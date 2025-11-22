Cẩm nang Sundate Festival 2025: Vé, bản đồ và trải nghiệm không thể bỏ lỡ!

Nếu cuối tuần này bạn vẫn đang băn khoăn tìm kiếm một điểm đến lý tưởng để cùng con yêu xả stress, học hỏi và gắn kết, thì đừng bỏ qua Sundate Festival - Vương Quốc Mặt Trời!

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Sundate Festival - Cuộc hẹn cùng ngày nắng mang đến mô hình công viên chủ đề (theme park) kết hợp giữa giải trí, sáng tạo và vận động thể thao, tạo nên ngày hội gia đình quy mô toàn quốc, nơi phụ huynh và trẻ em cùng vui chơi, học hỏi và gắn kết trong niềm vui bất tận.

Sự kiện diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hai ngày 29 - 30/11/2025. Để hành trình khám phá Vương Quốc Mặt Trời của 10.000 gia đình trở nên trọn vẹn nhất, hãy tham khảo ngay cẩm nang từ A - Z dưới đây!

Chỉ cần vé cho 2 hoạt động đặc biệt, còn lại MIỄN PHÍ hoàn toàn!

Đây là điều cực kỳ quan trọng: Hầu hết các khu vực tại Sundate Festival đều MỞ CỬA TỰ DO VÀ MIỄN PHÍ THAM GIA! Bạn và gia đình chỉ cần mua vé cho 02 khu vực trải nghiệm đặc biệt để nâng tầm cuộc phiêu lưu.

Đó là Đấu Trường Mặt Trời (Sun Arena) và Nhà Ga Mặt Trời (Sun Station).

Hoạt Động Giai Đoạn Mở Bán Sớm (05/11 - 15/11) Giai Đoạn Chính Thức (16/11 - 30/11) Thời Gian Trải Nghiệm Đấu Trường Mặt Trời 90.000 VNĐ/người 100.000 VNĐ/người 45 phút/lượt Nhà Ga Mặt Trời N/A 50.000 VNĐ/người 10 phút/lượt

Lưu ý quan trọng:

- Vé được mở bán trên hệ thống CTicket!

- Mỗi vé áp dụng cho 01 người lớn hoặc 01 trẻ em (dưới 12 tuổi).

- Vé đã mua không hoàn, nhưng có thể được hỗ trợ đổi giờ hoặc chuyển nhượng trực tiếp tại quầy Hỗ trợ khách hàng ở sự kiện.

Mua vé tại đây: https://cticket.vn/event/sundate-festival-vuong-quoc-mat-troi-0411

Bản đồ khám phá Vương Quốc Mặt Trời : Từ khu Check-in miễn phí đến khu trải nghiệm đặc biệt!

Bước chân vào Sundate Festival 2025 là bước vào một thế giới cổ tích rực rỡ mang tên Vương Quốc Mặt Trời. Dưới đây là hành trình mà bạn không thể bỏ qua:

I. Vùng đất tự do - Free Access Zones (Không Cần Vé)

Đây là nơi bạn có thể thỏa sức CHECK-IN và vui chơi không giới hạn mà không cần mua bất kỳ loại vé nào!

- Sunnie Khổng Lồ (cao 6m): Ngay tại quảng trường đồng minh, hãy gặp gỡ linh vật Sunnie cao 6m hùng vĩ! Đây chính là điểm check-in VÀNG mà gia đình bạn phải dừng lại để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

- Thung Lũng Ánh Sáng: Một không gian nhiệm màu với hoa hướng dương khổng lồ và ánh sáng lung linh, phản chiếu nụ cười hồn nhiên của bé và niềm vui của cha mẹ.

- Biển Lung Linh: Lạc vào thế giới đại dương sắc màu chuyển động như đang thở. Đừng quên giữ vững tay con vì Tàu Mặt Trời (Sun Train) thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mang theo những điều bất ngờ thú vị!

- Thành Phố Ban Mai & Diễu Hành Kỳ Diệu: Khu vực sáng tạo nội dung, trải nghiệm vị ngon cùng Andros Fruit Me Up & Jelly Cool, và đừng bỏ lỡ màn diễu hành rực rỡ của các nhân vật Sun Kingdom!

