Ngày hội gia đình lớn nhất năm – Sundate Festival 2025 sắp diễn ra ngay trung tâm Sài Gòn!

Cuối tháng 11 này, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ trở thành tâm điểm của niềm vui khi Sundate Festival 2025 – Vương quốc Mặt Trời chính thức diễn ra. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một công viên chủ đề (theme park) quy mô lớn được dựng giữa trung tâm thành phố, mang đến trải nghiệm độc đáo kết hợp sáng tạo – giải trí – thể thao vận động cho mọi thành viên trong gia đình.

Với kỳ vọng thu hút hơn 10.000 gia đình trên toàn quốc, Sundate Festival hứa hẹn là "ngày hội gia đình lớn nhất năm" – nơi phụ huynh và trẻ em cùng nhau tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuối năm, cùng chơi, cùng học và cùng gắn kết.

Một "cuộc hẹn cùng ngày nắng" dành cho mọi gia đình Việt

Kéo dài hai ngày 29 – 30/11, Sundate Festival hướng đến thông điệp "Cuộc hẹn cùng ngày nắng", cổ vũ tinh thần sống tích cực, năng lượng và kết nối giữa các thế hệ. Không chỉ là dịp vui chơi, đây còn là cơ hội để các gia đình dành thời gian bên nhau, cùng khám phá thế giới sáng tạo của âm thanh, màu sắc và cảm xúc – điều đôi khi bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.

Sự kiện do Flava, Trinity Live và 2Res tổ chức, phối hợp cùng InSpace (đơn vị sáng tạo), Yeah1 (đối tác truyền thông) và nền tảng vé độc quyền CTicket.vn. Với quy mô lớn, thiết kế công phu và trải nghiệm đa lớp, Sundate Festival hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa – giải trí đáng mong đợi nhất dịp cuối năm 2025.

Không gian rực rỡ giữa lòng thành phố: Vương quốc Mặt Trời chào đón mọi gia đình

Giữa trung tâm Sài Gòn, Vương quốc Mặt Trời hiện lên như một hành tinh đầy sắc màu và nụ cười. Bước qua cổng chào khổng lồ, du khách sẽ được chào đón bởi linh vật Sunnie biểu tượng của niềm vui và năng lượng, cùng không gian rực rỡ vàng – xanh – trắng đặc trưng.

Trong hành trình lan tỏa tinh thần "Cuộc hẹn cùng ngày nắng", Sundate Festival 2025 giới thiệu hình tượng linh vật Sunnie – đại diện cho ánh sáng, lạc quan và kết nối gia đình.

Sunnie khổng lồ

Được thiết kế với tạo hình tròn trịa, khuôn mặt rạng rỡ và tông màu vàng – xanh đặc trưng, Sunnie không chỉ là biểu tượng của Mặt Trời mà còn mang trong mình bốn tính cách cốt lõi phản ánh tinh thần của toàn lễ hội:

Lạc quan – luôn mỉm cười dù trong hoàn cảnh nào

Khuôn miệng cười tươi và đôi mắt khép cong đặc trưng khiến Sunnie trở thành biểu tượng của sự tích cực và hạnh phúc. Lạc quan là năng lượng nền tảng mà Sundate muốn gửi gắm mỗi nụ cười đều có sức lan tỏa, mỗi ngày mới đều có thể bắt đầu bằng một tia nắng.

Vui tươi – lan tỏa năng lượng của niềm hạnh phúc

Tư thế tung tăng, nhún nhảy của Sunnie thể hiện tinh thần vui tươi, tự do và yêu đời. Với trẻ em, đây là lời nhắc rằng niềm vui đơn giản nhất có thể đến từ những điều nhỏ bé: một bài hát, một trò chơi, hay một cái nắm tay cùng cha mẹ.

Can đảm – dám bước ra ánh sáng và thử thách bản thân

Dáng đi mạnh mẽ, đôi chân đang sải bước thể hiện tinh thần can đảm – dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng khám phá và học hỏi. Đây là phẩm chất mà Sundate Festival muốn nuôi dưỡng ở trẻ nhỏ: can đảm để sáng tạo, để nói lên suy nghĩ và sống là chính mình.

Truyền cảm hứng – kết nối và sẻ chia năng lượng tích cực

Với màu vàng chủ đạo, Sunnie như một "tia nắng sống động", truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh. Nhân vật này tượng trưng cho sự gắn kết giữa các thế hệ – giữa cha mẹ và con cái, giữa niềm vui cá nhân và cộng đồng.

Các khu vực mở cửa tự do được thiết kế công phu, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm check-in, vui chơi và khám phá cho mọi lứa tuổi:

Thung Lũng Ánh Sáng

Thung Lũng Ánh Sáng: Con đường hoa hướng dương khổng lồ với hệ thống gương phản chiếu, ánh sáng lung linh và không gian tương tác, nơi bạn có thể ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ bên gia đình.

