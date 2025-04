Call me Duy gây bất ngờ với hình ảnh mới trong chuyến du lịch Thái Lan

Khác với ngoại hình có phần thư sinh thường thấy, Call me Duy trong hình ảnh mới khiến nhiều người khá bất ngờ bởi body to lớn, săn chắc. Nhiều người để lại bình luận khen nam KOC chăm tập thể dục thể thao.

Call me Duy tham gia lễ hội té nước trong hình ảnh mới được anh đăng tải

Lễ hội Songkran hay còn gọi là lễ hội té nước, diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4, là dịp người dân Thái Lan cùng du khách chào đón năm mới bằng các hoạt động truyền thống như té nước để cầu may mắn và gột rửa những điều không may mắn của năm cũ. Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Call me Duy cùng một số người bạn cũng tranh thủ dịp này tới Thái Lan, hòa cùng không khí sôi động nơi đây.

Call me Duy trong chuyến du lịch Thái Lan

Call me Duy khi tham dự show thời trang tại Pháp hồi đầu năm 2024

Hình ảnh quen thuộc của Call me Duy.

Call Me Duy tên thật là Vũ Duy, được biết đến rộng rãi ở Việt Nam qua vai trò 'beauty blogger' với hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Trong sự nghiệp, Call Me Duy từng nhiều lần đạt được các thành tựu lớn như: KOL Tài năng 2020, Quán quân KOC Vietnam 2022. Duy cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng làm đẹp, thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và phong cách sống lành mạnh.