Cách tàn nhẫn nhất để "huỷ hoại" một đứa trẻ, chính là...

Trong quan niệm của nhiều bậc cha mẹ, "ngoan" là một trong những lời khen cao quý nhất dành cho con trai. Có một đứa con ngoan dường như trở thành niềm tự hào lớn lao của gia đình.

Nhưng cha mẹ có biết không? Đôi khi, ép con phải trở thành "đứa trẻ ngoan" có thể đang ngấm ngầm hủy hoại con theo một cách rất khó nhận ra.

Nguy cơ ẩn sau hai chữ "ngoan ngoãn"

Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, những đứa trẻ thường xuyên bị yêu cầu phải ngoan ngoãn sẽ dần dần học cách kìm nén cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.

Nhà tâm lý học nhi đồng người Mỹ Donald Winnicott từng nói: "Một đứa trẻ cần biết rằng những hành vi tự phát của mình có thể tác động đến thế giới. Chỉ khi đó nó mới thực sự cảm thấy mình đang sống".

Nếu con cứ mãi bị buộc phải nghe lời, ngoan ngoãn, thì sự phát triển của ý thức cá nhân sẽ bị cản trở.

Ví dụ: Minh từ nhỏ luôn là cậu bé "ngoan" trong mắt mọi người. Bố mẹ nói gì Minh cũng làm theo, ở trường thì thầy cô vô cùng yêu quý. Nhưng khi trưởng thành, Minh phát hiện mình rất khó đưa ra quyết định, mỗi lần đối mặt với lựa chọn công việc đều rơi vào cảnh do dự. Vì từ bé đến lớn, cậu chỉ quen nghe theo sắp xếp của người khác, không còn khả năng tư duy độc lập hay phán đoán riêng.

Hai nguy hại khi ép con trai thành "ngoan"

Thứ nhất: Mất đi sự sáng tạo.

Những cậu bé ngoan thường chỉ tuân theo quy tắc có sẵn, không dám thử cái mới. Trong khi sáng tạo là động lực phát triển của nhân loại. Một đứa trẻ chỉ biết răm rắp vâng lời khó lòng có dũng khí để phá bỏ lối mòn. Thực tế, nhiều nhân viên xuất sắc trong các công ty sáng tạo chính là những người ngày bé khá "nghịch ngợm", dám nghĩ dám làm.

Thứ hai: Hạn chế về năng lực xã hội.

Những bé trai quá ngoan trong giao tiếp thường rụt rè, thụ động. Các em sợ bày tỏ ý kiến, sợ làm mất lòng người khác. Hậu quả là khó tìm được bạn bè thật sự đồng điệu và dễ bị gạt ra bên lề trong tập thể. Ví dụ, trong một hoạt động nhóm, cậu bé chỉ im lặng nghe theo mọi người mà không dám nói ra quan điểm riêng, dần dần bị xem như "người ngoài cuộc".

3 cách nuôi dạy đúng đắn

1. Tôn trọng ý kiến của con.

Ngay từ nhỏ, hãy để con có quyền nói ra và lựa chọn. Khi con đưa ra ý tưởng, hãy lắng nghe nghiêm túc. Dù ý tưởng non nớt, cũng đừng vội phủ định. Ví dụ, con muốn tự trang trí phòng theo gu riêng, dù không hợp thẩm mỹ của cha mẹ, hãy cho con quyền tự quyết.

2. Khuyến khích thử thách và mạo hiểm.

Để con có cơ hội trải nghiệm điều mới, kể cả khi có thể thất bại. Chỉ qua va vấp, con mới thêm kinh nghiệm, tự tin và độc lập. Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia leo núi, cắm trại, thể thao ngoài trời… để rèn tính gan dạ.

3. Bồi dưỡng nhân cách độc lập.

Trao cho con quyền tự chủ phù hợp, để con tự xử lý vấn đề. Ví dụ, để con tự sắp xếp lịch học, quản lý tiền tiêu vặt. Khi gặp khó khăn, hãy định hướng để con tự nghĩ cách giải quyết thay vì cha mẹ làm thay hết.

Ép con thành "ngoan" có vẻ như vì tương lai của con, nhưng thực chất có thể gieo mầm bất lợi cho mai sau. Là cha mẹ, chúng ta cần hiểu: điều quý giá nhất không phải sự vâng lời tuyệt đối, mà là nuôi dưỡng một người có tư duy độc lập, sức sáng tạo và khả năng giao tiếp xã hội.

Hãy cho con một không gian tự do, được tôn trọng và khích lệ, để con có thể tỏa sáng với ánh sáng của chính mình.