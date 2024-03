Cái kết bi thảm của người phụ nữ khiến Marilyn Monroe bị lu mờ

Ngày 16/1/2023, Gina Lollobrigida vĩnh viễn rời xa nhân thế ở Rome, Italy, khép lại 95 năm cuộc đời nhiều vinh quang nhưng cũng bi ai của minh tinh màn bạc lừng lẫy một thời. Là cái tên được săn đón nhất nhì Hollywood vào thế kỷ 20, đến trước lúc nhắm mắt xuôi tay, lời cuối bà nói với con trai là “Mẹ đã làm sai mọi thứ”.

Nàng Mona Lisa của thế kỷ 20

Gina Lollobrigida sinh ngày 4/7/1927 trong một gia đình lao động nghèo ở Subiaco, Italy. Bà là người thứ hai trong số 4 chị em gái. Sớm ý thức được ngoại hình trời cho, bà tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp từ sớm. Cột mốc quan trọng nhất là giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Italy vào năm 1947.

Gina Lollobrigida là biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Italy và Hollywood. Ảnh: Allstar.

Từ năm 1945, Gina bắt đầu bước chân vào thế giới diễn xuất, nhưng chỉ đảm nhận các nhân vật nhỏ. Thành công đầu tiên trong sự nghiệp là vai diễn trong bộ phim hài lãng mạn Italy Bread, Love and Dream (1953). Tác phẩm không chỉ đạt thành công phòng vé, còn giúp Gina nhận được đề cử BAFTA (được ví như giải Oscar của Anh) và chiến thắng giải Ruy băng Bạc của Italy. Sau đó, bà tiếp tục ghi dấu ấn trong ngành điện ảnh quê nhà với The Wayward Wife (1953) và Woman of Rome (1954). Ngoài ra, bà cũng đóng phim của Pháp như Fearless Little Soldier (1952), Beauties of the Night (1952) và Le Grand Jeu (1954)...

Bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của bà là Beat the Devil (1953), đóng vai vợ của nhân vật do tài tử Hollywood Humphrey Bogart đảm nhận.

Năm 1961, bà đóng vai chính trong Cone November . Màn thể hiện xuất sắc giúp bà chiến thắng giải Quả cầu Vàng danh giá. Cùng năm, bà được mời đến lễ trao giải Oscar để xướng tên người chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Gina là vào thập niên 1950 và 1960. Bà liên tục được mời tham gia các dự án lớn như Woman of Straw (1964), Strange Bedfellows (1965), Hotel Paradiso (1966), The Private Navy of Sgt. O'Farrell (1968)...

Đến những năm 1970, Gina bắt đầu chững lại. Những bộ phim có bà góp mặt không gây nhiều tiếng vang. Dù vậy, bà không mất đi vị thế trong ngành, bằng chứng là được mời làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Moscow lần thứ 8 (1973) hay Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 36 (1986)... Bà cũng được mời đóng phim truyền hình, thậm chí được đề cử Quả cầu Vàng với Falcon Crest .

Gina chưa bao giờ để bản thân thụt lùi. Khi công việc diễn xuất đi xuống, bà làm mới mình bằng cách chuyển sang làm nhà điêu khắc, chính trị gia, nhiếp ảnh gia và nhà báo. Năm 1974, bà có được cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro.

Gina Lollobrigida được ví như Mona Lisa của thế kỷ 20. Ảnh: Courtesy Everett Collection.

Không chỉ tài năng, Gina Lollobrigida còn được ca ngợi nhờ vẻ ngoài quyến rũ. Khuôn mặt sắc sảo cùng thân hình đồng hồ cát 91-56-89 cm vào thời kỳ đỉnh cao của bà khiến cánh mày râu mê mệt còn phụ nữ phát điên, vì ghen tỵ. Người ta gọi bà là Mona Lisa của thế kỷ 20, biểu tượng tình dục số 1 Hollywood.

Tài tử Humphrey Bogart từng tuyên bố sức hút của Gina Lollobrigida làm cho Marilyn Monroe trông giống như sao nhí Shirley Temple (ý chỉ như trẻ con).

