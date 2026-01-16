Công an Hà Nội ập vào một tiệm vàng trên phố Trung Kính

Bị các đối tượng lừa đảo giả danh Công an thao túng tâm lý, một nam sinh viên ở Hà Nội đã lấy vàng và tiền của gia đình mang đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác của chủ tiệm vàng và sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Cán bộ Công an phường kịp thời ngăn chặn nam thanh niên bị lừa đảo

Chiều ngày 13/01/2026, Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo của tiệm vàng trên phố Trung Kính về việc một nam thanh niên mang vàng đến bán có biểu hiện bất an, lo lắng, nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương có mặt tại địa điểm và đưa nam thanh niên về trụ sở xác minh sự việc.

Tại Công an phường, nam thanh niên khai nhận là N (SN 2007; sinh viên Đại học). Anh N cho biết tối ngày 12/01/2026, có nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, cáo buộc anh liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy.

Đối tượng khống chế, yêu cầu anh N lấy 5 triệu đồng và vàng của gia đình (trị giá khoảng 30 triệu đồng ) mang đi bán rồi chuyển tiền cho đối tượng. Do lo sợ, anh đã làm theo sự sai khiến của các đối tượng.

Hình ảnh đối tượng giả danh Công an trên zoom chat

Sau khi được cán bộ Công an phường Yên Hòa giải thích về thủ đoạn lừa đảo và trấn an tinh thần, anh N hiểu ra sự việc. Xúc động trước tinh thần, trách nhiệm của Công an phường, gia đình anh N đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện, đe dọa. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.