Nữ sinh Việt chinh phục học bổng từ 10 trường đại học danh tiếng: “Nếu được chọn lại, em sẽ xoá 1 CHỮ ra khỏi từ điển của mình”

“Nếu được chọn lại, em sẽ xoá chữ Sợ khỏi từ điển của mình” - Hà Tiểu Linh, nữ sinh lớp 12/11 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) chia sẻ sau khi cùng lúc nhận học bổng của 10 trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Tiểu Linh đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và xuất sắc nhận học bổng từ 10 trường đại học danh tiếng tại "xứ sở cờ hoa": University of Massachusetts Amherst, University of Illinois Urbana-Champaign, Rutgers University-New Brunswick, Furman University, Purdue University, University of Minnesota Twin Cities, Michigan State University, University of Connecticut, University at Buffalo và Arizona State University. Linh chọn Rutgers University-New Brunswick - một trong những trường đại học công lập danh tiếng, lâu đời nhất tại Hoa Kỳ làm bến đỗ cho những năm học tập tiếp theo của mình.

Hà Tiểu Linh, nữ sinh lớp 12/11 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School)

"Ban đầu em không tin nổi. Em từng nghĩ hồ sơ của mình chưa đủ mạnh. Nhưng rồi em vỡ òa vì mọi nỗ lực không uổng phí", Linh xúc động.

Nhập học gần hai tuần, Linh chia sẻ rằng em đã bắt đầu thích nghi với môi trường, kết bạn mới và làm quen với nhịp sống ở đây. Chính vì thế, em không cảm thấy quá choáng ngợp, mà trái lại, đang háo hức chờ đón những thử thách phía trước.

Tiểu Linh ghi dấu ấn trong các kỳ thi quốc tế với nhiều thành tích đáng nể: Huy chương Vàng cuộc thi 1 Idea 1 World 2023 Giải Nhất Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC12 năm 2023 Giải Nhì Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC10 năm 2022 Giải Bạc Olympic Tài năng Trí tuệ BISO 2024 (Brilliance Intelligence Students Olympiad) chuyên mục Thiên văn học. Đồng tác giả của nghiên cứu mang tên "Factors Influencing Consumers Repurchase Intention Green Cosmetics in Vietnam: A Qualitative Study" được xuất bản trên International Journal of Agriculture and Biological Sciences Tham gia sáng lập hai tổ chức Star Seeker và Touch the Stars Foundation giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từng sợ nhiều thứ, nhưng vực dậy tinh thần nhờ 1 câu nói

Cuối năm lớp 9, thay vì hướng đến con đường quen thuộc là thi đại học trong nước, Linh nuôi dưỡng giấc mơ du học, khát khao vươn ra thế giới để khám phá những chân trời mới.. Muốn học kinh tế, em chọn Mỹ, quốc gia có nền kinh tế và hệ thống giáo dục hàng đầu. Quyết định ấy cũng đồng nghĩa với việc phải bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu một hành trình đầy áp lực.

Từ đó, em bắt đầu lên kế hoạch: giữ vững điểm số, chuẩn bị chứng chỉ SAT, IELTS, tham gia các kỳ thi học thuật và đồng thời tích cực với hoạt động ngoại khóa. Hồ sơ học bổng của Linh không chỉ gói gọn trong những con số GPA, chứng chỉ hay giải thưởng, mà còn có một “mảnh ghép” đặc biệt: bài luận cá nhân.

Đối với Linh, đây là thử thách khó nhằn nhất. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, làm sao để vừa thu hút vừa thuyết phục hội đồng tuyển sinh. Bởi, trong hồ sơ học bổng, bên cạnh GPA, SAT, IELTS, thành tích ngoại khóa và giải thưởng, bài luận cá nhân chính là "tấm gương" phản chiếu con người thật.

Linh kể, khi chuẩn bị hồ sơ và cân nhắc chọn trường, có những lúc em tự hỏi liệu mình có đủ giỏi để chinh phục các trường top cao. Đúng lúc ấy, lời nhắn ngắn gọn từ người thân 'Đừng sợ, cứ thử' đã giúp em lấy lại quyết tâm. Và sau nhiều đêm suy nghĩ, Linh chọn kể câu chuyện bóng rổ, bộ môn từng gác lại nhưng rồi lại tìm về, như một hành trình vượt qua chính mình để đưa vào bài luận.