Hai cuộc hôn nhân thất bại

Năm 1949, Gina kết hôn với Milko Skofic, bác sĩ người Slovenia. Sau khi về chung nhà, người chồng bỏ nghề y để làm quản lý cho vợ. Hai người có chung một con trai, Milko Skofic Jr. (SN 1957). Họ ly hôn vào năm 1971. Truyền thông nhận định rất ít cuộc hôn nhân có thể tồn tại khi Gina luôn trong tầm ngắm của vô số đàn ông có địa vị.

Lý do khác đến từ tính cách mạnh mẽ, hiếu chiến và thích làm theo ý mình của nữ diễn viên huyền thoại. Chính con trai bà cũng phải thừa nhận điều đó trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên Daily Mail vào ngày 6/3.

“Điều mang lại năng lượng cho mẹ tôi là chiến đấu với ai đó. Khi bà xác định được mục tiêu, người đó sẽ nằm trong tầm ngắm của bà trong nhiều tháng. Bạn nhớ rằng lúc mẹ tôi còn là diễn viên, để trở thành phụ nữ độc lập và có bước tiến, bạn phải là một chú chó bulldog. Bạn phải cắn mọi người. Đó có lẽ là điểm mạnh và điểm yếu của bà ấy”, Milko nói.

Sự quyến rũ của Gina khiến cho Marilyn Monroe chỉ như một đứa trẻ. Ảnh: Getty Images.

Tháng 10/2006, ở tuổi 79, Gina tuyên bố với tạp chí Hola! kế hoạch đính hôn với doanh nhân người Tây Ban Nha kém 34 tuổi Javier Rigau y Rafols. Họ gặp nhau tại một bữa tiệc ở Monte Carlo (Monaco) năm 1984 và gắn bó từ đó. Tuy nhiên, lễ đính hôn vào tháng 12/2006 bị hủy bỏ, được cho là sự quan tâm quá mức của giới truyền thông. Sau đó lại có tin cặp đôi ký hợp đồng tiền hôn nhân và kết hôn ở Tây Ban Nha vào cùng năm.

Tháng 1/2013, Gina bất ngờ đệ đơn kiện Rigau, trong đó cáo buộc tình cũ tổ chức buổi lễ bí mật để kết hôn với kẻ mạo danh bà ở Barcelona (Tây Ban Nha). Theo Gina, tình cũ muốn chiếm đoạt tài sản sau khi bà qua đời. Bà cho biết Rigau lừa bà đưa giấy ủy quyền và lợi dụng việc bà không hiểu tiếng Tây Ban Nha để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Tháng 3/2017, Gina thua kiện nhưng tuyên bố sẽ kháng cáo. Đến năm 2019, Tòa Thượng thẩm Roma, với sự đồng ý của Giáo hoàng Francis, đã tuyên bố vô hiệu hóa cuộc hôn nhân giữa Gina và Rigau.

Mất tất cả vì trai trẻ

Mất nhiều năm mới cắt đứt hẳn với người cũ, Gina không ngờ những năm cuối đời lại dùng để giải quyết một vụ kiện khác, cũng liên quan đến trai trẻ. Thậm chí ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, vụ kiện vẫn chưa kết thúc.

Tháng 11/2023, Andrea Piazzolla (SN 1987), trợ lý riêng của Gina, bị tòa án ở Rome kết án 3 năm tù về tội ăn cắp hàng triệu USD của ngôi sao Hollywood trước khi bà qua đời. Tòa yêu cầu Andrea Piazzolla phải giao ngay cho Milko Skofic Jr., con trai duy nhất của Gina, số tiền khoảng 482.000 USD. Ngoài ra, nhà chức trách sẽ xác định tổng số tiền mà Piazzolla lấy từ nữ diễn viên (theo Milko là khoảng 5,36 triệu USD) và có hướng xử lý phù hợp.

Theo The Telegraph (Anh), Piazzolla được cho là bắt đầu làm trợ lý cho nữ diễn viên Italy vào năm 2009. Về sau, người này chuyển đến sống cùng Gina tại biệt thự trên đường Appian Way ở Rome.

Thời điểm đó, ngoài biệt thự màu hồng, Gina còn sở hữu thêm 3 căn hộ khác trong thành phố, một ngôi nhà ở Monte Carlo, xưởng vẽ ở Tuscany cùng nhiều trang sức, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc và đồ nội thất cổ trị giá 5,45 triệu USD.

