Giày đế đỏ Louboutin: Khi mỗi đôi giày là một tác phẩm nghệ thuật, đề cao vẻ đẹp và sự gợi cảm của phái nữ

Khi nhắc đến Louis Vuitton, người ta sẽ nghĩ đến những họa tiết monogram quen thuộc, và Chanel là họa tiết chần quả trám kinh điển. Còn đối với Christian Louboutin, giày đế đỏ đã trở thành biểu tượng cho hãng giày ưu tiên về vẻ đẹp và sự gợi cảm.

Dù không phải là đôi giày mà người đi cảm thấy thoải mái, thế nhưng 30 năm qua, nó vẫn chinh phục được phái đẹp và giới thời trang bởi phong cách vô cùng bền bỉ. Christian Louboutin là hãng giày nổi tiếng được đặt tên theo người sáng lập ra nó – nhà thiết kế Christian Louboutin.

Tuy có nền móng từ năm 1991 khi Christian mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Paris (Pháp), nhưng phải đến năm 1993, thiết kế giày đế đỏ ra đời thì Christian Louboutin mới trở thành một thương hiệu nổi tiếng.

Nhà thiết kế giày Christian Louboutin kỷ niệm 30 năm thương hiệu giày đế đỏ của mình trong năm nay.

Trải qua 30 năm, Christian Louboutin có lẽ là cái tên làm được nhiều thứ hơn bất cứ thương hiệu cạnh tranh nào khác trong việc biến một đôi giày thành một tác phẩm nghệ thuật với hai điểm nổi bật nhất đó là phần gót chân với độ chính xác hoàn hảo làm nổi bật độ cong của bàn chân và phần đế đỏ nổi bật đã trở thành biểu tượng.

Khiến giới nghệ sĩ mê mẩn

Từ quán rượu mang tính biểu tượng của Paris Crazy Horse đến sàn catwalk của các hãng thời trang cao cấp, những đôi giày đế đỏ của Louboutin chinh phục bất cứ người phụ nữ nào. Pamela Anderson, Lady Gaga và Blake Lively... nằm trong số rất nhiều người hâm mộ nổi tiếng của hãng giày "yêu cái đẹp" này.

"Tủ quần áo của tôi tràn ngập Louboutin, trong đó đôi giày cao gót Pigalle màu đen cổ điển bằng da sáng chế là ưu tiên hàng đầu của tôi", siêu mẫu Kate Moss nói với tạp chí Vogue Anh vào năm 2014. "Tôi cũng có rất nhiều đôi mà Christian đã thiết kế với phong cách sắc sảo hơn, phần mũi giày và gót với độ mỏng hoàn hảo, trong đó có "So Kate", con cưng của Christian".

Các thiết kế giày của Christian Louboutin đã xuất hiện trong vô số phim truyền hình và điện ảnh, chẳng hạn như nữ diễn viên Carrie Bradshaw đã chọn thiết kế Loubis cho một cảnh phim của "Sex and the City", hay Louboutin với phiên bản đặc biệt dành riêng cho Miss Piggy trong bộ phim "The Muppets" năm 2011.

Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng đã chọn một phiên bản nạm pha lê của hãng trong chuyến lưu diễn Eras, còn Beyoncé đã đi đôi giày đế đỏ tại Coachella. Christian Louboutin thậm chí còn được Cardi B quảng bá trong đĩa đơn nổi tiếng các bảng xếp hạng – "Bodak Yellow".

"Tôi gọi Louboutin là người trình diễn tài ba nhất trong giới thời trang giày dép", Shannon Adducci, giám đốc phong cách của Footwear News, nói với CNN Style. "Thiết kế đế đỏ chính là đỉnh cao của sự quyến rũ, không một hãng giày nào có thể vượt qua được Louboutin ở tính biểu tượng và thể hiện khát vọng của người phụ nữ".

