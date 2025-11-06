Nhiều phụ huynh Việt thiếu thời gian cho con - Sundate mở ra nền tảng kết nối gia đình quốc gia

Một bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội: Bé gái ngồi chờ bố về ăn cơm, trước mặt là mâm cơm nguội. Dòng chú thích ngắn gọn của người mẹ: "Chảy nước mắt vì thương con. 10 giờ đêm quyết đợi bố về ăn cơm. Thứ con nhận lại là bàn cơm lạnh ngắt". Hơn 5.000 lượt thả tim và hàng trăm bình luận thương cảm từ cộng đồng mạng và đằng sau đó là một nỗi buồn rất thật:

Nhiều gia đình Việt đang thiếu vắng "thời gian chất lượng" bên nhau!

Áp lực cơm áo và những phút giây bị đánh cắp

Nhịp sống hiện đại khiến cha mẹ Việt ngày càng bận rộn hơn. Không chỉ làm việc 8 tiếng ở công ty, nhiều người còn đem việc về nhà, hoặc "mắc kẹt" trong chiếc điện thoại dù đang ngồi cạnh con. Thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam.

Một khảo sát của công ty OnePoll năm 2019 với 2.000 phụ huynh có con trong độ tuổi từ 3 đến 16 tại Mỹ cho thấy: 82% trẻ em phàn nàn rằng cha mẹ không dành đủ thời gian cho mình, và 67% cha mẹ lo sợ đã bỏ lỡ những cột mốc quan trọng trong tuổi thơ của con.

Tại Việt Nam, Điều tra Gia đình quốc gia năm 2006 (công bố 2008) cũng từng cảnh báo: 21,5% người cha và 6,8% người mẹ có con dưới 15 tuổi không có thời gian chăm sóc con, nguyên nhân chủ yếu do gánh nặng mưu sinh.

Thế nhưng, gần 20 năm sau, áp lực ấy không hề giảm. Một khảo sát của học sinh THPT tại TP.HCM năm 2024 cho thấy 43,2% Gen Z cảm thấy cha mẹ không hiểu mình, và 38% dành hơn 4 giờ/ngày cho mạng xã hội.

Trong khi đó, phần lớn cha mẹ cũng thú nhận dành quá nhiều thời gian cho công việc và thiết bị di động. Câu hỏi đặt ra: Nếu bữa cơm chung ngày càng hiếm hoi, và những cuộc trò chuyện dần biến mất, liệu sợi dây kết nối gia đình có đang mỏng manh đi từng ngày?

" Thời gian chất lượng ": Khi ít hơn lại là nhiều hơn

Các chuyên gia xã hội học nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là cha mẹ ở cạnh con bao lâu, mà là ở bên con thế nào. Ông Kyle D. Pruett, M.D., Giáo sư Tâm thần học Trẻ em tại Đại học Yale, Hoa Kỳ cho rằng, chỉ cần 8 phút "chất lượng" mỗi ngày, nghĩa là cha mẹ toàn tâm toàn ý, không điện thoại, không công việc cũng có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên cảm xúc và nhận thức của trẻ.

Nhà báo, Nhà Giáo dục Nhật Ota Toshimasa (tác giả cuốn sách "3 phút cho ông bố bận rộn") từng tính toán: Nếu cha mẹ dành trọn mỗi Chủ nhật cho con từ khi con sinh ra đến 6 tuổi, tổng thời gian đó chỉ chiếm 1% cuộc đời, nhưng có thể mang lại 99% ký ức hạnh phúc cho trẻ.

Thế nhưng, trong khi nhiều phụ huynh thừa nhận "đến thời gian cho bản thân còn không có", trẻ em lại đang đánh mất tuổi thơ bên màn hình, tự chơi một mình, hoặc phải đợi chờ cha mẹ.

Nói về việc thiếu quan tâm đến con cái, một bà mẹ trẻ ở TP.HCM chia sẻ: "Tôi từng nghĩ, khi kiếm đủ tiền, tôi sẽ có thời gian cho con. Nhưng rồi con lớn nhanh quá, mà cơm nhà vẫn lạnh".

Áp lực học tập cũng có thể làm tổn thương con

Trong một khía cạnh khác, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc cha mẹ đặt kỳ vọng quá lớn hoặc ép con học quá sức cũng là một dạng "thiếu thời gian chất lượng". Trẻ có thể ngồi bên cha mẹ suốt nhiều giờ học thêm, nhưng điều còn thiếu là sự thấu hiểu và đồng hành thực sự.

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/12 tới đây, lần đầu tiên đưa hành vi "cưỡng ép thành viên học tập quá sức" vào nhóm vi phạm hành chính. Theo điều 40 của nghị định, người nào cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, với điều 38, người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em cũng sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Những quy định này không chỉ là biện pháp răn đe, mà còn là lời nhắc nhở về quyền được nghỉ ngơi và được yêu thương của con trẻ.

Sundate - Cuộc hẹn cùng ngày nắng, khơi lại sợi dây gắn kết

Trong bối cảnh đó, Sundate Festival - Cuộc hẹn cùng ngày nắng ra đời như một lời nhắc dịu dàng dành cho hàng triệu gia đình Việt. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Sundate mang mô hình công viên chủ đề kết hợp giải trí - sáng tạo - thể thao, tạo nên ngày hội gia đình quy mô toàn quốc. Sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM từ 29 - 30/11/2025, dự kiến thu hút 10.000 gia đình tham dự, cùng bước vào Vương quốc Mặt Trời rực rỡ, nơi mỗi hoạt động là một hành trình khám phá, sẻ chia và học hỏi.

Khác với những lễ hội giải trí thông thường, Sundate được khởi xướng bởi TrinityLive và 2Res, vận hành bởi FlavaLive - những đơn vị nhiều năm gắn bó với các hoạt động văn hóa, cộng đồng. Mục tiêu của họ không chỉ là tổ chức sự kiện, mà là xây dựng một nền tảng kết nối gia đình quốc gia, nơi "cuộc hẹn cùng ngày nắng" trở thành thói quen đẹp trong đời sống người Việt.

"Chúng tôi muốn mỗi gia đình có một "buổi hẹn hò" thật sự - nơi cha mẹ gác lại điện thoại, cùng con chạy nhảy, sáng tạo và tận hưởng niềm vui trọn vẹn", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Khi niềm vui của con là sợi chỉ vàng kết nối cả nhà

Thế giới thay đổi từng ngày, nhưng giá trị của sự hiện diện thì không. Dành thời gian cho con không phải là sự hi sinh, mà là cách cha mẹ cùng con tạo nên ký ức. Đây là thứ mà tiền bạc hay thành tích học tập không thể thay thế. Và đôi khi, chỉ một "cuộc hẹn cùng ngày nắng" cũng đủ để hàn gắn lại những bữa cơm lạnh, và giúp con hiểu rằng: Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn luôn có thời gian cho con, nếu muốn!