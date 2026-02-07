Dàn sao Mưa Đỏ khoe visual cháy khét trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Steven Nguyễn chấp hết mọi cam thường

Tối ngày 7/2, sự kiện gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 với chủ đề "Viết Tiếp Câu Chuyện Việt nam" đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ loạt sao nổi tiếng và có thành tích vượt trội trong năm như Bùi Công Nam, vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, H'Hen Niê, Lan Khuê... Dàn sao Việt đã có màn lên đồ nổi bật, cá tính trong những bộ cánh lộng lẫy xuất hiện tại sự kiện. Trong đó, một trong những khoảnh khắc được quan tâm nhất thảm đỏ WeChoice Awards là màn hội tụ của dàn trai xinh gái đẹp từ đoàn phim Mưa Đỏ - bộ phim điện ảnh có thể nói là xuất sắc nhất trong năm vừa qua.

Dàn sao Mưa Đỏ bước vào với giao diện sáng bừng

Lần lượt bước vào thảm đỏ WeChoice Awards là Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long và Steven Nguyễn. Đi song song là êkip đoàn làm phim trong bộ quân phục uy nghiêm. Với dress code là trang phục local brand Việt, dàn sao nam rủ nhau diện áo dài truyền thống, visual điển trai tỏa sáng trên từng bước đi.

Trong khi đó, "nữ thần" Hạ Anh lại chọn một chiếc váy dài cúp ngực sang chảnh mix với áo choàng trắng thướt tha làm outfit đi thảm đỏ. Tone makeup sắc sảo, nhấn nhá phụ kiện nổi bật và kiểu tóc búi xõa thấp càng tôn lên thần thái yêu kiều, xinh lung linh của O Hồng. Nữ diễn viên liên tục vẫy tay với fan, mỗi lần nở nụ cười lại khiến người đối diện "rụng tim".

Hạ Anh diện váy trắng bồng đầy yêu kiều

Bên cạnh visual bén ngót, điều khiến người hâm mộ thích thú là sự tương tác thân thiết, gần gũi của của dàn diễn viên Mưa Đỏ. Lâu lắm mới thấy đoàn phim hội ngộ, các diễn viên trao nhau những cái ôm mừng rỡ và thân mật, liên tục cười nói tíu tít trong lúc chờ đợi.

Dàn sao Mưa Đỏ hội ngộ