Tuy nhiên, vào thời điểm khi Gina qua đời ở tuổi 95 vì suy thận, phần lớn tài sản trị giá 10,9 triệu USD của bà đã bị tiêu tan.

Gina Lollobrigida và trợ lý cá nhân Andrea Piazzolla. Ảnh: Shutterstock.

Tờ báo địa phương La Stampa đưa tin Piazzolla bị cáo buộc “tẩy não” và “ lừa đảo ” nữ diễn viên để lấy cắp tài sản của bà từ năm 2013 đến 2018. Trợ lý 8X cũng bị nghi lợi dụng trạng thái tinh thần thiếu minh mẫn của Gina, buộc bà xa lánh gia đình.

Trước tòa, công tố viên Eleonora Fini nhấn mạnh tình trạng mong manh và dễ bị tổn thương của biểu tượng gợi cảm một thời. Trong khi đó, chuyên gia pháp y Massimo Di Genio cho biết Gina là nạn nhân của sự suy yếu nhận thức đúng đắn về thực tế.

Phiên tòa bắt đầu trước khi Gina qua đời. Ngay cả khi ra tòa, Gina vẫn bảo vệ trợ lý trẻ tuổi, khẳng định anh giống như con trai bà, trong khi lên án Milko “biến mất khỏi cuộc đời tôi trong nhiều năm và quay trở lại không phải để hỗ trợ tôi về mặt tình cảm mà để lấy đi sự giàu có của tôi”.

Mặc dù vậy, Piazzolla vẫn bị buộc tội thao túng tâm lý Gina. Chuyên gia do tòa án chỉ định xác nhận nữ diễn viên không thể tự xử lý tài chính của mình.

Sau khi bị kết tội, Andrea Piazzolla tuyên bố sẽ kháng cáo. “Tôi là người duy nhất chăm sóc Gina Lollobrigida một cách yêu thương”, nam trợ lý nói.

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail , Milko cho biết mẹ ông dễ bị những kẻ cơ hội tấn công, nhưng bà thường tỉnh ngộ đúng lúc và xua đuổi những kẻ đó. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra trong trường hợp của Piazzolla.

“Kẻ lừa đảo đó hiểu khá nhanh rằng nếu bạn tâng bốc bà ấy, bạn sẽ có được thứ mình muốn. Vì vậy, anh ta đã nịnh nọt bà. Thật không thể tin được. Khi nói chuyện, anh ta gần như quỳ xuống trước mặt bà. Tôi không biết liệu mối quan hệ của họ có phải là tình dục hay không. Mẹ tôi luôn có thứ này dành cho những chàng trai trẻ, nên có lẽ vậy. Tôi không biết”, nam lập trình viên máy tính nói.

Milko tự nhận không phải kiểu người đa nghi và hay nghĩ xấu về người khác. Lúc mới gặp Piazzolla, ông cố gắng nhìn nhận mặt tốt của đối phương.

Tuy nhiên, mối lo ngại của ông tăng lên vào năm 2011 khi Gina và Piazzolla trở về nhà sau chuyến đi New York. Thời điểm đó, Milko sống cùng vợ và con trai trong ngôi nhà khác trên đất của mẹ mình.

Milko nhớ lại ngày ông đang nói chuyện với mẹ trong bếp và Piazzolla bước vào: “Tên ngốc đó nói, ‘Cuối cùng tôi cũng đã dàn xếp được hòa bình giữa anh và mẹ anh’. Tôi nhìn anh ta và nghĩ, ‘Anh ta đang nói về cái gì vậy? Mẹ con tôi vẫn ổn’. Anh ta đã làm những điều kỳ lạ ở New York như treo một tấm biển trên cầu với dòng chữ ‘Anh yêu em’. Điều đó thực sự có tác dụng với mẹ tôi. Bà ấy tin bất cứ điều gì anh ta nói”.

Ông Milko tin mẹ mình bị Piazzolla thao túng tâm lý trong nhiều năm. Ảnh: Shutterstock.

Khi Milko đưa những băn khoăn của mình nói với mẹ, Gina bảo vệ Piazzolla. Không lâu sau đó, một chiếc khóa được lắp đặt trên cánh cổng ngăn cách vườn của nhà Milko và mẹ.

