạy xe máy tới trước cửa tiệm vàng trên địa bàn phường Duy Tiên (Ninh Bình). Sau đó, chúng xông vào bên trong.

Từ đoạn camera an ninh có thể thấy, hành vi của các đối tượng là cực kỳ manh động và có sự phân công rõ ràng. Đối tượng thứ nhất cầm dao sắc nhọn đi một vòng trong tiệm, sẵn sàng đe dọa những người xung quanh. Trong khi đó, đối tượng thứ hai dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát làm vỡ vụn tủ kính trưng bày để cướp vàng.

Khi sự việc diễn ra, đoạn clip đã ghi lại được tiếng người liên tục hô lớn: "Cướp, Cướp", "Thôi đừng lấy nữa..." Bất chấp mọi sự can ngăn, hô hoán, 2 đối tượng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, vơ vét các bộ trang sức cho vào túi đồ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến tối 24/1, thông tin trên báo Dân Việt, ông Phạm Quang Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Duy Tiên, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Số tiền thống kê bị cướp ban ban đầu là khoảng 70 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.