Biển Lung Linh

Biển Lung Linh: Thế giới đại dương thu nhỏ với các tạo hình san hô, cá biển và ánh sáng động – đưa trẻ em bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa lòng phố thị.

Thành Phố Ban Mai x Fruit Me Up & Jelly Cool: Khu vực kết hợp thương hiệu và sáng tạo nghệ thuật, tái hiện thị trấn sắc màu với vòng quay Mặt Trời, khu workshop mini, trò chơi tương tác và quầy giải khát cho cả nhà.

Thành phố Ban Mai

Sunnie khổng lồ: Biểu tượng trung tâm của lễ hội – linh vật Mặt Trời cao hơn 5 mét, điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ cho mọi du khách.

Tất cả cùng tạo nên một "vũ trụ ánh sáng" ngay giữa lòng Sài Gòn, nơi mỗi bước chân đều ngập tràn màu sắc và niềm vui.

Hai hoạt động trải nghiệm độc quyền – giới hạn vé Early Bird

Bên cạnh không gian mở cửa tự do, Sundate Festival mang đến hai hoạt động trải nghiệm độc quyền dành cho các gia đình yêu thích vận động và khám phá:

Nhà Ga Mặt Trời (Sun Station): Hành trình "lên tàu cùng Sunnie" đi qua các vùng đất của Vương quốc Mặt Trời, giúp trẻ học hỏi về thiên nhiên, năng lượng và tinh thần tích cực.

Giá vé: 50.000 VND/vé

Đấu Trường Mặt Trời (Sun Arena): Khu trò chơi vận động dành cho cả cha mẹ và con, nơi các thành viên cùng vượt qua thử thách thể lực, khéo léo và tinh thần đồng đội để giành huy chương ánh sáng.

Giá vé: 90.000 VND/vé

Vé Early Bird hiện đã mở bán đến ngày 15/11/2025 trên nền tảng C Ticket . Khách tham dự có thể chọn khung giờ linh hoạt từ 8h sáng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Trung tâm Thương xá Tax cũ).

Sundate Festival 2025 không chỉ tạo ra một lễ hội giải trí, mà còn hướng đến giá trị bền vững trong giáo dục và cảm xúc gia đình. Mỗi khu vực được thiết kế an toàn, thân thiện, khuyến khích trẻ nhỏ vận động, sáng tạo và học cách sẻ chia.

"Hơn cả một sự kiện – đây là hành trình kết nối thế hệ. Sundate Festival là nơi cha mẹ và con trẻ cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên trong niềm vui."

Sự kiện góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy thói quen chơi – học cùng con, và tái khẳng định vai trò của niềm vui trong việc nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

Không chỉ là điểm đến của mùa lễ hội, Sundate Festival còn là dấu mốc khởi đầu cho một thói quen mới: dành thời gian chất lượng bên người thân. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành "vương quốc của ánh sáng và tiếng cười", nơi âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc hòa làm một.

Một ngày nắng, một nụ cười, một cuộc hẹn cho cả gia đình – đó chính là tinh thần mà Sundate Festival 2025 muốn gửi gắm đến mọi người.

Thông tin chi tiết sự kiện

Tên sự kiện: Sundate Festival 2025 – Vương quốc Mặt Trời

Thời gian: 29 – 30/11/2025

Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Trung tâm Thương xá Tax cũ), TP.HCM

Giá vé:

Nhà Ga Mặt Trời: 50.000 VND/vé

Đấu Trường Mặt Trời: 90.000 VND/vé

(Các khu vực khác được trải nghiệm miễn phí)

Thời hạn vé Early Bird: Đến hết 15/11/2025

Mua vé tại: CTicket.vn

Tổ chức bởi: Flava, Trinity Live, 2Res

Đối tác sáng tạo: InSpace

Đối tác truyền thông: Yeah1,

Đối tác tài trợ: Fruit Me Up, Jelly Cool

Sundate Festival – nơi ánh sáng, âm nhạc và tình thân gặp nhau. Cuối tháng 11 này, hãy cùng gia đình bạn đón nắng, đón cười, và cùng khám phá Vương quốc Mặt Trời giữa lòng Sài Gòn!

ANDROS Fruit Me Up mang đến những bữa nhẹ từ trái cây tiện lợi cho trẻ em, đồng thời bổ sung các chat dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và hệ mien dịch.

Với 80% nước ép trái cây tự nhiên cùng kết cấu mềm mượt từ konjac, Kem Thạch JELLY COOL là trải nghiệm thưởng thức kem độc đáo cho bé cùng cả gia đình.



Flava Live là nền tảng nghệ thuật, thể thao, văn hóa và sáng tạo vì cộng đồng, Flava không chỉ lan tỏa cảm hứng sống đầy màu sắc mà còn kiến tạo những trải nghiệm đậm "hương vị cuộc sống."

Trinity Live, Với triết lý "We're not an event agency – We are an experience design house", Trinity Live mang đến những khoảnh khắc sống động, kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng Việt Nam.