“Tôi sống gần mẹ trong trường hợp bà cần tôi. Con trai tôi thường đến đó hàng ngày và tôi gặp bà ấy vào những lúc không đi làm, nhưng đột nhiên chúng tôi không thể nữa. Tôi gọi cho bà ấy để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy viện ra đủ lý do hoặc anh ta nhấc máy và bảo tôi gọi lại sau. Bây giờ tôi biết anh ta muốn cô lập bà ấy với chúng tôi… Tôi ước mình có mặt cạnh bà nhiều hơn”, ông kể.

Vấn đề cuối cùng cũng xảy ra vào năm 2013. Milko phát hiện ra hóa đơn trị giá hơn 100.000 euro (109.000 USD) cho một chiếc ôtô. Lúc đó, quản gia, người làm vườn và tài xế của Gina đều đã bị sa thải. Một số người bạn thân nhất cũng phàn nàn về việc không thể liên lạc với bà.

Milko hỏi mẹ nhưng câu trả lời nhận được là lời khen dành cho nam trợ lý. Bà ca ngợi Piazzolla là thiên tài, mua ôtô rồi bán lại để kiếm tiền.

“Tôi nói với bà anh ta đang lợi dụng bà nhưng tôi không biết điều đó tệ đến mức nào. Anh ta mua một chiếc Ferrari trị giá 300.000 euro (327.000 USD) bằng tiền của mẹ tôi, bán nó với giá 200.000 euro (218.000 USD) và chuyển tiền vào tài khoản của bố mẹ anh ta. Nghe có vẻ khó tin phải không?”, ông cho biết.

Nhận thấy tình hình bất ổn, Milko nộp đơn lên tòa án để xin một người giám hộ hợp pháp độc lập để điều hành công việc của mẹ ông. Tuy nhiên, ông rút đơn khi Gina hứa cho ông một vị trí trong hội đồng quản trị của công ty để ông có thể theo dõi chi tiêu của bà. Thế nhưng, bà thay đổi quyết định khoảng một tuần sau đó và xem con trai như “ác quỷ”.

Năm 2016, vợ con của Milko bị đuổi khỏi nhà. Một năm sau, Milko nhận được thư từ luật sư thông báo mẹ ông bị ốm nặng, phải nhập viện điều trị và yêu cầu ông đến gặp bà.

Milko nộp đơn xin quyền giám hộ hợp pháp lần thứ hai vào năm 2017 và được cấp hai năm sau đó. Ông cũng báo cáo với chính quyền về hành vi thao túng mẹ ông của Piazzolla. Nhà chức trách tiến hành đánh giá tâm thần của Gina và xác định bà cần có người giám hộ.

Nữ diễn viên nổi giận. Bà lập di chúc vào năm 2017, bỏ tên Piazzolla vào danh sách người thừa kế cùng con trai ruột, mà không biết gần như toàn bộ tài sản đã biến mất.

"Cho đến khi chúng tôi nhìn thấy sổ ngân hàng từ tài khoản của bà ấy ở Monte Carlo như một phần của cuộc điều tra, tôi mới nhận ra gã đó lừa bà ấy triệt để. Bảy ngày một tuần trong một năm, anh ta lấy thẻ tín dụng của công ty bà vào lúc 3h sáng hoặc một giờ điên rồ nào đó tương tự rồi rút ra 1.500 euro (hơn 1.600 USD). Một ngày sau khi bà ấy gửi séc vào ngân hàng từ việc bán đồ trang sức, 4,5 triệu euro (4,9 triệu USD) đã được chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài. Tôi nhận ra kẻ gian này chính là ác quỷ", Milko nhớ lại.

Thời điểm di chúc được đọc lên sau khi Gina mất, Milko cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Ông tuyên bố không quan tâm đến di chúc, thay vào đó đau lòng vì thấy mẹ bị thao túng tâm lý đến mức lo lắng cho nam trợ lý cả sau khi bà rời xa nhân thế. Ông cũng tức nghẹn vì khoảng thời gian quý giá giữa mẹ con bị kẻ ác đánh cắp.

Hiện tại, Piazzolla vẫn được tự do trong thời gian kháng cáo. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối năm. Nam trợ lý phải đối mặt với hai cáo buộc khác là rửa tiền và lừa đảo.

