VnExpress dẫn nguồn The Paper ngày 6/1 đưa tin, người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Wang trở về nhà trong tình trạng say rượu và thấy vợ đang mắng con vì kết quả học tập kém. Anh Wang lên tiếng bênh vực con khiến hai vợ chồng nổ ra tranh cãi kịch liệt. Tại đỉnh điểm cơn giận, anh đột ngột thấy lồng ngực đau nhói như bị xé toạc, mồ hôi vã ra như tắm, chân trái tê dại và mất cảm giác.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện địa phương cho thấy huyết áp bệnh nhân vọt lên trên 200 mmHg. Hình ảnh chụp cắt lớp (CTA) xác nhận tình trạng bóc tách động mạch chủ (aortic dissection) nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh nhân lập tức được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Bác sĩ Lu Weiqin, Phó trưởng khoa Ngoại mạch máu, cho biết tổn thương của bệnh nhân hết sức phức tạp. Động mạch chủ bị rách kéo dài từ đoạn dưới đòn trái xuống tới động mạch chậu, với chiều dài gần 40 cm. Vết rách lớn này làm cản trở dòng máu nuôi các cơ quan quan trọng như gan, lách, dạ dày, thận và hai chi dưới. Nếu không được can thiệp kịp thời, các tạng có nguy cơ hoại tử do thiếu máu, dẫn tới tử vong.

Cãi nhau vợ, người đàn ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Ảnh minh họa.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, huy động ê-kíp của giáo sư Jiang Jinsong cùng bác sĩ Lu Weiqin tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Các bác sĩ áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch xâm lấn tối thiểu, đưa stent graft vào đúng vị trí tổn thương nhằm che phủ vết rách và tái lập dòng chảy máu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, giúp bệnh nhân nhanh chóng giảm đau ngực và dần hồi phục cảm giác ở chân.

Phân tích nguyên nhân, giáo sư Jiang Jinsong cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không tuân thủ điều trị đều đặn, khiến huyết áp thường xuyên mất kiểm soát. Động mạch chủ là mạch máu lớn nhất cơ thể, luôn phải chịu áp lực cao. Khi huyết áp tăng mạnh, kết hợp với rượu bia và kích động cảm xúc, áp lực lên thành mạch giống như “đạp thêm ga” cho một hệ thống đã quá tải. Lớp nội mạc bị rách, máu tràn vào lớp giữa tạo thành “lòng giả”, có thể gây vỡ mạch bất cứ lúc nào.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về trường hợp ông Trương, sống tại Dương Châu (Giang Tô). Sau một cuộc cãi vã gay gắt với vợ vì những chuyện sinh hoạt thường ngày, ông đột ngột đau ngực dữ dội rồi gục xuống. Ông được người nhà đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán vỡ một mạch máu lớn do huyết áp tăng đột ngột.

Chia sẻ khi đang nằm điều trị trên giường bệnh, ông Trương vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi không thể diễn tả được, cơn đau thực sự không thể chịu nổi".

Theo Người đưa tin, bác sĩ Hao Guoqiang, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Can thiệp và Mạch máu thuộc Bệnh viện Nhân dân Giang Đô ở Dương Châu, cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nguy kịch của bệnh nhân xuất phát từ sự kích động cảm xúc mạnh. "Khi con người tức giận, huyết áp có thể tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Ở trường hợp ông Trương, huyết áp tăng cao nghiêm trọng đã khiến lớp nội mạc của động mạch chủ bị vỡ, dẫn đến nguy cơ chảy máu nội tạng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng", bác sĩ Hao phân tích. Rất may mắn, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của ông Trương hiện đã ổn định.

Từ những ca bệnh trên, các chuyên gia cảnh báo mối liên hệ mật thiết giữa tăng huyết áp và các biến chứng nguy hiểm như phình, bóc tách hoặc vỡ động mạch chủ. Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp, nhất là những người dễ nóng giận trong giai đoạn giao mùa thu – đông, cần hết sức cẩn trọng.

Bên cạnh việc tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh được khuyến cáo hạn chế vận động gắng sức, duy trì lối sống lành mạnh và quan trọng nhất là kiểm soát cảm xúc, giữ tinh thần ổn định để giảm thiểu nguy cơ xảy ra những biến chứng nguy hiểm bất ngờ