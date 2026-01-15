Sắp xét xử đứa cháu tàn nhẫn, đánh bà nội lấy vàng bán trả nợ và thăm bạn gái

Ngày 15-1, TAND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" đối với Mã Tấn Phát (SN 2008; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) vào sáng 22-1.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, bà C.T.H. (SN 1951) sống cùng với vợ chồng con trai là ông M.V.N. và cháu nội là Mã Tấn Phát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cụ H. bị Phát đánh và lấy đi nhiều trang sức bằng vàng vào tháng 4-2025

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 16-4-2025, do thiếu tiền của bạn và vay tiền qua icloud nên Phát nảy sinh ý định lấy tài sản của cụ H. Lợi dụng trong nhà không có ai, Phát đi vào phòng của bà nội để lấy trộm 1 điện thoại di động và 2 thanh gỗ.

Nhận thấy bà nội đang ngồi may đồ nên Phát đi vòng ra phía sau lưng và dùng thanh gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu làm cụ H. ngã gục xuống nền gạch. Tại đây, đối tượng đã lấy 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 vòng tay vàng 18K trọng lượng 4 chỉ, 1 sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 4 chỉ mà cụ H. đang đeo trên người.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phát ra phía sau nhà rửa sạch vết máu dính trên tay, vứt bỏ hung khí đem số vàng lấy từ cụ H. bán gần 37 triệu đồng và đến tiệm tạp hóa mua đồ vào bệnh viện thăm bạn gái. Trên đường di chuyển, Phát đã ném bỏ điện thoại trộm của cụ H.

Khi thăm bạn gái xong, Phát đến nhà bạn học là L.H.M.T. chuyển vào tài khoản 35 triệu đồng giữ giùm và 1,4 triệu đồng tiền mặt nhờ T. trả nợ cho 2 người khác…

Còn cụ H. được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện vụ việc. Cơ quan tố tụng xác định Phát dùng thanh gỗ đánh vào vùng đầu của bà H. đã gây thương tích với tỉ lệ 28% và lấy đi nhiều tài sản với giá trị hơn 64 triệu đồng.



