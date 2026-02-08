Cách đối xử của Phương Oanh với người thân

Không chỉ là gương mặt nổi tiếng phim Việt giờ Vàng, Phương Oanh còn được biết đến ở vị trí là KOL, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường với cư dân mạng. Một trong những content nổi bật nhất của Phương Oanh chính là nấu ăn.

Phương Oanh

Phương Oanh đã nhiều lần được bạn bè, cư dân mạng khen ngợi vì tài nấu ăn khéo léo. Từ khi còn độc thân đến lúc đã có gia đình, nữ diễn viên vẫn giữ thói quen vào bếp. Phương Oanh từng chia sẻ nấu ăn là sở thích của mình và hơn hết là cảm giác được chăm sóc cho người thân, những người mình yêu thương.

“Mọi người biết không? Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy nên dù có bận này bận kia Oanh vẫn luôn cố gắng dành một quỹ thời gian nhất định để có thể duy trì những điều khiến bản thân mình và người mình yêu thương thấy hạnh phúc” - cô nói.

Dù bận rộn công việc, vừa chăm con và cũng cần dành thời gian cho bản thân nhưng Phương Oanh vẫn dành thời gian vào bếp

Ngoài ra Phương Oanh cũng nói rõ thêm rằng dù từ khi còn độc thân cũng có giúp việc nhưng riêng chuyện bếp núc thì không để người giúp việc đụng vào. Theo cô, toàn bộ các khâu từ chuẩn bị, sơ chế hay nấu nướng, dù người giúp việc có làm được thì cô cũng không để họ làm vì muốn tự tay làm món ăn từ đầu đến cuối.

Trên các tài khoản MXH, Phương Oanh cũng thường xuyên chia sẻ mâm cơm gia đình, quá trình chế biến các món ăn ngon lành. Từ những món đơn giản như canh cua, thịt rang cháy cạnh,... đến những hôm “đổi gió” cầu kỳ hơn như bún riêu, lẩu cua bầu, hay cả một bàn tiệc toàn món Âu, Phương Oanh cũng đều “cân” được.

Nhìn mâm cơm của cô, ai cũng phải trầm trồ vì người đẹp dù bận rộn công việc con cái nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc người thân. Nhiều người còn xem đây chính là động lực để họ vào bếp, nấu ăn cho gia đình.

Một số mâm cơm của Phương Oanh

Phương Oanh có tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989, đến từ Ninh Bình. Cô để lại dấu ấn trong lòng công chúng với loạt phim Việt giờ vàng, trong đó nổi bật là Hương Vị Tình Thân và Quỳnh Búp Bê, gần đây nhất là Gió Ngang Khoảng Trời xanh. Hiện tại Phương Oanh đã kết hôn, là mẹ của 2 em bé song sinh dễ thương.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)