Thủ đoạn lừa đảo được dàn dựng rất tinh vi

Theo chia sẻ từ nạn nhân, fanpage bán vàng mà người này liên hệ có đầy đủ những yếu tố dễ tạo niềm tin. Trang có tick xanh, lượng người theo dõi lớn, nội dung đăng bài đều đặn với hình ảnh chỉnh chu, banner chương trình, thông tin sản phẩm rõ ràng. Giá vàng được báo bám sát giá niêm yết phổ biến trên thị trường, không rẻ bất thường nên gần như không tạo cảm giác nghi ngờ.

Fanpage giá của 1 chuỗi bán hàng và đoạn chat trước khi người dùng bị lừa mất tiền.

Quá trình tư vấn diễn ra trơn tru, đúng “bài bản” của một đơn vị kinh doanh thật. Người mua được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để xuất hóa đơn, sau đó nhận được hình ảnh hóa đơn mua bán với đầy đủ logo, chữ ký, dấu mộc. Fanpage còn gửi cả mã QR thanh toán mang tên pháp nhân công ty, hiển thị rõ ngân hàng thụ hưởng, khiến người mua càng yên tâm rằng đây là giao dịch hợp pháp.

Toàn bộ kịch bản được xây dựng theo hướng tạo cảm giác minh bạch, chuyên nghiệp và không hề thúc ép. Chính điều này khiến nạn nhân chủ quan, tin rằng mình đang giao dịch với một đơn vị uy tín.

Mất hàng chục triệu đồng chỉ trong tích tắc

Sau khi kiểm tra thông tin và tin tưởng, người mua đã thực hiện nhiều lệnh chuyển khoản với tổng số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Ngay sau thời điểm tiền được báo chuyển thành công, fanpage vẫn tiếp tục phản hồi trong thời gian ngắn, hứa hẹn có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện xác nhận.

Người dùng Facebook cung cấp cả bill thanh toán, chỉ trong 4 phút đã "bay màu" 76.4 triệu.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, toàn bộ liên lạc bị cắt đứt. Fanpage không còn phản hồi tin nhắn, cuộc trò chuyện trên Messenger hiển thị trạng thái không thể liên hệ. Khi người mua nhận ra có dấu hiệu bất thường thì số tiền đã không còn cách nào thu hồi.

Cộng đồng mạng chỉ ra nhiều dấu hiệu đáng ngờ

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Facebook, với nhiều bình luận phân tích và cảnh báo. Một số người cho biết hình thức lừa đảo này thực tế đã xuất hiện từ lâu, thường lợi dụng việc mạo danh các thương hiệu lớn để tạo uy tín giả. Tick xanh, hóa đơn, thậm chí video quay tại cửa hàng đều có thể bị làm giả hoặc sử dụng lại từ nguồn khác.

Một số gười dùng khẳng định page này đã bị cảnh báo từ lâu, nhưng có vẻ vẫn nhiều người "dính đạn".

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng việc chuyển khoản cho fanpage, dù tài khoản nhận tiền mang tên pháp nhân, vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu không kiểm chứng đúng kênh bán chính thức. Có người hướng dẫn nạn nhân trình báo ngân hàng và cơ quan chức năng, tuy nhiên phần lớn đều thừa nhận khả năng lấy lại tiền là rất thấp, nhất là khi giao dịch đã hoàn tất và bên nhận tiền chủ động cắt liên lạc.

Một số khác chia sẻ đã từng suýt bị lừa và cách mà kẻ xấu lợi dụng lòng tin của người nhẹ dạ.

Cảnh giác cao độ khi mua vàng online dịp cuối năm

Câu chuyện trên là lời cảnh báo rõ ràng trong bối cảnh cuối năm, nhu cầu mua vàng, trang sức và tích trữ tài sản tăng cao. Lừa đảo không còn sử dụng những chiêu trò sơ sài, mà ngày càng đầu tư công phu, đánh đúng vào tâm lý muốn tiện lợi, nhanh chóng và tin tưởng vào “vẻ ngoài chuyên nghiệp”.

Người dùng được khuyến cáo chỉ nên giao dịch mua vàng qua các kênh chính thức được công bố rõ ràng, ưu tiên mua trực tiếp tại cửa hàng với những khoản tiền lớn. Việc chuyển khoản cho fanpage trên mạng xã hội, dù có tick xanh hay đầy đủ giấy tờ hình ảnh, vẫn tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Trong thời điểm các hình thức lừa đảo hoạt động mạnh và tinh vi hơn bao giờ hết, sự cẩn trọng của người mua vẫn là “lớp bảo vệ” quan trọng nhất để tránh mất tiền oan chỉ trong vài phút.