Trước đây em từng học bóng rổ nhưng rồi bỏ dở. Sau đó, em quay lại và chính môn thể thao này đã giúp em tìm lại sự tự tin. Qua từng trận đấu, từng lần vấp ngã rồi đứng dậy, em học cách kiên trì và tin vào bản thân.

Bài luận không chỉ cho thấy hành trình thể thao của Linh, mà quan trọng hơn, nó cho ban tuyển sinh thấy cách một cô gái trẻ đối diện khó khăn, thất bại và tìm cách đứng vững. "Đa phần ban tuyển sinh sẽ đọc bài luận để đưa ra nhận xét về tính cách, nghị lực của mình. Bài luận đã góp phần quan trọng trong việc giúp em giành học bổng", Linh chia sẻ.

Lợi thế lớn của Linh còn là nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Ngoài giờ học chính khóa, em duy trì thói quen đọc sách và xem phim tiếng Anh, coi đó là cách học trong tâm trạng thoải mái. “Khi tinh thần thư thái, việc học dễ dàng hơn, và dần dần ngoại ngữ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống”, em bật mí.

Ngoài ra, học Chương trình Quốc tế đã cho em cơ hội tiếp cận tài liệu phong phú, tham gia các dự án nghiên cứu và tự tin hơn khi phỏng vấn với các trường đại học.

Chia sẻ bí quyết giành học bổng, Tiểu Linh cho rằng việc chủ động chuẩn bị sớm cho hành trình du học là một lợi thế lớn. Em đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình học và cơ hội học bổng của từng trường để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhờ vậy, hồ sơ của em không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn thể hiện rõ đam mê và định hướng cá nhân, từ đó ghi dấu ấn với Hội đồng tuyển sinh.

Điều tự hào nhất không phải giải thưởng hay học bổng

Từng đạt nhiều giải thưởng Toán, Thiên văn, lại là đồng tác giả nghiên cứu khoa học quốc tế, Linh hiểu rõ việc vừa học tốt, vừa tham gia nghiên cứu và hoạt động cộng đồng không hề dễ dàng. Bí quyết của em là biết sắp xếp: mỗi ngày đều có kế hoạch cụ thể, xen kẽ giữa học tập và nghỉ ngơi. "Khi đã tự đặt ra giới hạn thời gian, em buộc mình phải hoàn thành đúng trong khung ấy, không cho phép trì hoãn", Linh chia sẻ.

Đam mê những con số và tư duy chiến lược, Linh chọn ngành Business Administration - Business Analytics, với mong muốn ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu thông minh hơn.

"Khi chọn ngành Business Analytics, em hình dung trong tương lai công nghệ và phân tích dữ liệu sẽ trở thành nền tảng cho mọi quyết định kinh doanh. Dữ liệu không chỉ đơn thuần là con số, mà là bức tranh phản ánh hành vi khách hàng, xu hướng thị trường và hiệu quả vận hành.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, máy học và các công cụ trực quan hóa dữ liệu, con tin rằng Business Analytics sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ "nhìn lại quá khứ" mà còn "dự đoán tương lai". Em vẫn chưa có một cụ thể về doanh nghiệp mơ ước làm việc nhưng em muốn trở thành một business analyst", Linh nói.

Điều khiến Linh tự hào nhất sau chặng đường vừa qua không phải những giải thưởng hay học bổng, mà là sự trưởng thành. Từ một cô học trò còn e dè, em đã học được cách tự lập, biết đứng vững trước khó khăn, chủ động tìm hướng đi cho mình. Bài học không chỉ đến từ kiến thức trên giảng đường, mà còn từ hoạt động ngoại khóa, từ việc quản lý quỹ thời gian và, quan trọng nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Với những bạn trẻ còn do dự trước ước mơ du học, Linh nhắn nhủ: "Cứ mạnh dạn thử, đừng ngại. Sự tự tin không đến ngay từ đầu, mà lớn dần theo từng bước đi". Nếu được chọn lại, Linh nói mình cũng sẽ gạch bỏ chữ "sợ" khỏi từ điển của bản thân, bởi đó chính là rào cản lớn nhất trong quá trình nộp hồ sơ.

Hành trình của Hà Tiểu Linh không chỉ là câu chuyện chinh phục học bổng danh giá, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nỗ lực, cho những bài học từ bóng rổ, môn thể thao từng bỏ dở rồi quay lại và cho tinh thần dám vượt qua nỗi sợ để chạm tới ước mơ.