Bà Gina đã qua đời được hơn 1 năm nhưng vụ kiện liên quan đến nam trợ lý chưa kết thúc. Ảnh: Shutterstock.

Những ngày cuối đời

Milko không gặp mẹ trong 5 năm do Piazzolla nắm quyền kiểm soát cuộc sống và công việc của bà. Những ngày cuối cùng của biểu tượng điện ảnh Italy trải qua trong một phòng khám tư nhân ở Rome, chứ không phải biệt thự màu hồng mà bà yêu thích.

“Trong vài tuần, bà ấy luôn trong tình trạng ngủ gà ngủ gật và không kiểm soát được nhận thức. Bạn cố gắng hiểu những gì bà ấy muốn qua đôi mắt. Tôi không biết bà ấy có biết đó là sự kết thúc hay không. Đôi khi bà ấy ở đó, nhưng rồi tâm trí lại lang thang. Đến một buổi sáng, bà ấy không còn ở đó nữa. Tôi nắm tay bà ấy. Bà ấy qua đời vào ngày hôm sau, ngay trước buổi trưa… Và kẻ hèn nhát đó - kẻ hèn nhát chết tiệt đó - không có ở đó. Anh ta lấy đi mọi thứ của bà ấy và khi thấy bà bất tỉnh một ngày trước khi chết, anh ta bỏ đi, không quay lại. Tôi hiểu có lẽ bà ấy không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn, nếu bạn quan tâm, bạn sẽ ở lại và nắm tay bà ấy đúng không? Nhưng không, kẻ gian đó đã rời đi”, Milko kể.

Một trong những điều cuối cùng mẹ nói với ông là “Mẹ đã làm sai mọi thứ”.

“Bà ấy rất xúc động vì lâu không gặp tôi. Tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó, bà nhận ra những thứ mình đã đánh mất và bản thân sống trong sự dối trá. Bà ấy cứ nói ‘Không’ liên tục”, ông chia sẻ.

Vào ngày Gina qua đời, Milko đã đến ngôi nhà từng là thời thơ ấu để lấy cho mẹ chiếc váy mặc trong quan tài, trong khi Piazzolla giao chìa khóa và rời đi trên chiếc Tesla.

"Điều đầu tiên tôi nhớ khi mở cửa là mùi nấm mốc. Ngôi nhà thật bừa bộn, bẩn thỉu. Nó không được làm sạch trong nhiều năm. Anh ta (Piazzolla) sống ở đó, cùng vợ con ở tầng trên. Mẹ tôi ngủ trên giường sofa trong phòng ở tầng dưới. Có một chiếc TV khổng lồ với hai loa lớn và cửa chớp đóng kín nên không thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta thường bế cô lên lầu vào phòng tắm. Bạn có thể tưởng tượng được không? Anh mua cho mình một chiếc Tesla nhưng lại không lắp thang máy cho bà ấy.

Chúng tôi đi vào phòng ăn, có một chiếc bàn lớn cho bà đặt những bức vẽ của mình nhưng không có gì ở đó cả. Người đại diện nói, 'Họ đã lấy hết mọi thứ'. Anh ấy thực sự bị sốc. Tôi lên lầu để lấy váy và nhìn thấy một trong những chiếc máy ảnh của bà ấy. Cả hai chúng tôi đều có chung niềm đam mê nhiếp ảnh nên tôi bắt đầu tìm kiếm những thứ còn lại. Chỉ còn lại một chiếc kỹ thuật số", Milko hồi tưởng.

Milko tiếc nuối vì không ở bên mẹ vào những năm cuối đời. Ảnh: Getty Images.

Hiện, Milko vẫn chưa quyết định có nên tranh chấp di chúc của mẹ hay không. Dù tức giận vì Piazzolla được trao quyền đối với các bức ảnh, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc và phim của mẹ mình, ông mong muốn hơn cả là sự yên bình.

Ông đang lên kế hoạch thành lập quỹ mang tên người mẹ nổi tiếng để hỗ trợ những tài năng trẻ trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Điều khiến ông thấy buồn nhất là mẹ mình đã cống hiến nhiều giá trị cho nước Italy và thế giới, nhưng điều cuối cùng mọi người nhớ đến là ồn ào liên quan đến nam trợ lý. Ngoài ra, căn biệt thự màu hồng cũng sẽ được rao bán để trả nợ cho Gina.