Trở thành huyền thoại

Năm 1993, hai năm sau khi bắt đầu hoạt động kinh doanh độc lập, Louboutin đã thiết kế một bộ sưu tập giày lấy cảm hứng từ tác phẩm "Fflowers" của danh họa Andy Warhol với họa tiết hoa màu hồng xếp chồng lên nhau ở phần gót, nhưng thiết kế không "nổi bật" như Louboutin mong đợi.

Trong một lần bất chợt nhìn thấy trợ lý sơn móng tay màu đỏ rất bắt mắt, Chritian đã quyết định lấy sơn móng tay màu đỏ để sơn cho phần đế. "Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, niềm đam mê và cuộc sống", cha đẻ của Louboutin nói với CNN Style: "Nó vừa mạnh mẽ lại có uy lực, nó nổi bật và được biết đến với khả năng thu hút vận may".

Chân dung Christian Louboutin.

Về mặt chất liệu, toàn bộ các đôi giày của Christian đều được làm thủ công ở Ý, chất liệu sử dụng không chỉ có da mà còn kết hợp với pha lê, lông vũ và thậm chí cả nhung hay kim cương giả. Vì được chế tác tinh xảo nên các sản phẩm của hãng đều có giá rất cao, từ khoảng 350 USD (8,5 triệu VNĐ) cho một đôi dép tông cao su Louboutin đến gần 4.000 USD (97 triệu VNĐ) cho một đôi bốt đùi da metalic. Tất cả đều có đế đỏ.

Diễn viên Zendaya trong đôi Louboutins cao ngất trời tại các buổi trình diễn Paris Couture năm 2019. Đôi giày này là món đồ được nhiều người nổi tiếng yêu thích.

Louboutin nói với CNN: "Một đôi giày tốt là một đôi giày khiến bạn trở nên đẹp hơn và cảm thấy và tự tin. Một đôi giày tốt là đôi giày mang lại cho bạn niềm vui khi bạn nghĩ về nó và khi mang nó. Chúng có thể phù hợp với mọi cử chỉ và thái độ của bạn. Chúng nâng đỡ bạn về mặt thể chất và tinh thần.

Giống như chiếc dép thủy tinh (trong phim Cinderella) mà mọi người mơ ước, tôi cố gắng làm cho đôi giày của mình tạo ra hiệu ứng tương tự, để bạn có thể trở thành bất kỳ nhân vật nào mà bạn muốn".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Anh năm 2012, Louboutin cho biết: "Mọi người nói tôi là vua của những đôi giày đau chân. Tôi không muốn tạo ra những đôi giày gây đau đớn, tôi cũng đã cố gắng làm ra những đôi giày cao gót thoải mái nhất có thể nhưng ưu tiên của tôi là thiết kế, vẻ đẹp và sự gợi cảm".

Taylor Swift chọn đi đôi bốt Louboutin cho chuyến lưu diễn Eras của cô.

Ngoài việc gây đau chân, Louboutin cũng có những thiết kế nổi tiếng là khó đi, chẳng hạn như đôi giày với phần đế gót cao 120mm thuộc phong cách "So Kate" hay sản phẩm trong bộ sưu tập "Maria Frou Alta" có chiều cao tới 160 mm (6,5 inch).

Phong cách với sức mạnh bền bỉ

Mặc dù tồn tại những nhược điểm chưa thể khắc phục, thế nhưng, 30 năm qua, Christian Louboutin vẫn chinh phục được phái đẹp ở mọi tầng lớp. Louboutin đã chứng minh rằng họ đã chọn đúng vũ khí cho mình - màu đỏ, và vũ khí đó đã giúp hãng tồn tại lâu dài, thậm chí vượt qua kỷ nguyên kính râm và dép lê toàn cầu vốn là đại dịch.

Đầu năm nay, người phát ngôn của thương hiệu nói với CNN rằng: "Sự phổ biến của giày cao gót vẫn mạnh mẽ trong và sau thời gian thế giới bị đóng cửa bởi đại dịch Covid-19, thậm chí đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu về nhiều kiểu giày khác nhau. Chẳng hạn như giày đế bệt, giày cao gót, giày đếp thấp… phản ánh sự thay đổi trong lối sống của con người".