- Khu F&B & Trải Nghiệm Nhà Tài Trợ: Thưởng thức ẩm thực đa dạng, tham gia minigame và nhận quà hấp dẫn từ các thương hiệu đối tác.

II. Vùng đất Trải nghiệm đặc biệt - Ticket Zones (Cần Mua Vé)

Sau khi dạo quanh các khu vực miễn phí, hãy chuẩn bị tinh thần để chinh phục 2 khu vực thách thức và gắn kết nhất:

- Đấu Trường Mặt Trời (Sun Arena): Nơi thử thách tinh thần đồng đội của bố mẹ và bé. Tham gia trò chơi vận động kết hợp sáng tạo - trí tuệ - thể thao để cùng Sunnie giải cứu Cây Mặt Trời!

- Nhà Ga Mặt Trời (Sun Station): Lên chuyến tàu huyền thoại, bắt đầu hành trình khám phá trọn vẹn và chiêm ngưỡng toàn cảnh Vương Quốc Mặt Trời rực rỡ sắc màu trong 10 phút.

Top 5 trải nghiệm "Đáng tiền & Đáng ảnh"

Để có những tấm ảnh check-in "bão like" và một ngày vui chơi ý nghĩa, nhà mình hãy lưu ngay 5 hoạt động sau:

1. Check-in Cùng Sunnie Khổng Lồ: Đừng đến vào giờ cao điểm trưa (11h-13h). Khung giờ vàng để chụp ảnh là sáng sớm (8h-9h) hoặc hoàng hôn (17h-18h) khi ánh sáng dịu nhẹ và màu sắc lên ảnh đẹp nhất!

2. Khám Phá Thung Lũng Ánh Sáng: Thỏa sức sáng tạo góc chụp với những bông hoa hướng dương khổng lồ.

3. Thưởng Thức Kem Thạch Giữa Biển Lung Linh: Vừa ngắm nhìn thế giới đại dương sắc màu, vừa trải nghiệm hương vị tươi mới tại khu vực Jelly Cool!

4. Vượt Thử Thách Tại Đấu Trường Mặt Trời: Đăng ký khung giờ sớm nhất (8h sáng) để có trải nghiệm mát mẻ, trọn vẹn và không phải xếp hàng chờ đợi lâu.

5. Chiêm Ngưỡng Diễu Hành Nhân Vật Kỳ Diệu: Màn trình diễn rực rỡ sắc màu này thường diễn ra vào các khung giờ cố định trong ngày, hãy theo dõi thông báo tại sự kiện để không bỏ lỡ!

Góc Ẩm thực sáng tạo và Quà tặng hấp dẫn

Đến Sundate Festival, không chỉ có vui chơi mà còn có cả "ẩm thực của niềm vui":

- Khu F&B Đa Dạng: Tận hưởng khu ẩm thực phong phú với nhiều món ăn và đồ uống phù hợp với gia đình.

- Thành Phố Ban Mai x Andros Fruit Me Up & Jelly Cool: Tại đây, các bé không chỉ được vui chơi mà còn được trải nghiệm hương vị trái cây tươi ngon, khám phá các trò chơi tương tác thú vị và nhận ngay những phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ!

Hẹn gặp gia đình mình tại Sundate Festival - Vương Quốc Mặt Trời !

Chỉ còn vài ngày nữa, Vương Quốc Mặt Trời rực rỡ sẽ chính thức mở cửa chào đón bạn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ!

Sundate Festival 2025 là hành trình xây dựng sân chơi bền vững, an toàn và mang tính giáo dục, nơi những "cuộc hẹn cùng ngày nắng" trở thành thói quen đẹp, nuôi dưỡng sự gắn bó, năng lượng tích cực và tình yêu thương.

Hãy nhanh tay săn vé Early Bird cho Đấu Trường Mặt Trời và Nhà Ga Mặt Trời trước ngày 15/11 để nhận ưu đãi tốt nhất. Đừng chần chừ, hãy trở thành một trong 10.000 gia đình đầu tiên bước vào Vương Quốc Mặt Trời và viết nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất!

Mở cửa miễn phí toàn bộ khu check-in: Sunnie Khổng Lồ, Thung Lũng Ánh Sáng, Biển Lung Linh, Thành Phố Ban Mai! Xách ba lô lên và cùng cả nhà hẹn hò với ngày nắng cuối tháng 11 này nhé!