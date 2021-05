Cầm 100k đi chợ mua đồ mà cũng được bữa tối rất "ra gì và này nọ", chị em mau vào xem ngay

Thực đơn cơm tối gồm các món sau:

Rau cải thìa luộc

Cánh gà sốt me

Đậu phụ sốt nấm

1. Rau cải thìa luộc

Vì trong thực đơn cơm tối đã có 2 món ăn mặn nên bạn cần cân bằng vị giác của cả nhà. Món rau luộc hoặc món canh rau đơn giản sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với gà sốt me và đậu phụ sốt nấm. Rau cải thìa có phần bẹ lớn, ngọt thanh, ít lá. Khi ăn cảm thấy độ giòn và không nồng của rau. Bạn có thể chuẩn bị một chén nước tương với tỏi và ớt băm nhỏ để làm nước chấm cho món rau luộc này nhé! Hoặc nếu cầu kỳ hơn thì có thể àm" data-rel="follow">làm kho quẹt để chấm cùng sẽ giúp món ăn càng tăng thêm độ hấp dẫn đấy!

Cách luộc rau cải thìa

Cải thìa cắt gốc rửa sạch cho vào nồi nước sôi có một ít muối để luộc. Khi cải vừa chín tới thì vớt ra rổ cho ráo nước sau đó xếp vào đĩa. Rau khi luộc xong nên ăn ngay để đảm bảo độ tươi ngon của món ăn.

Chi phí: Khoảng 5.000 đồng



2. Cánh gà sốt me



Cánh gà là loại nguyên liệu rất quen thuộc với nhiều gia đình, nhất là các gia đình có con nhỏ. Đây là loại nguyên liệu dễ chế biến thành các món ăn ngon mà làm lại nhanh gọn để ăn cơm hay ăn vã đều được. Thay vì làm những món ăn quen thuộc từ cánh gà bạn có thể sáng tạo thêm một chút khi chiên cánh gà đã ướp lên rồi phủ lên chúng lớp sốt me chua chua ngọt ngọt. Món ăn sẽ kích thích vị giác của cả nhà.



Cách làm cánh gà sốt me

Cánh gà rửa sạch, cắt làm 3 phần. Ướp vào cánh gà 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê bột gừng, 1/2 muỗng cà phê bột tỏi.

Nếu không có bột gừng và bột tỏi bạn có thể dùng nước gừng tỏi: Ngâm gừng tỏi xay với 2 muỗng canh nước nóng. Lọc lấy phần nước để ướp gà. Bước này giúp gà thấm gia vị, thịt thơm không bị tanh khi nguội.

Phủ đều gà với bột bắp. Cho 1 chén nước sôi vào me dằm lấy nước cốt me. Pha vào chén 5 muỗng canh nước me, 3 muỗng tương xí muội, 1 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường và 1 xíu muối. Khuấy đều. Nếm thử có vị mặn ngọt là được.

Đun nóng dầu cho gà vào chiên với lửa nhỏ đến khi gà vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu.

Phi thơm tỏi ớt rồi cho sốt vào chảo đun với lửa vừa, khi sốt sệt lại là được. Cho gà ra đĩa, rưới đều xốt lên.

>>> Xem cách làm theo từng bước tại đây

Chi phí: Khoảng 55.000 đồng







3. Đậu phụ sốt nấm

Món ăn dùng nóng, vị cay cay và nêm nếm vừa miệng. Miếng đậu phụ không bị vỡ nát hoà quyện với vị thơm của nấm, vị ngọt của thịt hấp dẫn cực kỳ. Nếu nhà có con nhỏ bạn có thể giảm bớt độ cay để các bé ăn được nhé!



Cách làm đậu phụ sốt nấm

Hành lá, ớt trái băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ thái mỏng. Nấm hương ngâm nước cho mềm rồi vắt ráo, cắt hạt lựu. Đậu phụ non cắt khoanh tròn dày 0.5-1cm.

Phi thơm tỏi với một ít dầu ăn rồi cho 2 thìa cafe sa tế cùng 2 thìa cafe dầu hào vào trộn đều. Tiếp theo cho thịt heo xay vào xào chín. Thêm nấm vào đảo đều. Thêm một ít nước, nêm nếm với nước tương cho vừa miệng.

Nhẹ nhàng cho đậu phụ non vào, không dùng đũa đảo để tránh đậu bị vỡ. Lắc nhẹ chảo để sốt được áo đều đậu.

Nấu nhỏ lửa trong 5 phút là được. Trước khi tắt bếp cho hành lá và ớt băm nhỏ vào.

>>> Bạn có thể xem cách làm theo từng bước tại đây



Chi phí: Khoảng 15.000 đồng

Hi vọng bạn sẽ hài lòng với thực đơn cơm tối này!