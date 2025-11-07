3 loại cá này ngon và bổ dưỡng nhất: Làm 3 món ăn siêu ngon lại giúp bổ não và có hệ miễn dịch tốt

Cá là một loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, giàu protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Cá dễ tiêu hóa, tốt cho não bộ và có thể tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, khi nói đến "lợi ích dinh dưỡng", nhiều người có thể nghĩ ngay đến các loại cá thông thường như cá mú/cá vược và cá chép. Nhưng thực ra, 3 loại cá dưới đây mới thực sự bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe não bộ và tăng cường miễn dịch! Thường xuyên bổ sung 3 loại cá này cho gia đình sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và trí tuệ minh mẫn. Chúng cũng rất dễ chế biến, hãy cùng xem qua nhé!

1. Lươn: Cải thiện chức năng não và tăng cường sức mạnh thể chất

Lươn (lươn sông và lươn biển) là loại thực phẩm có thịt mềm, thơm ngon, giàu DHA và EPA - cả 2 dưỡng chất này đều được coi "vàng của não" và đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện trí nhớ cũng như khả năng tư duy. Bên cạnh đó những dưỡng chất này giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch. Đồng thời lươn cũng giàu vitamin A và E, có tác dụng bảo vệ mắt và cung cấp chất chống oxy hóa; ăn lươn thường xuyên cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch.

Món ăn đề xuất: Lươn hấp

Nguyên liệu: 1 con lươn biển (hoặc lươn sông to), 20g rượu nấu ăn, 2-3 cây hành lá, 20g gừng, 8g muối, 5g dầu ăn, một chút xíu muối.

Cách làm món lươn hấp

Bước 1: Sau khi mua lươn, bạn nhờ người bán làm sạch, loạn bỏ nội tạng... Tiếp đó mang về nhà rửa sạch rồi cắt thành từng miếng dài khoảng 4-5cm. Hành lá rửa sạch, cắt khúc và một ít thái nhỏ. Dùng một ít rượu nấu ăn, gừng thái lát, hành lá và một chút muối để trộn đều các miếng lươn và ướp trong 15 phút để khử mùi tanh.

Bước 2: Sau khi ướp, xếp lươn vào đĩa sâu lòng rồi đặt gừng thái lát và hành lá cắt khúc lên trên rồi cho vào xửng hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp sau đó đặt xửng để đĩa lươn lên và bắt đầu hấp ở mức lửa lớn trong khoảng 8-10 phút (tùy theo kích thước miếng lươn). Sau đó tắt bếp, nhặt bỏ gừng và hành lá ra, rưới nước tương cá hấp, rắc hành lá thái nhỏ, một ít gừng thái sợi và chút ớt (nhà có trẻ nhỏ thì bỏ qua nguyên liệu này) lên để trang trí. Nếu thích, bạn có thể rưới thêm một thìa dầu nóng để tăng thêm hương thơm!

Thành phẩm món lươn hấp

Đây là món ăn được làm rất đơn giản, phương pháp nấu cũng nhẹ nhàng, giữ được độ tươi ngon và chất dinh dưỡng của lươn ở mức cao nhất, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em. Thịt lươn ngọt mềm, ăn cùng chút rau răm thì siêu ngon.

2. Cá chạch: Giàu protein, ít chất béo, tốt cho canxi và hệ miễn dịch

Cá chạch là loại nguyên liệu dân dã và có kích thước khá bé. Chính vì thế đôi khi chúng ta thường coi nhẹ và ít khi mua về chế biến món ăn mà bỏ qua giá trị tiềm tàng của nó. Thực tế cá trạch được mệnh danh là "nhân sâm của nước" đích thực, bởi sở hữu giá trị dinh dưỡng ấn tượng! Nó cực kỳ giàu protein, ít chất béo đồng thời rất dễ hấp thụ, tốt cho hệ tiêu hóa. Cá chạch cũng giàu canxi, rất tốt cho xương, đồng thời chứa nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nó đặc biệt có lợi cho những người có thể trạng yếu.

Món ăn đề xuất: Cá chạch kho đậu phụ

Nguyên liệu: 500g cá chạch, 200g đậu phụ, gừng, hành lá, 5 tép tỏi tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 quả ớt khô, muối, đường, bột tiêu, dầu ăn.

Cách làm món cá chạch kho đậu phụ

Bước 1: Sau khi mua cá chạch về, ngâm trong nước sạch nửa ngày để loại bỏ hết cát. Sau đó, cho cá chạch vào chậu, rắc một lượng muối vừa đủ để loại bỏ hết chất nhầy, rồi rửa sạch. Đậu phụ rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi cắt thành các miếng vừa ăn. Đun nóng dầu ăn trong chảo, phi thơm gừng, tép tỏi và ớt khô. Cho cá chạch vào chiên sơ, sau đó thêm rượu nấu ăn, nước tương và nước tương đen (để tạo màu), đảo nhẹ đều tay.

Bước 2: Sau đó bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ ngập cá chạch, rồi chỉnh mức lửa lớn để đun sôi. Tiếp theo cho đậu phụ vào, giảm lửa xuống mức trung bình-thấp và ninh trong 15-20 phút. Cuối cùng, thêm muối và chút đường cho vừa ăn, đun nhỏ lửa trong thời gian ngắn, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên là có thể dùng được.

