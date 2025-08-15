Cách làm món ếch xào sả ớt thơm ngon, cực đơn giản

Nguyên liệu làm ếch xào sả ớt

600gr thịt ếch (nên chọn ếch đồng, thịt sẽ săn và ngọt hơn), sả, ớt hiểm (tùy khẩu vị), hành tím, tỏi.

Gia vị: muối, bột ngọt, đường, nước mắm, bột nghệ, tiêu xay, dầu ăn.

Cách chế biến

Sơ chế thịt ếch

Ếch làm sạch, lột da, bỏ nội tạng, rửa với nước muối loãng hoặc rượu và gừng để khử mùi tanh. Chặt khúc vừa ăn.

Ướp thịt ếch

Cho ếch vào tô, thêm 1 thìa muối, 1 thìa đường, nửa thìa bột ngọt, 1 thìa bột nghệ, tiêu xay, trộn đều. Ướp ít nhất 15 phút để thịt thấm vị và có màu vàng đẹp khi xào.

Chuẩn bị sả ớt

Sả tách bỏ phần lá già, rửa sạch, băm nhỏ một nửa, phần còn lại cắt khúc đập dập. Ớt hiểm thái lát xéo. Hành tím và tỏi băm nhuyễn.

Xào thịt ếch

Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành, tỏi và sả băm với dầu ăn. Khi dậy mùi, cho thịt ếch vào đảo đều trên lửa lớn đến khi săn lại. Thêm sả đập dập, ớt thái lát, đảo đều tay. Khi thịt ếch chín, nêm lại gia vị cho vừa miệng. Có thể cho thêm chút nước mắm để tăng độ thơm. Tắt bếp, rắc thêm ít tiêu xay.

Lưu ý, bạn không nên xào thịt ếch quá lâu vì thịt dễ bị khô, mất độ ngọt tự nhiên. Thêm chút bột nghệ vừa giúp món ăn có màu vàng đẹp mắt, vừa khử mùi tanh. Bạn có thể cho thêm lá lốt hoặc rau răm thái nhỏ ở bước cuối để hương vị tròn trịa hơn.