Giày đế đỏ là một lựa chọn của nhiều cô gái trong các dịp đặc biệt, sang trọng.

Trong những năm gần đây, thương hiệu này đã tăng cường những mẫu giày đế bệt và giày thể thao mang phong cách Louboutin.

Giày thể thao đa dạng phân khúc từ giày tennis màu trắng thanh lịch có viền và đế màu đỏ cho đến đế giày bằng da chunky nổi bật với chi tiết đinh tán. Ngoài việc đa dạng hóa kiểu giày, Louboutin còn lấn sân sang thị trường túi xách, giày trẻ em và phụ kiện dành cho thú cưng, và làm đẹp như sơn móng tay, son môi và nước hoa, tất cả đều lấy cảm hứng từ biểu tượng đế đỏ và thiết kế gót mỏng như bút chì đặc trưng của Louboutin.

Với mức giá từ 60 USD cho một thỏi son, mặc dù vẫn là một mức giá xa xỉ nhưng rất xứng đáng khi sở hữu thương hiệu phép thuật Louboutin.

Vào năm 2011, phân khúc giày dép nam của Louboutin cũng bùng nổ, đưa giày đế đỏ đến với một nhóm khách hàng hoàn mới – nam giới, tất nhiên, nhóm này vẫn phải là những người có nguồn tài chính dư dả.

Từ những đôi giày bằng da bê có chi tiết tua rua hoặc thêu trompe l'oeil cho đến những đôi giày lười kiểu Venice phủ vải kẻ sọc hoặc đính họa tiết gai đinh nhọn, các thiết kế này thành công đến mức vào năm 2012, Christian Louboutin đã mở cửa hàng dành cho nam đầu tiên ở Paris.

Bộ sưu tập nam hiện nay bao gồm bốt cao đến mắt cá chân họa tiết da báo với gót cao 70mm, giày thể thao đế họa tiến đinh nhọn và giày buộc dây với gót đính kim cương giả.

Dù là dành cho nam hay nữ, đế giày luôn luôn là điểm khiến các thiết kế của Louboutin trở nên khác biệt.

Vì vậy, người ta sẽ quan tâm đến việc đế giày sẽ bị mất đi màu sắc đặc biệt trong quá trình sử dụng. Nắm được tâm lý này, Louboutin đã đưa ra giải pháp đó là cấp quyền cho những người thợ đóng giày tại các cửa hàng bên ngoài nhằm khôi phục đế giày về trạng thái ban đầu.

Vua Charles III nói chuyện với nhà thiết kế Christian Louboutin và nam diễn viên Kristin Scott Thomas tại một bữa tiệc ngoài trời vào năm 2023 ở London.

Khi thành công đến với ai đó, người ta thường nhắc đến may mắn. Nhưng không phải vậy, để có thể đi được quãng đường 30 năm đến ngày hôm nay, Christian Louboutin đã chiến đấu hết mình để phát triển, đồng thời bảo vệ mình khỏi các công ty khác đang cố gắng thu lợi từ màu đỏ biểu tượng đã trở thành một phần không thể thiếu trong DNA của thương hiệu.

Năm 2008, Christian Louboutin đã đăng ký và đã được Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ cấp nhãn hiệu cho "hình ảnh giày đế đỏ" của mình.

Kể từ khi đăng ký nhãn hiệu này, Louboutin đã tham gia vào nhiều vụ kiện vi phạm nhãn hiệu phức tạp trên khắp thế giới với rất nhiều cái tên nổi tiếng như Zara hay Van Haren – thương hiệu giày Hà Lan giá cả phải chăng, thậm chí là cả hãng thời trang sang trọng của Pháp YSL, với nhiều kết quả khác nhau.

Nguồn: CNN