Thành phẩm món cá chạch kho đậu phụ

Món ăn này là sự kết hợp kinh điển và phương pháp nấu ăn đơn giản phù hợp với bữa ăn gia đình. Cá chạch tươi ngon, thơm phức, đậu phụ mềm mịn thấm gia vị đậm đà. Các chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau, hương vị đậm đà khiến món ăn này trở thành món ăn kèm hoàn hảo với cơm.

3. Cá hồi: Giàu Omega-3, tốt cho sức khỏe não bộ và bảo vệ tim mạch

Cá hồi là một loại thực phẩm quen thuộc, nổi tiếng với hàm lượng axit béo không bão hòa Omega-3 dồi dào (chủ yếu là DHA và EPA). Những thành phần này rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và duy trì chức năng não bộ, đồng thời có đặc tính chống viêm, bảo vệ tim mạch và điều hòa miễn dịch. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sự phát triển não bộ của trẻ em và duy trì sức khỏe cho người cao tuổi.

Món ăn đề xuất: Sushi cá hồi úp ngược

Cách làm này không cần phức tạp như ở các nhà hàng Nhật. Chúng ta có thể tự làm món này tại nhà, vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 1 miếng cá hồi, 1 bát cơm, 1 quả dưa chuột thái sợi dài, 1/2 củ cà rốt thái sợi, vài lá rong biển khô, giấm sushi, một ít cá ngừ bào, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món sushi cá hồi úp ngược

Bước 1: Thêm 4 thìa giấm sushi vào cơm, trộn đều bằng đũa hoặc thìa silicon, sau đó để nguội. Không dùng giấm sushi thay thế bằng bất kỳ loại giấm nào khác. Nếu thấy giấm mua về quá chua, bạn có thể thêm chút đường.Trải đều cơm đã nguội lên trên rong biển. Không ấn chặt cơm khi trải; thay vào đó, hãy dùng tay để làm tơi cơm. Lật ngược miếng rong biển với cơm. Tại sao lại lật ngược? Bởi vì món sushi cá hồi chúng ta làm hôm nay là một kiểu "sushi úp ngược". Sushi úp ngược nghĩa là cơm nằm ở mặt ngoài, sau đó một lớp topping được đặt lên trên.

Bước 2: Cắt cá hồi tươi thành từng sợi và các lát có kích thước vừa phải. Tiếp theo, đặt một dải cơm rộng bằng khoảng nửa ngón tay vào bên trong cuộn sushi và nhẹ nhàng véo nó thành một đường mỏng song song. Làm vậy để đảm bảo sushi dính chặt vào nhau khi cuộn và không bị lỏng. Đặt miếng cá hồi thái sợi lên trên cơm và bóp nhẹ để giữ chặt, sau đó trải một dải dưa chuột cạnh dải cá hồi. Tiếp theo, thêm một thanh cà rốt và kẹp thanh cá hồi vào giữa. Cuối cùng, rắc đều một ít rong biển vụn lên các dải cà rốt.

Bước 3: Sau đó bạn cuộn sushi lại. Trong quá trình quấn, hãy dùng tay ấn vào trong mỗi lần xoay để tránh bị quá lỏng. Tiếp đó xếp đều cá hồi thái lát lên trên cơm. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc chặt lại. Cắt các miếng sushi thành những miếng có kích thước bằng nhau trong khi vẫn được bọc trong màng bọc thực phẩm. Cắt các miếng sushi thành những miếng có kích thước bằng nhau trong khi vẫn được bọc trong màng bọc.

Bước 4: Sau đó rưới một ít sốt mayonnaise lên trên đĩa. Tháo lớp màng bọc thực phẩm ra khỏi miếng sushi đã cắt và xếp lên trên đĩa. Sau đó rưới một ít tương cà lên trên. Tiếp theo lại cho thêm một ít nước sốt mayonnaise lên để giúp hương vị cân bằng hơn. Sau đó rắc đều một ít bột rong biển và cá ngừ bào, hành lá thái nhỏ là có thể dùng.

Thành phẩm món shu shi cá hồi úp ngược

Như vậy là với những nguyên liệu tươi ngon bạn đã làm được món ăn vừa đẹp mắt và ngon miệng. Món ăn này đòi hỏi một chút cầu kì khi thực hiện nhưng lúc thưởng thức bạn sẽ thấy quá xứng đáng. Sushi cá hồi úp ngược vừa ngon miệng đẹp mắt lại bổ dưỡng.

3 loại cá này - lươn, cá chạch và cá hồi, đều là những loại thực phẩm hảo hạng cho sức khỏe. 2 trong số chúng có thể đắt hơn cá thường một chút, nhưng vì sức khỏe và dinh dưỡng, chúng chắc chắn xứng đáng để bạn bổ sung vào thực đơn gia đình. Hơn nữa, tất cả đều có thể thao tác chế biến dễ dàng tại nhà. Sao bạn không thử một lần vào cuối tuần này và thêm vào bàn ăn gia đình bạn một món cá thơm ngon, bổ dưỡng nhỉ?