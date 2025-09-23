Cặp sao Việt cưới nhau 1 tuần đã ly hôn: Có con chung đẹp trai, nghe cách dạy con mà nể!

Thái Hòa và Cát Phượng quen nhau tại sân khấu Phú Nhuận trong một buổi tập kịch. Cả hai yêu nhau suốt 4 năm và chào đón con trai Bom ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng đàn em kém 4 tuổi. Thế nhưng, mâu thuẫn hôn nhân khiến họ quyết định ký đơn ly dị chỉ sau 1 tuần về chung một nhà.

Thái Hòa và Cát Phượng

Sau khi ly hôn, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn ở chung một nhà nhưng dùng hai căn phòng khác nhau. Đến năm 2006, cặp đôi mới chính thức đường ai nấy đi.

Chia tay văn minh, dạy con cực khéo

Từ khi ly hôn Thái Hòa, Cát Phượng nuôi dạy con trai Thiên Minh (Bom) và đến nay, quý tử của cô đã 21 tuổi. Cậu sở hữu vẻ ngoài nổi bật với chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai.

Trả lời báo chí, Cát Phượng cũng cho biết, Thiên Minh rất chăm học, năm nào cũng được học sinh giỏi. Có những tối Thiên Minh học đến 1h sáng khiến cô rất xót. Nữ diễn viên sợ con chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, sáng dậy lại tiếp tục đi học, nghỉ ngơi ít sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Cát Phượng chia sẻ, cô chưa bao giờ ép con học, tạo áp lực hay so sánh con với ai.

Ban đầu, chị muốn con đi du học sau cấp 3, nhưng Thiên Minh từ chối. Cát Phượng tôn trọng quyết định và khẳng định: "Con học cho mình chứ không phải cho mẹ. Thích gì thì mẹ ủng hộ, không ép buộc cũng không so sánh với ai". Được biết, Bom theo học ngành công nghệ thông tin nhưng vẫn nuôi đam mê nghệ thuật.

Tuy sống cùng mẹ nhưng Bom thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với bố nên tình cảm giữa Thái Hòa và con trai rất gắn bó, khắng khít. Anh xem Bom như một người bạn lớn, bạn cà phê, bạn đầu tư kinh doanh chung.

Trong một phỏng vấn, Thái Hoà cho biết anh rất an tâm về con trai. "Tôi cảm nhận con rất mạnh mẽ, không chỉ bề ngoài mà còn bên trong tâm hồn. Chúng tôi thường hay đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Bom rất thích nghe tôi nói chuyện, cha con rất gắn bó", Thái Hòa bộc bạch. Nam diễn viên cho biết, Bom rất tự lập, từ trước đã đi làm trợ giảng tiếng Anh kiếm tiền, chứ không xin cha mẹ.

Mới đây, nói về chuyện con xuất hiện trong bộ phim mới ra mắt, Thái Hoà cho biết, anh không can thiệp hay chỉ đạo con trai trong quá trình quay phim, cũng không "xin vai" cho con mà để con tự lực.

Với tôi, con làm nghề gì cũng được, miễn là hết mình và tìm thấy niềm vui. Tôi không muốn Bom chỉ dựa vào "cái bóng" của mình. Bom phải tự là "người thầy" của chính mình. Tôi có thể chia sẻ quan điểm làm nghề, nhưng con sẽ quyết định học gì, tiếp thu thế nào.

Nhiều người nhận định, với ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng cùng tinh thần cầu tiến, con trai Thái Hoà được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.